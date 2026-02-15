Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu

Lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu žien:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Federica Brignoneová
Taliansko
1:03,23 m
2.
Lena Dürrová
Nemecko
+ 0,34 s
3.
Sofia Goggiová
Taliansko
+ 0,46 s
4.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,74 s
4.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
+ 0,74 s
4.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 0,74 s
Rebeka Jančová
Slovensko
/Správu aktualizujeme/
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa stala víťazkou úvodného kola obrovského slalomu žien na ZOH 2026.
Druhá Lena Dürrová z Nemecka stratila 34 stotín sekundy.
Fotogaléria z obrovského slalomu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Do pretekov vstúpi s číslom 41 aj Rebeka Jančová.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara