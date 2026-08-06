Dunajská Streda neprekročila svoj tieň. Z Holandska odchádza s hanebným výpraskom

Záber zo zápasu FC Twente Enschede - DAC 1904 Dunajská Streda
Záber zo zápasu FC Twente Enschede - DAC 1904 Dunajská Streda (Autor: Reuters)
Sportnet, TASR|6. aug 2026 o 21:54
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DAC prehrával o dva góly už po jedenástich minútach.

Konferenčná liga - prvý zápas 3. predkola

FC Twente Enschede - DAC 1904 Dunajská Streda 6:0 (2:0)

Góly: 7. Rots, 11. Pjaca, 49. Weidmann, 56. Bruns, 64. Zerrouki, 78. Pröpper

Rozhodovali: Barrott - Smith, James (všetci Angl.), ŽK: Pröpper - Nemanič, Kabič, Diongue

Twente: Unnerstall - van Rooij, Bruns, Pröpper, Adelgaard - Rots (65. Hlynsson), Zerrouki (65. Kjölö), Weidmann (74. van den Belt) - Pjaca, Weghorst (74. Vennegoor of Hesselink), Örjasaeter (68. Ünüvar)

DAC: Ivačič - Kapanadze, Kačaraba, Blažek, Nemanič, Jukleröd - Kabič (46. Trusa), Ouro (68. Gueye), Bationo (46. Diongue), Ramadan (68. Sylla) - Gagua (88. Udvaros)

Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali úvodný zápas 3. predkola Konferenčnej ligy na pôde holandského tímu FC Twente Enschede vysoko 0:6.

V úvode prvého polčasu sa v drese Twente presadili Daan Rots s Markom Pjacom. Po zmene strán postupne navyšovali náskok domáceho tímu Daouda Weidmann, Max Bruns, Ramiz Zerrouki a Robin Pröpper.

Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúcotýždňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok 13. augusta o 19.00 h.

Postupujúce mužstvo si v play off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach.

Priebeh zápasu FC Twente - DAC

1. polčas:

Domáci vstúpili do zápasu aktívnejšie a už v úvodnej štvrťhodine si vytvorili dvojgólový náskok. V 7. minúte otvoril skóre Rots po centri Örjasaetera.

O štyri minúty si Pjaca prevzal loptu od Weghorsta, posunul si ju a strelou spoza šestnástky zvýšil na 2:0. Twente naďalej diktovalo tempo a ľahšie sa dostávalo do zakončenia.

DAC sa po nevydarenom úvode postupne osmelil, ale vo finálnej fáze mu chýbala presnosť. Jedinú strelu na bránu vyslal v 42. minúte Ramadan, s jeho pokusom si však brankár Unnerstall poradil bez väčších problémov.

2. polčas

Po zmene strán sa z pohľadu hostí zopakovala hororová situácia z prvého polčasu. Už po pár minútach rozvlnil sieť Weidmann a na 4:0 zvýšil v 56. minúte Bruns, ktorý si nabehol na priamy kop francúzskeho stredopoliara.

Pri dvoch góloch však už nezostalo, jednoznačnú dominanciu domáceho tímu zužitkoval o pár minút Zerrouki ďalšou ďalekonosnou strelou spoza pokutového územia. Účastník Niké ligy sa k ničomu nedostával a domáci tím si robil čo chcel.

V 78. minúte pridal zásah na konečných 6:0 Pröpper, ktorý sa presadil hlavičkou po rohovom kope Ünüvara. Holandský tím tak prakticky mohol oslavovať postup do play off.

Hlas po zápase

Robert Klauss, tréner DAC: „Mnohí hráči ešte nikdy v živote nehrali pred takou kulisou. Bola to pre nich veľká škola. Vo futbale sa občas stáva, že prídu také výsledky. Treba si z toho zobrať, z čoho sa dá poučiť. Budeme sa snažiť pokračovať v našej práci. Budeme sa snažiť vrátiť sebavedomie mužstvu, aby neprestalo veriť štýlu, ktorým chceme hrať. Našou úlohou je teraz sa čo najlepšie pripraviť na odvetu, ktorá nás čaká vo štvrtok.”

Konferenčná liga

    Momentka zo zápasu Twente Enschede - DAC Dunajská Streda.
    Momentka zo zápasu Twente Enschede - DAC Dunajská Streda.
    Futbalový palác, výsledok z hororu. Takto ešte slovenský tím dvakrát nevyhorel
    Pavol Spáldnes 12:5513
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