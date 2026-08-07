Stal sa druhým najlepším Európanom. Skvelý Machata si vo finále MS vyrovnal aj osobný rekord

Slovenský šprintér Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov 2026 v americkom Oregone šieste miesto.
Národný šampión v tejto disciplíne sa stal tak druhým najlepším Európanom vo svojej vekovej kategórii za Britom Jakeom Odey-Jordanom.
Machata si časom 10,34 s vyrovnal aj osobný rekord. Aj keď na národnom šampionáte zabehol spoločne s Jánom Volkom čas 10,27, pre podmienky vetra sa tento čas nemohol započítať do oficiálnych štatistík.
Majstrom sveta sa v kráľovskej disciplíne stal Američan Tate Taylor, ktorý prišiel do cieľa v osobnom rekorde za 9,94 s.
Striebornú medailu berie Jamajčan Gary Card s časom 10,05 s a bronzová medaila ide do Juhoafrickej republiky zásluhou Marka Ferreiru, ktorý zabehol čas 10,16 s.
VIDEO: Machata po finále
„Bežalo sa mi super, aj štart bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také, že len zdvíham nohy a pomaly neviem, čo robím.
S výsledkom som však spokojný. Táto sezóna bola pre mňa trošku ťažšia, riešil som veľa zranení a myslím, že je celkom šťastie, že som dopadol ako som dopadol,“ uviedol na sociálnych sieťach Slovenského atletického zväzu (SAZ).