Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/AP)
ČTK|15. feb 2026 o 00:27
Zdôraznila, že dobre vedela, čo robí a uvedomovala si, aké to môže mať následky.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou úspešne štvrtú operáciu nohy, ktorú si vážne zranila pri páde v nedeľňajšom olympijskom zjazde v Cortine d 'Ampezzo.

Štyridsaťjedenročná hviezda rýchlostných disciplín o zákroku na klinike v Trevisu informovala na sociálnych sieťach. Teraz sa teší na návrat domov, kde bude pokračovať v liečbe.

Už skôr oznámila, že bude potrebovať ďalšie operácie a podľa expertov môže rekonvalescencia trvať osem až jedenásť mesiacov.

"Dnešná operácia dopadla dobre! Našťastie sa budem môcť konečne vrátiť späť do USA," napísala na instagrame olympijská šampiónka z roku 2010, ktorá pri ťažkom páde utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej holennej kosti.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026

Do pretekov išla napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v kolene.

V dnešnom odkaze znovu obhajovala svoje rozhodnutie do olympijského zjazdu nastúpiť. Zdôraznila, že dobre vedela, čo robí a uvedomovala si, aké to môže mať následky.

"Bola som ochotná riskovať, ísť do toho a priniesť obeť kvôli niečomu, o čom som vedela, že som absolútne schopná zvládnuť.

Vždy radšej podstúpim riziko pádu, keď do toho dám všetko, než aby som nevyužila svoj potenciál a potom oľutovala, "uviedla.

Je presvedčená, že bola na preteky pod piatimi kruhmi pripravená.

"Aby som bola úplne úprimná, v tej chvíli som bola fyzicky silnejšia, ako som často bývala v minulosti.

Rozhodne silnejšia, ako keď som končila kariéru v roku 2019, keď som získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta, "dodala dvojnásobná svetová šampiónka.

K lyžovaniu sa vrátila predvlani po takmer šiestich rokoch aj s čiastočným implantátom v pravom kolene práve s vidinou štartu na olympijských hrách. A svojho rozhodnutia ani v najmenšom neľutuje.

"Láska k lyžovaniu mi zostala. Stále sa teším na chvíľu, keď budem môcť znovu stáť na vrchole hory. A ja budem, "dodala.

