Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou úspešne štvrtú operáciu nohy, ktorú si vážne zranila pri páde v nedeľňajšom olympijskom zjazde v Cortine d 'Ampezzo.
Štyridsaťjedenročná hviezda rýchlostných disciplín o zákroku na klinike v Trevisu informovala na sociálnych sieťach. Teraz sa teší na návrat domov, kde bude pokračovať v liečbe.
Už skôr oznámila, že bude potrebovať ďalšie operácie a podľa expertov môže rekonvalescencia trvať osem až jedenásť mesiacov.
"Dnešná operácia dopadla dobre! Našťastie sa budem môcť konečne vrátiť späť do USA," napísala na instagrame olympijská šampiónka z roku 2010, ktorá pri ťažkom páde utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej holennej kosti.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
Do pretekov išla napriek tomu, že si na konci januára v zjazde Svetového pohára v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v kolene.
V dnešnom odkaze znovu obhajovala svoje rozhodnutie do olympijského zjazdu nastúpiť. Zdôraznila, že dobre vedela, čo robí a uvedomovala si, aké to môže mať následky.
"Bola som ochotná riskovať, ísť do toho a priniesť obeť kvôli niečomu, o čom som vedela, že som absolútne schopná zvládnuť.
Vždy radšej podstúpim riziko pádu, keď do toho dám všetko, než aby som nevyužila svoj potenciál a potom oľutovala, "uviedla.
Je presvedčená, že bola na preteky pod piatimi kruhmi pripravená.
"Aby som bola úplne úprimná, v tej chvíli som bola fyzicky silnejšia, ako som často bývala v minulosti.
Rozhodne silnejšia, ako keď som končila kariéru v roku 2019, keď som získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta, "dodala dvojnásobná svetová šampiónka.
K lyžovaniu sa vrátila predvlani po takmer šiestich rokoch aj s čiastočným implantátom v pravom kolene práve s vidinou štartu na olympijských hrách. A svojho rozhodnutia ani v najmenšom neľutuje.
"Láska k lyžovaniu mi zostala. Stále sa teším na chvíľu, keď budem môcť znovu stáť na vrchole hory. A ja budem, "dodala.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara