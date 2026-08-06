Hradec môže mrzieť nevyužitá príležitosť. Besiktas zvíťazil aj napriek vylúčeniu

Futbalisti FC Hradec Králové prehrali v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy doma s Besiktasom Istanbul 0:1.
O víťazstve tureckého klubu rozhodol v 80. minúte Semih Kilicsoy. Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za Hradec celý zápas a v 29. minúte dostal žltú kartu, jeho krajan a stredopoliar Samuel Dancák striedal v 59. minúte.
Hostia uspeli, hoci hrali od 71. minúty bez vylúčeného Kassouma Ouattaru.
Rakúsky Salzburg zdolal v prvom stretnutí cyperský Pafos 1:0 gólom Harisa Tabakoviča z 88. minúty.
Postupujúci z tohto dvojzápasu sa v play off stretne so zdolaným z dvojice ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby, v prvom dueli 3. predkola Ligy majstrov zvíťazil slovenský šampión vo Švédsku 2:1.
V ďalších zápasoch hráči poľskej Jagiellonie Bialystok zdolali na domácom štadióne škótsky tím Glasgow Rangers 2:1 a grécky PAOK Solún podľahol belgickému RSC Anderlecht Brusel 0:1. Odvety sú na programe o týždeň vo štvrtok 13. augusta.
Európska liga - prvé zápasy 3. predkola
KuPS Kuopio - Universitatea Craiova 1:1 (0:1)
Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers 2:1 (2:1)
Maccabi Tel Aviv - PFC CSKA Sofia 0:3 (0:2)
FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul 0:1 (0:0)
/J. Uhrinčať celý zápas a v 29. min dostal ŽK, S. Dancák hral do 59. min/