Zápas, ktorý nikto nechcel hrať. Francúzsky obranca aj anglický kouč otvorene prehovorili

Francúzska a anglická futbalová reprezentácia sa v sobotu na Hard Rock Stadium v Miami stretnú v súboji o tretie miesto na majstrovstvách sveta.
Obaja zdolaní semifinalisti sa pred stretnutím zhodli na tom, že sa v tomto zápase ocitnúť nechceli.
„Nikto z nás nechce hrať tento duel o tretie miesto. Nemáme však na výber,“ priznal francúzsky obranca Ibrahima Konate, ktorého slová potvrdil aj po semifinále kritizovaný tréner Anglicka Thomas Tuchel.
„Nikto nechcel byť v tomto sobotňajšom stretnutí. Všetky štyri tímy chceli byť v New Yorku vo finále, no stále to je zápas majstrovstiev sveta. Je to naša šanca na najlepší anglický výsledok za 60 rokov,“ uviedol Tuchel, ktorý dostane šancu získať späť na svoju stranu časť fanúšikov.
Tí ho po neúspešnom semifinále v Atlante proti Argentíne (1:2) kritizovali za defenzívnu taktiku po strelenom góle.
Kormidelník Francúzska Didier Deschamps berie súboj o tretie miesto, ktorý bude jeho záverečným na lavičke „Les Bleus“, ako povinnosť.
„Cítime zodpovednosť nosiť tento dres pre všetkých Francúzov, ktorí nám fandia. Tento duel je povinnosťou pre mňa, pre realizačný tím i pre hráčov,“ citovala Deschampsa agentúra AP.
Francúzsky kouč zároveň potvrdil, že bude mať k dispozícii aj Kyliana Mbappeho, ktorý má stále príležitosť získať Zlatú kopačku.
Pred záverom šampionátu je s ôsmimi gólmi na spoločnej prvej priečke spolu s Lionelom Messim.
Päťdesiatsedemročný tréner však zdôraznil, že plánuje v základnej zostave spraviť niekoľko zmien v porovnaní so semifinálovým súbojom proti Španielsku (0:2).