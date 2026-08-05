Rekordný prestup sa možno hneď zaplatí. Nový tromf Slovana rýchlo všetko zmenil

Ako malý chlapec si zahral v televíznej reklame po boku svetovej futbalovej legendy Yaya Tourého. Bolo to v čase, keď súčasný tréner Slovana pôsobil v Manchester City.
„Mal som oblečený belasý dres,“ priznal Suleiman Camara. V čase natáčania mal si trinásť.
Camara sa narodil v Sant Celoni, obci, ktorá patrí do provincie Barcelony.
V utorok večer spolu oslavovali veľké víťazstvo Slovana a ich cesty sa po viac ako desaťročí opäť spojili.
„Prišiel na polhodinu a v podstate zmenil zápas,“ vravel Touré.
Vyletel ako kométa. So Slovanom predtým stihol Camara iba jeden predzápasový tréning, nič viac. Do hry prišiel v 66. minúte a už o desať minút vyrovnal. V závere asistenciou pripravil víťazný gól.
Slovan v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vyhral na pôde Mjällby AIF 2:1.
„Môžem povedať, že to bol debut ako zo sna,“ priznal Camara. Šikovný krídelník meria 179 centimetrov.
Všetko sa zomlelo za 24 hodín
„Tréner mi vravel, aby som skúsil nejakú akciu jeden na jedného a potom vystrelil. Som rád, že mi to vyšlo. Snažil som sa odovzdať sto percent aj napriek tomu, že všetko s mojím príchodom do Slovana až po zápas vo Švédsku sa zomlelo v priebehu 24 hodín,“ povedal Camara pre klubovú stránku Slovana.
Prišiel z Racingu Santander, ktorý v minulej sezóne vyhral druhú najvyššiu španielsku súťaž a postúpil do La Ligy.
„Modlil som sa za to, aby mi pomohol ku gólu a stalo sa. Som šťastný za seba aj za Slovan. Verím, že gól mi pomôže do ďalších zápasov k vyššiemu sebavedomiu a celkovo futbalovému nastaveniu.“
Podľa serveru Transfermarkt zaňho Slovan zaplatil milión eur. Ak je suma pravdivá, patrí medzi najdrahšie transfery v dejinách Slovana.
Už samotný postup cez švédskeho majstra by znamenal, že sa prestupová suma prakticky vráti. Prípadná účasť v play-off o Ligu majstrov garantuje od UEFA prémiu 4,3 milióna eur.
Obetoval La Ligu
Camara má iba 24 rokov, takže predstavuje aj potenciálnu investíciu. Jeho trhová cena môže výrazne stúpnuť.
V postupovej sezóne odohral v Segunda División 33 zápasov a strelil dva góly. Až v 29 prípadoch nastúpil z lavičky náhradníkov a na ihrisku strávil v priemere necelých 25 minút na zápas.
VIDEO: Zostrih zápasu Mjällby - Slovan v 3. predkole Ligy majstrov
Práve to bol hlavný dôvod, prečo sa rozhodol odísť a obetovať slávnu La Ligu.
Po postupe totiž Santander začal budovať kvalitnejší káder, v ktorom by jeho herný čas pravdepodobne výrazne klesol. Pre Racing bol navyše jeho predaj finančne výhodný, keďže podľa španielskych médií išlo o najvyšší prestupový príjem klubu v aktuálnom prestupovom období.
„Hlavný tréner i ľudia z realizačného tímu mi ukázali, ako hráme, ako mám napádať, kde sa mám pohybovať. Toto mi po prvom tréningu veľmi pomohlo. Je veľmi dôležité mať dobré spojenie so spoluhráčmi,“ povedal 24-ročný Španiel, ktorý má v podobe oboch rodičov korene v Gambii.
Administratívna výhoda
Kompletnú letnú prípravu absolvoval ešte v Racingu. „V príprave som za Racing odohral prakticky všetky zápasy. Som teda pripravený na to, čo nás čaká.“
Hoci má silné africké korene a reprezentuje Gambiu, Camara má plnohodnotné španielske občianstvo.
Pre ŠK Slovan Bratislava je to významná administratívna výhoda, pretože v domácej lige ani v európskych pohároch nezaberá miesto pre hráčov mimo Európskej únie.
Slovan čaká odveta už o týždeň na Tehelnom poli.
„Avšak stále je to len jeden zápas. Čakajú nás ďalšie, aj v nich chcem dať zo seba sto percent. A hlavne, ešte sme nepostúpili, čaká nás domáca odveta. Musíme prejsť cez túto prekážku a aj doma do toho dáme všetko,“ dodal Camara.
Nový Ceesay?
Takto pred 16 rokmi vyletel na slovenskej scéne iný Gambijčan – Momodou Ceesay. Ponúka sa podobný príbeh.
Mal dlhočizné ruky a ešte dlhšie nohy. Narodil sa na Štedrý deň a dorástol až do výšky takmer dvoch metrov. Ihneď po príchode do MŠK Žilina pôsobil ako zjavenie.
Nikto ho nepoznal. Po slovensky sa naučil pár slov, pomáhal si nemčinou a angličtinou. Gambijčan však okamžite upútal najmä na ihrisku. Bol ako kométa.
Práve on mal zásadný podiel na tom, že sa Žilina dostala do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Hneď v prvom zápase proti Litexu Loveč bol dominantný a strelil gól. Následne dvoma gólmi vyradil pražskú Spartu v play off o LM.
Tak rýchlo, ako Ceesay vystrelil nahor, tak rýchlo aj spadol. Zápas proti Sparte bol jeho vrcholom, na ktorý už nikdy nenadviazal. Stopli ho zranenia.