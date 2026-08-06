Totálny prepad, reťaz neuveriteľných hlúpostí. DAC utrpel druhú najvyššiu prehru v Európe

„Tak zase o rok.“ Fanúšikovia Dunajskej Stredy poznajú toto povzdychnutie už príliš dobre. Pred každou sezónou dúfajú, že tentoraz príde prelom v podobe úspechu v pohárovej Európe alebo domácej trofeje.
V aktuálnej sezóne Konferenčnej ligy však namiesto prelomu prišiel prepad. DAC v prvom zápase 3. kola kvalifikácie prehral na pôde holandského celku Twente Enschede vysoko 0:6.
Systémový aj individuálny prepad
V televíznom prenose boli výpadky, ale priaznivci žlto-modrých asi boli radi, že nemuseli vidieť celé to trápenie.
DAC prehrával už po jedenástich minútach o dva góly a v druhom polčase inkasoval ešte štyrikrát.
Nový tréner Robert Klauss, ktorý na lavičke nahradil Branislava Fodreka, poslal v Holandsku na ihrisko mužstvo s piatimi obrancami, čo sa však vôbec neosvedčilo.
Po zmene rozostavenia sa hra hostí trochu stabilizovala, nejaké záblesky mal Ammar Ramadan.
Po prestávke však Holanďania definitívne rozhodli o postupe. „Odveta bude len formalitou,“ poznamenali holandské noviny BN DeStem.
Dunajská Streda výkonom sklamala. Veľmi neisto pôsobil brankár Ivačič, nemali svoj deň ani obrancovia.
„Reťaz neuveriteľných hlúpostí,“ poznamenal po piatom góle Twente spolukomentátor STVR Šport Vladimír Koník.
„Systémový prepad, prepad individuálnych herných činností aj taktiky,“ nešetril Dunajskostredčanov Koník.
Weghorstova krv
Najdramatickejším momentom zápasu z pohľadu domácich bol súboj Klemena Nemaniča s Woutom Weghorstom. Slovinský hráč v službách DAC zasiahol holandského reprezentanta lakťom do spánku.
Weghorst silno krvácal, potreboval ošetrenie a nový dres. Napokon však striedať nemusel.
53-násobný reprezentant Holandska prestúpil do Twente pred touto sezónou.
Holandský celok vypadol do Konferenčnej ligy po tom, čo nezvládol dvojzápas s Ferencvárosom Budapešť.
Víťaz maďarského pohára, ktorého vedie tréner zo Slovenska Balázs Borbély, vyhral v Holandsku 2:1 a doma remizoval 2:2.
V Twente zavládlo sklamanie, tréner Johan Van der Brom spravil štyri zmeny v základnej zostave.
Nastúpili Robin Pröpper, Max Bruns, Daouda Weidmann a Marko Pjaca a všetci štyria dali gól.
Veľký rozdiel v kvalite
Pre DAC to bola druhá najvyššia prehra na európskom fóre. V roku 2020 prehral v 3. kole Európskej ligy na pôde LASK Linz 0:7. Pre pandemické opatrenia sa vtedy hralo na jeden zápas.
Twente tiež takmer vyrovnalo svoje najväčšie európske víťazstvo. V roku 1973 zdolalo v pohári UEFA gréckeho súpera FC Panachaiki 7:0.
„Musíme akceptovať, že je veľký rozdiel v kvalite oboch tímov. Máme mladý káder, veľa chlapcov hralo po prvý raz v takom prostredí,“ citovala holandská tlač trénera Dunajskej Stredy Roberta Klaussa.
„Vravel som aj pred zápasom, že musíme podať svoj najlepší výkon, aby sme mali šancu. Ale boli sme od toho veľmi ďaleko,“ poznamenal nemecký kouč Dunajskej Stredy.
„Vo futbale sa občas stáva, že prídu také výsledky. Treba si z toho zobrať to, z čoho sa dá poučiť,“ vravel Klauss po zápase.
„Budeme sa snažiť vrátiť sebavedomie mužstvu, aby neprestalo veriť štýlu, ktorým chceme hrať,“ doplnil.
Odveta je na programe budúci štvrtok 13. augusta o 19.00 v MOL Aréne.