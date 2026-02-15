Slafkovský pálil najčastejšie, Gernát má najviac plusových bodov. Štatistiky Slovákov po skupine

Slovenskí hokejisti prehrali v treťom zápase hokejového turnaja na ZOH 2026 proti Švédsku 3:5.
Aj napriek tomu postúpili so šiestimi bodmi priamo do štvrťfinále, keď vo svojej skupine B obsadili prvé miesto.
Po základnej časti je najproduktívnejším Slovákom Juraj Slafkovský, ktorý nazbieral šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Najviac plusových bodov (5) má obranca Martin Gernát. S tromi ďalej nasledujú Adam Ružička a Peter Čerešňák.
Najviac striel na brankárov vyslal Juraj Slafkovský (15), za ním nasleduje Dalibor Dvorský (11) a Šimon Nemec (9).
Pozrite si štatistiky Slovákov po troch zápasov skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
