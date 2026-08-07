Fantastický finiš Gymerskej. Na svetovom šampionáte sa prebojovala do finále

Slovenská bežkyňa Lenka Gymerská postúpila do finále v behu na 400 metrov na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026, ktoré sa konajú v americkom Oregone.
Slovenská juniorka obsadila v treťom semifinále druhé miesto s časom 53,05 s. Za víťazkou Tiannou Springerovou zaostala o viac ako polsekundy.
Gymerská tak bude vo finále len jedna zo štyroch zástupkýň z európskeho kontinentu. Okrem nej pobežia z Európy už len Anastazja Kušová z Poľska, Casey Musgraveová z Veľkej Británie a Maša Medjimurecová zo Slovinska.
Slovenka mala v semifinále piaty najlepší čas a za svojim osobným a národným juniorským rekordom zaostala o 46 stotín sekundy.
Gymerská strácala na úvodných metroch a postupne ju prebiehali súperky, no v závere využila našetrené sily a predviedla vynikajúci finiš.
Gymerská sa do semifinále prebojovala z rozbehov, keď v tom druhom zvíťazila s časom 53,54 s.
VIDEO: Gymerská po postupe do finále
„Rozbehla som to fakt zle, išla som veľmi pomaly, ale asi som chcela ísť veľmi do finále a podarilo sa mi zabojovať.
V závere som vedela, že sa pohybujem okolo 5. miesta a musím predbehnúť minimálne dve pretekárky.
Nechcela som to nechať na náhodu a predbehla som tri,“ uviedla pre SAZ Gymerská, ktorá bude bojovať o medaily v sobotu o 5.45 h SELČ.
Vo finále sa predstavila aj jeho krajanka Dominika Švaňová, ktorá obsadila v skoku do diaľky 9. miesto výkon 598 cm. Zlato získala Djelika Diarrová z Francúzska za 652 cm.
„S výkonom nie som spokojná, ale teší ma Top10, keďže som sa posunula ešte o dve miesta z kvalifikácie.
Neviem, čo viac by som si mohla prijať. Síce to nevyšlo nad šesť metrov, ale mám byť na čo hrdá,“ povedala.