Dúbravka nedovolil City získať výhodu. V boji o titul hovorí ľahší žreb pre Arsenal

Podľa štatistického portálu SofaScore odchytal v stredu slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka svoj najlepší zápas v sezóne.
V dueli proti Manchestru City zneškodnil osem z deviatich striel, pričom najmä jeho zákrok po strele Rayana Cherkiho označili viaceré média za senzačný.
Svoj tím až do záverečného hvizdu držal v hre o výsledok, ktorý by nielen udržal Burnley v hre o záchranu, ale by aj výrazne ovplyvnil súboj o titul.
"Dnes večer som na svoj tím nesmierne hrdý. Bola to náročná výzva a chalani nechali na ihrisku absolútne všetko. Škoda, že sme nevyužili šance, ktoré sme si vytvorili," hovoril po zápase tréner Scott Parker.
Klinicky precízny Haaland
Burnley v stredajšom zápase 34. kola Premier League podľahlo Manchestru City 0:1, a tak sa po sezóne opäť rozlúči s anglickou elitou.
V posledných piatich ročníkoch pendluje medzi druhou a najvyššou súťažou. Kým v sezóne 2021/2022 mu na záchranu nestačilo 35 bodov, aktuálne ich má 20, čo je iba o tri viac než posledný Wolverhampton.
Od novembra minulého roka vyhralo jediný ligový zápas, keď si tri body odnieslo z londýnskeho Selhurst Parku, kde zdolalo Crystal Palace 3:2.
Dúbravka je brankárom s jednoznačne najvyšším počtom zákrokov v Premier League, ale ani jeho angažovanie nepomohlo "The Clarets".
"Som sklamaný. Chceli sme zostať v lige, ale bohužiaľ sa nám to nepodarí. Už na začiatku sezóny sme čelili tým najlepším tímom, no nedokázali sme bodovať.
Proti Manchestru City sme mali niekoľko dobrých momentov, no Haaland bol vo svojej šanci klinicky precízny," povedal Slovák pre klubový web.
Zároveň dodal, že aj v posledných štyroch kolách vydajú zo seba maximum a fanúšikom sa chcú odvďačiť za to, že ich každý týždeň podporujú.
"Prišiel som sem so snom udržať Burnley v lige. Dúfam, že v budúcej sezóne budú na nás diváci hrdí," povedal kapitán Kyle Walker pre Sky Sports.
Šprint na päť kôl
Úplne iné starosti majú "Citizens". Zápas k dobru využili na to, aby sa bodovo dotiahli na Arsenal a následne ich čaká päťkolový šprint o titul.
Oba tímy sú na rovnakej štartovej čiare. Majú po 70 bodov a tiež rovnaký gólový rozdiel (+37), čo je prvé kritérium pri rovnosti bodov. V prospech City nateraz hovorí vyšší počet strelených gólov (66:63).
Aj preto sa v súboji o trofej často spomína slovo skóre. Každý gól je cenný, a tak sa môže iba najtesnejšia výhra nad vypadávajúcim súperom máliť.
Bývalý obranca Manchestru City Micah Richards si spomína na pamätnú sezónu 2011/2012, keď naposledy rozhodlo o anglickom šampiónovi skóre.
"Tréner Roberto Mancini nám neustále hovoril, aby sme strelili viac gólov, pretože to môže byť rozhodujúce. Najmä zápas proti Norwichu nám vyšiel (6:1), a tak sme mali lepšiu pozíciu," uviedol pre Sky Sports.
Súčasný tréner Manchestru City Pep Guardiola o skóre nehovorí a sústreďuje sa jedine na vyhrávanie zápasov. Aj pred stretnutím s Burnley povedal, že ak by jeho tím vyhral 1:0, bude to v poriadku.
"Ak budeme hrať dobre a robiť správne veci, šance aj góly prídu. Iste, je skvelé ich dať čo najviac, no nebudeme špekulovať. V prvom rade chceme vyhrávať," povedal skúsený španielsky tréner.
Bude to psychologický boj
V rovnakom zmysle sa vyjadril aj Erling Haaland. Strelil už 24. gól v ligovom ročníku, pričom podobne ako ten predošlý proti Arsenalu (2:1) bol víťazný.
"Vyhrať 1:0 na Turf Moor je úžasné. Som nesmierne šťastný. Vyhrali sme, získali tri body, sme na čele ligy, tak prečo sa ma stále pýtate na skóre?" reagoval Nór mierne podráždene na otázky novinárov.
Manchester City má jasnú filozofiu, ktorou je pozerať sa iba na seba. Štatistiky hovoria, že keď bol Pep Guardiola v takto vyrovnanom súboji o titul, so City sa mu vždy podarilo triumfovať.
Gary Neville označil práve osobu trénera City za rozdielovú. Podľa Richardsa má jeho bývalý klub výhodu v tom, že takéto situácie zažil.
"Bude to psychologický boj. V roku 2012 som sa musel spoľahnúť na skúsených lídrov. Keď sa však pozriem teraz na Arsenal, je tam veľa talentu, ale na koho sa môžu obrátiť?" hovorí bývalý obranca.
"Každý zvyšný zápas bude pre nás ako finále. Chlapci urobili všetko, čo mohli. Treba si uvedomiť, aký súboj hrali pred troma dňami," hovorí Guardiola.
Arsenal bez súpera z top 10
Z pohľadu zostávajúceho programu má ľahší žreb Arsenal. Tri z piatich zápasov odohrá doma, pričom nebude čeliť ani jednému súperovi z top 10. Najvyššie z nich je v tabuľke na 12. mieste Fulham.
Naopak, Manchester City čakajú až štyri mužstvá z prvej polovice tabuľky. Ako najťažší sa zdá byť duel na pôde Bournemouthu, ktorý nedávno zdolal Arsenal a celkovo doma prehral len dva zo 17 zápasov.
Oba tímy majú aj pohárové povinnosti, čo je "väčšia komplikácia" pre Arsenal. Kým Londýnčania zabojujú v semifinálovom dvojzápase Ligy majstrov s Atléticom Madrid, City čaká v FA Cupe druholigový Southampton.
Guardiola tiež priznal, že sa mu veľmi páčila reakcia kapitána Arsenalu Declana Ricea, ktorý okamžite po prehre na Etihad hovoril, že ešte nie je koniec.
"Kanonieri" čakajú na titul od roku 2004, keď partia hráčov okolo Patricka Vieiru či Thierryho Henryho prešla ligovým ročníkom bez jedinej prehry.
"Bude to tesné, ale za mierneho favorita považujem Arsenal. Sám som bol v situácii, keď sme museli vyhrať všetko a nepodarilo sa nám to. Aj preto si myslím, že nás ešte čaká nejaký zvrat," tvrdí Wayne Rooney.