Pohroma a zmar. Česi zahodili tri body, kapitán ronil slzy. Aký problém videl Weiss?

Atlantu opúšťali so sklonenými hlavami. Opäť mali zápas vo vlastných rukách. Opäť viedli. Opäť sa im otvorila cesta k postupu. A opäť ju nedokázali využiť.
Českí futbalisti remizovali na majstrovstvách sveta 2026 s Juhoafrickou republikou 1:1 a výrazne si skomplikovali situáciu v skupine. Pred 67-tisíc divákmi ich poslal do vedenia Michal Sadílek, no v závere prišiel trest v podobe penalty Teboha Mokoenu.
Ak chcú pokračovať na svetovom šampionáte, v poslednom skupinovom zápase na legendárnom štadióne Aztéca musia zdolať domáce Mexiko.
V úplne inej atmosfére. V rozpálenom kotle. V šialenej nadmorskej výške cez 2 - tisíc metrov.
„Výkon hodnotím pozitívne. Hrali sme proti mužstvu, ktoré je mimoriadne silné na lopte. Majú neuveriteľne šikovných hráčov. Začali sme však dobre, dali sme gól. Mali sme ešte štyri či päť veľmi dobrých, takmer stopercentných šancí. Tam sme ten zápas stratili, aj keď potom prišiel ten nešťastný moment. Mali sme streliť aspoň dva góly,“ opísal pre Českú televíziu tréner Miroslav Koubek.
„V závere sme mali tlak, oni hrozili z protiútokov. Stálo nás to veľa síl, hráči išli na doraz. Mali kŕče, Holeš, Červ... Chlapcom nemôžem nič vyčítať, práve naopak, musím ich pochváliť. Dali do toho úplne všetko a to je niekedy možno viac ako víťazstvo,“ dodal český kouč.
Futuristická kulisa a ženské rozhodkyne
Ešte pred úvodným výkopom bolo jasné, že českých futbalistov čaká nezvyčajný duel.
Ich druhý duel na turnaji rozhodovala ženská rozhodcovská trojica na čele s Američankou Tori Pensovou.
A hralo sa na štadióne, ktorý skôr pripomínal kulisu zo sci-fi filmu než klasický futbalový chrám.
„Štadión je extrémne moderný, vyzerá ako z inej planéty. Vôbec by som sa nebránil tomu, keby nám zatvorili strechu,“ zamýšľal sa český futbalista Jaroslav Zelený.
Aréna v Atlante pôsobila ako výjav z iného sveta. Zvonku hranaté monštrum, zvnútra obrovský stan.
„Nič podobné som ešte nevidel. Takýto uzavretý a obrovský štadión,“ žasol pod gigantickou kupolou Ladislav Krejčí.
Jaguar bez vodiča
Dominantou štadióna je unikátna strecha tvorená ôsmimi obrovskými trojuholníkmi. Každý z nich váži takmer päťsto ton a otvára sa podobne ako clona fotoaparátu.
Pod stropom visí aj 335 metrov dlhá obrazovka v tvare svetelného prstenca, ktorá obopína celý vnútorný priestor arény.
Celá stavba stále asi 1,4 miliardy eur. Pri kapacite 75-tisíc divákov stálo jedno sedadlo približne 18 900 eur.
Inými slovami, každý z 75-tisíc divákov sedel na mieste, ktorého výstavba vyšla takmer na cenu nového auta strednej triedy.
„Práve v Atlante si musíte každú chvíľu pripadať ako vo filme zo vzdialenej budúcnosti. Keď potrebujete v centre mesta odviezť taxíkom, príde po vás biely Jaguar bez vodiča,“ opísal atmosféru mesta český novinár Jiří Čihák z portálu iDNES.cz.
Koubek premiešal karty
Po prehre s Južnou Kóreou siahol tréner Miroslav Koubek k výrazným zmenám.
Urobil ich až päť.
Na lavičke tentoraz zostali bývalý kapitán Tomáš Souček aj krídelník Lyonu Pavel Šulc. Do hry sa dostali až po prestávke.
Výnimkou zostal iba post brankára. Stred poľa vytvorili Lukáš Červ a Michal Sadílek, ku ktorým sa pridal skúsený Vladimír Darida.
Futbalista Česka Vladimír Coufal a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
A práve Sadílek sa postaral o ideálny vstup. Pred 67-tisíc divákmi poslal Čechov do vedenia a na chvíľu rozprúdil vieru, že český tím našiel recept na záchranu turnaja.
Po štvrťhodine sa všetko zlomilo
„Rozhodkyňa Tori Pensová pôsobila v prvom polčase mimoriadne precízne. To sa však, žiaľ, nedalo povedať o výkone českého tímu po úvodnej štvrťhodine,“ opisoval denník iSport.
