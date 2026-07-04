Africký tím slabú efektivitu súpera nevyužil. Kolumbia skompletizovala zoznam osemfinalistov

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)
Gól: 14. Arias
Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: Arias, Rios - Yirenkyi, Fatawu, Seidu
Diváci: 69.045
Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Arias (73. Quintero), Lerma, Puerta - Rodriguez (46. Rios), Cordoba (8. Suarez), Diaz (90. Campaz)
Ghana: Ati Zigi - Senaya (13. Seidu), Luckassen,Opoku, Mensah - Partey - Williams (62. Fatawu), Yirenkyi (79. Adu), Sibo (62. Owusu), Semenyo - Ayew (79. Nuamah)
Futbalisti Kolumbie postúpili v sobotu do osemfinále MS v USA, Kanade a Mexiku.
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V šestnásťfinále si poradili s Ghanou 1:0, o štvrťfinále zabojujú po ôsmich rokoch, a to proti Švajčiarom v utorok o 22.00 SELČ.
Kolumbia patrí popri obhajcom z Argentíny a ikonickým Brazílčanom k spolufavoritom juhoamerického kontinentu.
Základnú K-skupinu vyhrala v konkurencii Portugalska, DR Kongo a Uzbekistanu. Proti Helvétom zabojuje o postup medzi najlepšiu osmičku.
Ten je maximom pre Ghanu (2010), ktorá bola v play off na základe postavenia v tabuľke tretích tímov.
Jej zápas s Kolumbiou bol posledný šestnásťfinálový, boje o najlepšiu osmičku sa začnú v sobotu o 19.00 SELČ duelom Kanady a Maroka.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Priebeh zápasu Kolumbia - Ghana
I. polčas:
Úvod prerušili striedania v dôsledku zranení, po jednom na každej strane. Herne mala navrch Kolumbia, ktorú poslal do vedenia v 14. minúte Arias po centri Suareza.
Od ďalšieho gólu zachránil africký tím brankár Ati Zigi, keď vykryl pokus Diaza zvnútra šestnástky. Ten mal šancu aj krátko pred prestávkou, no mieril mimo.
V rámci hernej prevahy ešte do polčasu strieľal Suarez a Ati Zigi mal opäť prácu pri príležitosti Mojicu.
II. polčas:
Desať minút po prestávke zakončil do odkrytej bránky Diaz, bol však v ofsajde.
Krídelník Bayernu Mníchov bol voľný aj pri ďalšej strele zvnútra pokutového územia, jeho pokus však zmaril Ati Zigi.
Ofenzívnu snahu predviedli aj Ghančania a zakončoval Partey, no mieril mimo. Jeho tím nemal v tom čase ani jednu strelu do priestoru troch žrdí, čo sa nezmenilo do záverečného hvizdu.
Na opačnej strane to ešte pred koncom stretnutia skúsil spoza šestnástky Quintero a centrovanú loptu jeho tímu zmaril opäť Ati Zigi. Ďalší gól už horúci duel v Kansas City nepriniesol.