    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina A
    1 - 1
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
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    Pohroma a zmar. Česi zahodili tri body, kapitán ronil slzy. Aký problém videl Weiss?

    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Fotogaléria (29)
    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|18. jún 2026 o 21:24
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    Čechov zničila penalta.

    Atlantu opúšťali so sklonenými hlavami. Opäť mali zápas vo vlastných rukách. Opäť viedli. Opäť sa im otvorila cesta k postupu. A opäť ju nedokázali využiť.

    Českí futbalisti remizovali na majstrovstvách sveta 2026 s Juhoafrickou republikou 1:1 a výrazne si skomplikovali situáciu v skupine. Pred 67-tisíc divákmi ich poslal do vedenia Michal Sadílek, no v závere prišiel trest v podobe penalty Teboha Mokoenu.

    Remíza nepôsobí kruto. Skôr spravodlivo. Pre Čechov je však mimoriadne bolestivá.

    Ak chcú pokračovať na svetovom šampionáte, v poslednom skupinovom zápase na legendárnom štadióne Aztéca musia zdolať domáce Mexiko.

    V úplne inej atmosfére. V rozpálenom kotle. V šialenej nadmorskej výške cez 2 - tisíc metrov.

    Miroslav Koubek.
    Miroslav Koubek. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    „Výkon hodnotím pozitívne. Hrali sme proti mužstvu, ktoré je mimoriadne silné na lopte. Majú neuveriteľne šikovných hráčov. Začali sme však dobre, dali sme gól. Mali sme ešte štyri či päť veľmi dobrých, takmer stopercentných šancí. Tam sme ten zápas stratili, aj keď potom prišiel ten nešťastný moment. Mali sme streliť aspoň dva góly,“ opísal pre Českú televíziu tréner Miroslav Koubek.

    „V závere sme mali tlak, oni hrozili z protiútokov. Stálo nás to veľa síl, hráči išli na doraz. Mali kŕče, Holeš, Červ... Chlapcom nemôžem nič vyčítať, práve naopak, musím ich pochváliť. Dali do toho úplne všetko a to je niekedy možno viac ako víťazstvo,“ dodal český kouč.

    Futuristická kulisa a ženské rozhodkyne

    Ešte pred úvodným výkopom bolo jasné, že českých futbalistov čaká nezvyčajný duel.

    Ich druhý duel na turnaji rozhodovala ženská rozhodcovská trojica na čele s Američankou Tori Pensovou.

    A hralo sa na štadióne, ktorý skôr pripomínal kulisu zo sci-fi filmu než klasický futbalový chrám.

    „Štadión je extrémne moderný, vyzerá ako z inej planéty. Vôbec by som sa nebránil tomu, keby nám zatvorili strechu,“ zamýšľal sa český futbalista Jaroslav Zelený.

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    Aréna v Atlante pôsobila ako výjav z iného sveta. Zvonku hranaté monštrum, zvnútra obrovský stan.

    „Nič podobné som ešte nevidel. Takýto uzavretý a obrovský štadión,“ žasol pod gigantickou kupolou Ladislav Krejčí.

    Jaguar bez vodiča

    Dominantou štadióna je unikátna strecha tvorená ôsmimi obrovskými trojuholníkmi. Každý z nich váži takmer päťsto ton a otvára sa podobne ako clona fotoaparátu.

    Pod stropom visí aj 335 metrov dlhá obrazovka v tvare svetelného prstenca, ktorá obopína celý vnútorný priestor arény.

    Celá stavba stále asi 1,4 miliardy eur. Pri kapacite 75-tisíc divákov stálo jedno sedadlo približne 18 900 eur.

    Česko - Juhoafrická republika 1:1 (1:0)

    Góly: 6. Sadílek - 83. Mokoena (z 11 m).

    Rozhodcovia: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA), ŽK: Krejčí - Mokoena, Mbatha

    Diváci: 67.442

    Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený) – Hložek (67. Provod), Schick

    JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena, Adams (46. Mofokeng) – Maseko (84. Sebelebele), Rayners (66. Makgopa), Appollis

    Inými slovami, každý z 75-tisíc divákov sedel na mieste, ktorého výstavba vyšla takmer na cenu nového auta strednej triedy.

    „Práve v Atlante si musíte každú chvíľu pripadať ako vo filme zo vzdialenej budúcnosti. Keď potrebujete v centre mesta odviezť taxíkom, príde po vás biely Jaguar bez vodiča,“ opísal atmosféru mesta český novinár Jiří Čihák z portálu iDNES.cz.

    Koubek premiešal karty

    Po prehre s Južnou Kóreou siahol tréner Miroslav Koubek k výrazným zmenám.

    Urobil ich až päť.

    Na lavičke tentoraz zostali bývalý kapitán Tomáš Souček aj krídelník Lyonu Pavel Šulc. Do hry sa dostali až po prestávke.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Eduardo Camavinga z Realu Madrid (vpravo) ide na loptu spolu s Víctorom Muñozom z Osasuny.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Eduardo Camavinga z Realu Madrid (vpravo) ide na loptu spolu s Víctorom Muñozom z Osasuny.
    Eduardo Camavinga z Realu Madrid (vpravo) ide na loptu spolu s Víctorom Muñozom z Osasuny.
    Prvá veľká kúpa počas éry nového trénera Liverpoolu. Talent prešiel Barcelonou aj Realom
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    Domov»MS vo futbale 2026»Pohroma a zmar. Česi zahodili tri body, kapitán ronil slzy. Aký problém videl Weiss?