Práve po nej sa začala z českého výkonu vytrácať energia aj odvaha.
Program skupiny A na MS vo futbale 2026
Z nepochopiteľnej pasivity sa rodili náznaky šancí Juhoafrickej republiky.
Keď brankárovi Matějovi Kovářovi v nadstavenom čase prvého dejstva vypadla lopta z rukavíc, tribúny len zahučali.
Ladislavovi Krejčímu sa nepáčil pressing ofenzívnych spoluhráčov. Problémov však bolo oveľa viac.
Dominancia? Žiadna. Koubkov výber držal loptu iba 36 percent času. Jeho herný prejav pôsobil nečitateľne. Až nudne.
Pritom súper robil chyby, nechával medzery v obrane a rozhodne nepôsobil nezdolateľne.
„Ďalší márny výkon,“ reagoval denník iSport.cz. „Pohroma, Česi zahodili tri body. Bola obrovská chyba iba čakať, čo s nami súper urobí,“ kritizoval pre Sport.cz tréner Dušan Uhrin mladší.
Kŕč, ktorý sa skončil penaltou
Úvod druhého polčasu priniesol zlepšenie. Príležitosti Daridu, Krejčího a Sadílka však zostali nevyužité.
Koubek reagoval striedaniami. Jaroslav Zelený so Šulcom vstúpili do zápasu solídne, no celkový obraz sa nemenil.
Český výkon pripomínal skôr boj s vlastnou nervozitou než sebavedomé vystúpenie tímu, ktorý vie, čo chce hrať.
„Zdalo sa mi, že majú problém s behaním. Boli príliš pasívni a málo agresívni. Mali dať druhý gól. Budem im stále držať palce. Na tri body to bolo málo,“ opisoval v štúdiu STVR tréner Vladimír Weiss.
„Bolo tam aj málo kvality. Českú ligu chválime, ale nie je to elitná liga,“ dodal Weiss.
A potom prišiel trest. „V 81. minúte napálil súper vo vlastnom pokutovom území loptu do ruky Pavla Šulca a rozhodkyňa Pensová aj tentoraz správne zareagovala bez váhania,“ dodal iSport.cz.
Teboho Mokoena pokutový kop bezpečne premenil. 1:1.
Na výsledku už nič nezmenila ani hlavička Krejčího či krížna strela Lukáša Provoda.
Futbalisti Česka sa radujú z gólu počas zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Paradoxne, v záverečnom tlaku bola k víťazstvu bližšie práve Juhoafrická republika.
Muž zápasu so slzami v očiach
Česi v závere pôsobili kŕčovito a unavene.
„Prevláda sklamanie. Bolí to, takáto penalta. Jedna situácia, keď dostali so šťastím penaltu. Veľmi to mrzí,“ opisoval Michal Sadílek pre Slovenskú televíziu.
Ladislav Krejčí bol vyhlásený za muža zápasu. Slzy sa mu tlačili do očí a premáhal sa.
„Miešajú sa vo mne rôzne pocity. Slušný úvod, jeden z najlepších, čo sme mali v poslednom čase. Mali sme dosť šancí a odvahu. Potom sme ich dostali do hry. V závere zápasu už neboli sily,“ vyhlásil český kapitán.
„Škoda, ale žijeme,“ dodal Krejčí.
Fotogaléria zo zápasu Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
„Už som čakal od neho slovíčko, ktoré občas od neho vyskočí,“ pousmial sa Weiss v štúdiu Slovenskej televízie.
Narážal na Krejčího slová po predošlom zápase s Južnou Kóreou, keď bezprostredne po stretnutí priznal: „Som nas...ný.“
Aztéca alebo domov
Českí futbalisti vedeli, že práve cez Juhoafrickú republiku vedie najreálnejšia cesta za postupom.
Nevyužili ju. „Toto bol zápas, ktorý Česi potrebovali zvládnuť. Na budúci týždeň ich v Mexico City čaká duel proti poblázneným domácim."
"V úplne inej atmosfére. V rozpálenom kotle. A s nožom na krku,“ napísal portál iDNES.cz.
Pred Čechmi tak zostáva posledná šanca.
Ak chcú pokračovať na majstrovstvách sveta, musia na legendárnej Aztéce zdolať domácich organizátorov.
„Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by sa im to malo podariť,“ dodal iSport.cz.
Kapitán Krejčí to vidí inak:
„Kto neverí, nemá tu čo robiť. Je jedno, či tam bude 80-tisíc Mexičanov alebo ich bolo 80-tisíc tu. Bude tam len väčší hukot, ale vidíme, že hrať môžeme a chceme.“
MS vo futbale 2026 - skupina A
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