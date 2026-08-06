Výhra Kanady pomohla Slovákom. Hokejisti si zahrajú semifinále Hlinka Gretzky Cupu

Tomáš Selič (vľavo) v zápase proti Švajčiarsku na Hlinka Gretzky Cup 2026.
Tomáš Selič (vľavo) v zápase proti Švajčiarsku na Hlinka Gretzky Cup 2026. (Autor: hlinkagretzkycup.ca)
Sportnet|6. aug 2026 o 06:49
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Slovensko sa predstaví v semifinále Hlinka Gretzky Cupu prvýkrát od roku 2021.

/Správu aktualizujeme/

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2026 predstavia v semifinále.

Rozhodla o tom nočná výhra Kanady nad Švédskom 7:4. Hráči „javorových listov" sa zároveň stali víťazmi skupiny A.

Slováci získali v základnej časti 4 body za prehru po predĺžení proti Švédsku (3:4 pp) a výhru nad Švajčiarskom (6:2). Kanade podľahli vysoko 1:6.

V semifinále sa výber trénera Františka Štolca predstaví proti rovesníkom z USA, ktorí po troch výhrach ovládli dianie v skupine B.

V poslednom stretnutí skupinovej fázy vyhrali nad Nemeckom presvedčivo 8:1.

Slovensko sa dostalo do najlepšej štvorice prestížneho mládežníckeho turnaja prvýkrát od roku 2021. Na domácom turnaji vtedy tím okolo Šimona Nemca a Juraja Slafkovského získal strieborné medaily.

Iba o umiestnenie si tento rok zahrajú hokejisti Česka. V rozhodujúcom zápase o postup do semifinále podľahli Fínsku 4:5.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky

Skupina A:

Slovensko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Góly: 14. Selič, 29. Selič (Hoďovský, Lazovský), 39. Válek (Selič, Botka), 41. Kalousek (Válek, Selič), 57. Selič (Vaško), 60. Selič – 11. Thürler (Rosa, S. Weber), 29. Ulrich (Neuenschwander)

Kanada – Švédsko 7:4 (5:0, 0:2, 2:2)

Góly: 5. Cripps (Murata, Tait), 9. Veitch (Stroeder, Cripps), 11. Pue (Schultz, McAslan), 16. Edgar (Stroeder, Wycisk), 16. Stroeder (Wycisk), 55. Joseph (Schultz, DuPont), 60. Schultz (Pue) – 22. Nyström (Kalldin, Bjurman), 38. Karlsson (Sundström, Berggren), 51. Karlsson (Sundström, Berggren), 59. Nyström (Eklund Aspe, Sundberg)

Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

CAN Kanada

3

3

0

0

0

20:8

9

2

SVK Slovensko

3

1

0

1

1

10:12

4

3.

CHE Švajčiarsko

3

1

0

0

2

12:19

3

4.

SWE Švédsko

3

0

1

0

2

14:17

2

Skupina B:

Česko – Fínsko 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)

Góly: 2. Kovář (Jordán, Byrtus), 31. Mareš (Vanha, Hartl), 43. Mareš (Gombár, Hornig), 45. Gombár – 11. Santala (Apukka, Fugleberg), 18. Torvinen, 23. Pahkamaa (Borgström), 25. Fugleberg (Frantila, Santala), 34. L. Kokkonen

USA – Nemecko 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

Góly: 9. Shorter, 18. Sung (Shorter, Grubb), 22. DiCunzolo (Sung), 28. Grubb (Minella, DiCunzolo), 37. Snyder (Thoreson), 40. Rooney (Cullen, Tate), 47. Burcar (Snyder, DiCunzolo), 53. Cullen (Rooney, Roed) – 6. Sender (Ullmann)

Tabuľka skupiny B

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA USA

3

3

0

0

0

18:8

9

2.

FIN Fínsko

3

2

0

0

1

11:10

6

3.

CZE Česko

3

1

0

0

2

16:14

3

4.

DEU Nemecko

3

0

0

0

3

6:21

0

Reprezentácie

    Tomáš Selič (vľavo) v zápase proti Švajčiarsku na Hlinka Gretzky Cup 2026.
    Tomáš Selič (vľavo) v zápase proti Švajčiarsku na Hlinka Gretzky Cup 2026.
    Výhra Kanady pomohla Slovákom. Hokejisti si zahrajú semifinále Hlinka Gretzky Cupu
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