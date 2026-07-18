Bývalý slovenský útočník ukončil kariéru. Nastúpil za národný tím 43-krát

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu kariéru.
Útočník, ktorý za národný tím odohral 43 zápasov a strelil v ňom 13 gólov, oznámil svoje rozhodnutie prostredníctvom sociálnej siete Instagram.
Počas kariéry pôsobil okrem Slovenska aj v Nemecku, Belgicku, USA, Holandsku, Rumunsku a na Cypre.
Profesionálnu kariéru uzavrel po 24 sezónach, počas ktorých podľa portálu Transfermarkt nastúpil na 655 súťažných stretnutí.
„Nastal ten čas. Po 24 profesionálnych sezónach a 655 zápasoch a vo veku takmer 41 rokov som sa rozhodol ukončiť kariéru. Nikdy som si nepredstavoval, že vydržím tak dlho. Mať možnosť živiť sa ako profesionálny športovec je úžasná vec. Hoci sa veci nie vždy vyvíjali presne tak, ako som dúfal alebo si predstavoval, taký je futbal – a vlastne aj život. Bola to cesta plná vzostupov a pádov, smiechu, radosti, smútku a sklamaní. To všetko k tomu patrí. Napriek tomu neľutujem ani jedinú sekundu. Chcel by som sa poďakovať všetkým klubom, ktoré mi dali príležitosť obliekať ich dres.
Vždy som sa snažil reprezentovať ich farby najlepšie, ako som vedel. Ďakujem všetkým spoluhráčom, súperom, trénerom a všetkým, ktorí boli súčasťou mojej cesty a povzbudzovali ma. A v neposlednom rade ďakujem mojej úžasnej manželke a dcére, ktoré vždy stáli pri mne a poskytovali mi nekonečnú podporu počas najťažších období mojej futbalovej kariéry. Ďakujem všetkým. Ďakujem, FUTBAL – dal si mi všetko. A ešte viac. Nikdy na to nezabudnem,“ uviedol Nemec na sociálnej sieti.
Rodák z Banskej Bystrice odštartoval kariéru medzi mužmi v Dubnici, výraznejšie sa potom presadil v MŠK Žilina.
Pôsobil aj v Erzgebirge Aue, Genku, Kaiserslauterne, Ingolstadte, Unione Berlín, New York City FC, Willeme II Tilburg, Diname Bukurešť, Pafose i rumunskom FC Voluntari, kde svoju kariéru uzavrel.
S MŠK Žilina získal titul majstra Slovenska (2006/2007) i dva triumfy v Slovenskom superpohári (2004, 2007). V drese belgického Genku vyhral Belgický pohár (2008/2009), s Kaiserslauternom oslavoval triumf v druhej nemeckej bundeslige (2009/2010) a s Dinamom Bukurešť získal rumunský Ligový pohár (2016/2017).
Individuálne ocenenia si vyslúžil zaradením do najlepšej zostavy rumunskej ligy za sezónu 2016/2017 a v ročníku 2018/2019 sa so 16 gólmi stal najlepším strelcom cyperskej najvyššej súťaže v drese Pafosu.
Adam Nemec bol súčasťou slovenskej reprezentácie na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku, kde ako striedajúci hráč zasiahol do troch stretnutí a Slovensko pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte postúpilo do osemfinále.