Salah napodobnil Panenku a dodal spoluhráčom istotu. Musel som to urobiť, zhodnotil

Salah v tretej sérii penált pod veľkým tlakom premenil svoj pokus celkom zvláštnym spôsobom - loptu poslal do stredu bránky po vzore Antonína Panenku z ME 1976, avšak jeho strela bola o niečo prudšia.
VIDEO: Pokutový kop Mohameda Salaha
Egypťania v piatok dosiahli historický triumf, pretože prvýkrát v histórii vyhrali na MS zápas vyraďovacej časti. Ich ďalším súperom bude Argentína s Lionelom Messim.
Salaha zjavne obmedzovali problémy s natiahnutým stehenným svalom, napriek tomu zvládol celých 120 minút a svojou penaltou priniesol istotu tímu.
"Ak to mal niekto urobiť, tak potom ja. Som skúsený a chcel som dodať tímu sebavedomie. Rozhodol som sa na poslednú chvíľu, musel som to urobiť," povedal emotívny Salah.
Dal jasne najavo, že tento moment má pre Egypt veľký význam a vyzval spoluhráčov, aby si tento úspech užili.
Pre Salaha je to pravdepodobne posledný svetový šampionát v kariére. Zatiaľ počas neho raz skóroval a pridal aj dve gólové prihrávky.
Tréner egyptského družstva Hossam Hassan si pred zápasom nebol istý, či Salah bude schopný nastúpiť, no napokon ho zaradil do základnej zostavy, v ktorej bol aj útočník Omar Marmoush z Manchestru City.
Salah si cení každý okamih a povzbudzuje spoluhráčov, aby si ich vážili a užili, lebo také chvíle už nemusia prísť.
"Neviem, koľkokrát som už povedal to slovo - nikdy sme sa predtým nedostali zo skupiny a teraz sme postúpili do ďalšieho kola, tak to treba osláviť," konštatoval.
Egypt tak napísal stránku svojej futbalovej histórie na veľkej svetovej scéne.