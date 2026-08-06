Hradec môže mrzieť nevyužitá príležitosť. Besiktas zvíťazil aj napriek vylúčeniu

Futbalista Besiktasu Ilhan Fakili počas prvého zápasu 3. predkola Európskej ligy FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul
Futbalista Besiktasu Ilhan Fakili počas prvého zápasu 3. predkola Európskej ligy FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul (Autor: TASSR)
TASR|6. aug 2026 o 22:21
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Do zápasu zasiahli dvaja Slováci.

Futbalisti FC Hradec Králové prehrali v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy doma s Besiktasom Istanbul 0:1.

O víťazstve tureckého klubu rozhodol v 80. minúte Semih Kilicsoy. Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za Hradec celý zápas a v 29. minúte dostal žltú kartu, jeho krajan a stredopoliar Samuel Dancák striedal v 59. minúte.

Hostia uspeli, hoci hrali od 71. minúty bez vylúčeného Kassouma Ouattaru.

Rakúsky Salzburg zdolal v prvom stretnutí cyperský Pafos 1:0 gólom Harisa Tabakoviča z 88. minúty.

Postupujúci z tohto dvojzápasu sa v play off stretne so zdolaným z dvojice ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby, v prvom dueli 3. predkola Ligy majstrov zvíťazil slovenský šampión vo Švédsku 2:1.

V ďalších zápasoch hráči poľskej Jagiellonie Bialystok zdolali na domácom štadióne škótsky tím Glasgow Rangers 2:1 a grécky PAOK Solún podľahol belgickému RSC Anderlecht Brusel 0:1. Odvety sú na programe o týždeň vo štvrtok 13. augusta.

Európska liga - prvé zápasy 3. predkola

KuPS Kuopio - Universitatea Craiova 1:1 (0:1)

Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers 2:1 (2:1)

Maccabi Tel Aviv - PFC CSKA Sofia 0:3 (0:2)

FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul 0:1 (0:0)

/J. Uhrinčať celý zápas a v 29. min dostal ŽK, S. Dancák hral do 59. min/

KKS Lech Poznaň - KÍ Klaksvík 1:0 (0:0)

Lincoln Red Imps FC - Omonia Nikózia 1:1 (0:0)

PAOK Solún - RSC Anderlecht Brusel 0:1 (0:1)

FC Thun - Víkingur Reykjavík 3:0 (2:0)

FC Salzburg - Pafos FC 1:0 (0:0)

Benfica Lisabon - Heart of Midlothian FC 6:1 (3:0)

Európska liga

    Jakub Uhrinčať v drese HC Hradec Králové
    Jakub Uhrinčať v drese HC Hradec Králové
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