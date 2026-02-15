15.02.2026 06:00
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Markéta Davidová.
Priznala, že už nemá veľa síl. Česká superstar naznačila koniec kariéry
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu

Federica Brignoneová.
Fotogaléria (46)
Federica Brignoneová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 10:37
Tesne za pódiom sú tri pretekárky s rovnakým časom.

Lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu žien:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Federica Brignoneová

Taliansko

1:03,23 m

2.

Lena Dürrová

Nemecko

+ 0,34 s

3.

Sofia Goggiová

Taliansko

+ 0,46 s

4.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,74 s

4.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

+ 0,74 s

4.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 0,74 s

Rebeka Jančová

Slovensko

/Správu aktualizujeme/

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa stala víťazkou úvodného kola obrovského slalomu žien na ZOH 2026.

Druhá Lena Dürrová z Nemecka stratila 34 stotín sekundy.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Thea Louise Stjernesundová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
Obrovský slalom žien na ZOH 2026.
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
46 fotografií
Obrovský slalom žien na ZOH 2026. Emma Aicherová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sofia Goggiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.Alice Robinsonová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sofia Goggiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Maryna Gasienica Danielová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meaová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Della Meová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Federica Brignoneová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Colturiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Valerie Grenierová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Camille Rastová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Zrinka Ljutičová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Camille Rastová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Lara Colturiová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.Paula Moltzanová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien na ZOH 2026.

Do pretekov vstúpi s číslom 41 aj Rebeka Jančová.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

