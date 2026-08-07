    Stal sa druhým najlepším Európanom. Skvelý Machata si vo finále MS vyrovnal aj osobný rekord

    Slovenský bežec Richard Machata.
    Slovenský bežec Richard Machata. (Autor: Facebook/SAZ)
    Matej Hank|7. aug 2026 o 06:01
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    Majstrom sveta sa v kráľovskej disciplíne stal Američan Tate Taylor.

    Slovenský šprintér Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov 2026 v americkom Oregone šieste miesto.

    Národný šampión v tejto disciplíne sa stal tak druhým najlepším Európanom vo svojej vekovej kategórii za Britom Jakeom Odey-Jordanom.

    Machata si časom 10,34 s vyrovnal aj osobný rekord. Aj keď na národnom šampionáte zabehol spoločne s Jánom Volkom čas 10,27, pre podmienky vetra sa tento čas nemohol započítať do oficiálnych štatistík.

    Majstrom sveta sa v kráľovskej disciplíne stal Američan Tate Taylor, ktorý prišiel do cieľa v osobnom rekorde za 9,94 s.

    Striebornú medailu berie Jamajčan Gary Card s časom 10,05 s a bronzová medaila ide do Juhoafrickej republiky zásluhou Marka Ferreiru, ktorý zabehol čas 10,16 s.

    VIDEO: Machata po finále

    „Bežalo sa mi super, aj štart bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také, že len zdvíham nohy a pomaly neviem, čo robím.

    S výsledkom som však spokojný. Táto sezóna bola pre mňa trošku ťažšia, riešil som veľa zranení a myslím, že je celkom šťastie, že som dopadol ako som dopadol,“ uviedol na sociálnych sieťach Slovenského atletického zväzu (SAZ).

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