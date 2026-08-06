Výhra Kanady pomohla Slovákom. Hokejisti si zahrajú semifinále Hlinka Gretzky Cupu

/Správu aktualizujeme/
Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2026 predstavia v semifinále.
Rozhodla o tom nočná výhra Kanady nad Švédskom 7:4. Hráči „javorových listov" sa zároveň stali víťazmi skupiny A.
Slováci získali v základnej časti 4 body za prehru po predĺžení proti Švédsku (3:4 pp) a výhru nad Švajčiarskom (6:2). Kanade podľahli vysoko 1:6.
V semifinále sa výber trénera Františka Štolca predstaví proti rovesníkom z USA, ktorí po troch výhrach ovládli dianie v skupine B.
V poslednom stretnutí skupinovej fázy vyhrali nad Nemeckom presvedčivo 8:1.
Slovensko sa dostalo do najlepšej štvorice prestížneho mládežníckeho turnaja prvýkrát od roku 2021. Na domácom turnaji vtedy tím okolo Šimona Nemca a Juraja Slafkovského získal strieborné medaily.
Iba o umiestnenie si tento rok zahrajú hokejisti Česka. V rozhodujúcom zápase o postup do semifinále podľahli Fínsku 4:5.
Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky
Skupina A:
Slovensko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Góly: 14. Selič, 29. Selič (Hoďovský, Lazovský), 39. Válek (Selič, Botka), 41. Kalousek (Válek, Selič), 57. Selič (Vaško), 60. Selič – 11. Thürler (Rosa, S. Weber), 29. Ulrich (Neuenschwander)
Kanada – Švédsko 7:4 (5:0, 0:2, 2:2)
Góly: 5. Cripps (Murata, Tait), 9. Veitch (Stroeder, Cripps), 11. Pue (Schultz, McAslan), 16. Edgar (Stroeder, Wycisk), 16. Stroeder (Wycisk), 55. Joseph (Schultz, DuPont), 60. Schultz (Pue) – 22. Nyström (Kalldin, Bjurman), 38. Karlsson (Sundström, Berggren), 51. Karlsson (Sundström, Berggren), 59. Nyström (Eklund Aspe, Sundberg)
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
3
3
0
0
0
20:8
9
2
Slovensko
3
1
0
1
1
10:12
4
3.
Švajčiarsko
3
1
0
0
2
12:19
3
4.
Švédsko
3
0
1
0
2
14:17
2
Skupina B:
Česko – Fínsko 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)
Góly: 2. Kovář (Jordán, Byrtus), 31. Mareš (Vanha, Hartl), 43. Mareš (Gombár, Hornig), 45. Gombár – 11. Santala (Apukka, Fugleberg), 18. Torvinen, 23. Pahkamaa (Borgström), 25. Fugleberg (Frantila, Santala), 34. L. Kokkonen
USA – Nemecko 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)
Góly: 9. Shorter, 18. Sung (Shorter, Grubb), 22. DiCunzolo (Sung), 28. Grubb (Minella, DiCunzolo), 37. Snyder (Thoreson), 40. Rooney (Cullen, Tate), 47. Burcar (Snyder, DiCunzolo), 53. Cullen (Rooney, Roed) – 6. Sender (Ullmann)
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
3
3
0
0
0
18:8
9
2.
Fínsko
3
2
0
0
1
11:10
6
3.
Česko
3
1
0
0
2
16:14
3
4.
Nemecko
3
0
0
0
3
6:21
0