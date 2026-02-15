    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Slafkovský pálil najčastejšie, Gernát má najviac plusových bodov. Štatistiky Slovákov po skupine

    Juraj Slafkovský (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Juraj Slafkovský (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Sportnet|15. feb 2026 o 07:25
    Pozrite si štatistiky hráčov po troch zápasoch v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Slovenskí hokejisti prehrali v treťom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti Švédsku 3:5.

    Aj napriek tomu postúpili so šiestimi bodmi priamo do štvrťfinále, keď vo svojej skupine B obsadili prvé miesto.

    Po základnej časti je najproduktívnejším Slovákom Juraj Slafkovský, ktorý nazbieral šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie.

    Najviac plusových bodov (5) má obranca Martin Gernát. S tromi ďalej nasledujú Adam Ružička a Peter Čerešňák.

    Najviac striel na brankárov vyslal Juraj Slafkovský (15), za ním nasleduje Dalibor Dvorský (11) a Šimon Nemec (9).

    Pozrite si štatistiky Slovákov po troch zápasov skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026. 

