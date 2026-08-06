Dunajská Streda neprekročila svoj tieň. Z Holandska odchádza s hanebným výpraskom

Konferenčná liga - prvý zápas 3. predkola
FC Twente Enschede - DAC 1904 Dunajská Streda 6:0 (2:0)
Góly: 7. Rots, 11. Pjaca, 49. Weidmann, 56. Bruns, 64. Zerrouki, 78. Pröpper
Rozhodovali: Barrott - Smith, James (všetci Angl.), ŽK: Pröpper - Nemanič, Kabič, Diongue
Twente: Unnerstall - van Rooij, Bruns, Pröpper, Adelgaard - Rots (65. Hlynsson), Zerrouki (65. Kjölö), Weidmann (74. van den Belt) - Pjaca, Weghorst (74. Vennegoor of Hesselink), Örjasaeter (68. Ünüvar)
DAC: Ivačič - Kapanadze, Kačaraba, Blažek, Nemanič, Jukleröd - Kabič (46. Trusa), Ouro (68. Gueye), Bationo (46. Diongue), Ramadan (68. Sylla) - Gagua (88. Udvaros)
Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali úvodný zápas 3. predkola Konferenčnej ligy na pôde holandského tímu FC Twente Enschede vysoko 0:6.
V úvode prvého polčasu sa v drese Twente presadili Daan Rots s Markom Pjacom. Po zmene strán postupne navyšovali náskok domáceho tímu Daouda Weidmann, Max Bruns, Ramiz Zerrouki a Robin Pröpper.
Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúcotýždňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok 13. augusta o 19.00 h.
Postupujúce mužstvo si v play off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach.
Priebeh zápasu FC Twente - DAC
1. polčas:
Domáci vstúpili do zápasu aktívnejšie a už v úvodnej štvrťhodine si vytvorili dvojgólový náskok. V 7. minúte otvoril skóre Rots po centri Örjasaetera.
O štyri minúty si Pjaca prevzal loptu od Weghorsta, posunul si ju a strelou spoza šestnástky zvýšil na 2:0. Twente naďalej diktovalo tempo a ľahšie sa dostávalo do zakončenia.
DAC sa po nevydarenom úvode postupne osmelil, ale vo finálnej fáze mu chýbala presnosť. Jedinú strelu na bránu vyslal v 42. minúte Ramadan, s jeho pokusom si však brankár Unnerstall poradil bez väčších problémov.
2. polčas
Po zmene strán sa z pohľadu hostí zopakovala hororová situácia z prvého polčasu. Už po pár minútach rozvlnil sieť Weidmann a na 4:0 zvýšil v 56. minúte Bruns, ktorý si nabehol na priamy kop francúzskeho stredopoliara.
Pri dvoch góloch však už nezostalo, jednoznačnú dominanciu domáceho tímu zužitkoval o pár minút Zerrouki ďalšou ďalekonosnou strelou spoza pokutového územia. Účastník Niké ligy sa k ničomu nedostával a domáci tím si robil čo chcel.
V 78. minúte pridal zásah na konečných 6:0 Pröpper, ktorý sa presadil hlavičkou po rohovom kope Ünüvara. Holandský tím tak prakticky mohol oslavovať postup do play off.
Hlas po zápase
Robert Klauss, tréner DAC: „Mnohí hráči ešte nikdy v živote nehrali pred takou kulisou. Bola to pre nich veľká škola. Vo futbale sa občas stáva, že prídu také výsledky. Treba si z toho zobrať, z čoho sa dá poučiť. Budeme sa snažiť pokračovať v našej práci. Budeme sa snažiť vrátiť sebavedomie mužstvu, aby neprestalo veriť štýlu, ktorým chceme hrať. Našou úlohou je teraz sa čo najlepšie pripraviť na odvetu, ktorá nás čaká vo štvrtok.”