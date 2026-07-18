Nemecká futbalová legenda: Zaostávame za svetom desať rokov, lebo sa neprispôsobujeme

Bývalý kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Philipp Lahm sa domnieva, že kríza nemeckého futbalu siaha oveľa hlbšie než len k vyradeniu tímu už v šestnásťfinále prebiehajúcich MS.
Majster sveta z roku 2014 vo svojom komentári pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung tvrdí, že Nemecko zaostáva za svetovou špičkou už desať rokov pre nedostatočné prispôsobovanie sa moderným trendom vo futbale.
„Zaostávame už desať rokov, pretože sa neprispôsobujeme súčasnému vývoju. Namiesto toho sa stále vydávame vlastnou cestou, naposledy návratom k osobnému bráneniu v Bundeslige. Ak budeme pokračovať týmto spôsobom, budeme naďalej zlyhávať. Nemecko ide inou cestou ako zvyšok sveta a neprispôsobuje sa,“ napísal Lahm.
Kritizoval aj časté zmeny herného systému a postov hráčov, čo podľa neho bolo dlhodobou slabinou bývalého reprezentačného trénera Juliana Nagelsmanna. „Pre mňa sú dôležité jasnosť a poriadok,“ zdôraznil.
Lahm podľa DPA zároveň poukázal na úpadok kvality trénerov v Nemecku. Podľa neho krajine chýbajú bývalí špičkoví futbalisti, ktorí by sa systematicky pripravovali na trénerskú kariéru.
Ako príklady elitných trénerov uviedol Didiera Deschampsa, Carla Ancelottiho, Mikela Artetu, Pepa Guardiolu a Xabiho Alonsa.
Kritizoval aj Nemecký futbalový zväz (DFB), ktorému podľa neho chýba jasné vedenie, a domácim klubom vyčítal, že príliš často angažujú priemerných zahraničných hráčov na úkor domácich talentov.
Zápasy Nemecka na MS vo futbale 2026
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 15
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále