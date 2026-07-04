Nováčika druhej ligy povedie známe meno. Chcel si oddýchnuť, no ku klubu má špeciálny vzťah

Novým trénerom nováčika druhej ligy FC Slovan Galanta sa stal skúsený Mikuláš Radványi.
57-ročný tréner sa dohodol s víťazom III. ligy Západ do konca roka.
Zavolali mu 1. júla
Radványi päť rokov viedol KFC Komárno, ktorý z druhej ligy doviedol až do najvyššej súťaže. Na lavičke KFC skončil v priebehu jarnej časti, keď sa mužstvu výsledkovo nedarilo a bojovalo o záchranu.
„Po náročnom období v Komárne som si chcel oddýchnuť trochu dlhšie, ale 1. júla mi zavolal môj dobrý kamarát z Galanty Róbert Hupka,“ priblížil okolnosti vzniku nového kontraktu Radványi.
Galanta postúpila do druhej najvyššej súťaže prvý raz v histórii klubu. V tretej lige Západ triumfovala po skvelom finiši. Trénerom mužstva bol Michal Hipp, ten však koncom júna v klube skončil.
„Galanta hľadala skúseného trénera, ktorý je etablovaný v profesionálnom futbale a v regióne. Napokon sme sa dohodli, že im pomôžem,“ uviedol Radványi.
Pri jeho rozhodovaní zohralo úlohu, že býva 17 kilometrov od Galanty v Jahodnej. Navyše v mladosti v Galante pôsobil. „Mnohí nevedia, ale pred štyridsiatimi rokmi som hral za dorast v Galante a odtiaľ som sa dostal do Dunajskej Stredy. Mám teda vzťah ku klubu,“ vysvetľoval.
„Na štadióne sa toho veľa nezmenilo. Keď som vošiel, hneď som si spomenul na to, ako som sem prvý raz prišiel ako pätnásťročný chlapec,“ poznamenal tréner.
Stretli sa v pohári
Radványi v piatok už viedol prvý tréning a v sobotu uvidí svojich nových zverencov aj v prípravnom zápase proti Novým Zámkom.
Hlavným cieľom nového účastníka MONACObet ligy je záchrana. „Na tréningu som videl, že sú tu šikovní futbalisti, ale káder treba posilniť. Prvý prípravný zápas mi ukáže presnejšie, na ktoré posty bude treba zháňať hráčov,“ vravel skúsený tréner.
Počas kariéry viedol okrem Komárna aj Dunajskú Stredu, Myjavu, Pohronie aj Podbrezovú, pôsobil aj v zahraničí vo Frýdku-Místku a v Mezőkövesde.
„Mám veľa kontaktov, čo môže tiež pomôcť pri doplnení kádra,“ zdôraznil.
V minulej sezóne v Slovnaft Cupe privítala Galanta práve Komárno a víťazstvo hostí 3:2 sa vôbec nerodilo ľahko.
„Galanta už vtedy na mňa pôsobila veľmi sympatickým dojmom. Klub som prebral po výbornom trénerovi, ktorého mužstvá sú na tom vždy fyzicky veľmi dobre. Som presvedčený, že za tri týždne sa dokážeme adekvátne pripraviť,“ zdôraznil Radványi.
Etablovať sa v druhej lige
Tréner si uvedomuje, že ide o poloprofesionálny klub, v ktorom väčšina hráčov má aj svoje civilné zamestnanie. „Doteraz som mal tréningový mikrocyklus so šiestimi tréningovými jednotkami, ale to znížime na štyri. Ale všetko sa dá vyriešiť, keď sa chce. Vidím, že hráči sú veľmi odhodlaní a verím, že budeme úspešní,“ podčiarkol Radványi.
Asistentom trénera a zároveň šéftrénerom mládeže sa stal Adrián Danada, ktorý v minulej sezóne viedol komárňanské béčko.
„On už bol v klube predo mnou, ale veľmi sa teším na to, že znovu môžeme spolupracovať,“ skonštatoval Radványi.
V prvom kole MONACObet ligy privíta Galanta na svojom ihrisku MFK Zvolen.
„Medzi prvou a druhou ligou je veľký kvalitatívny skok, ale medzi druhou a treťou ligou nie je až taký veľký rozdiel. V prvom roku sa chceme etablovať v druhej lige, myslím si, že je to reálny cieľ,“ uzavrel nový tréner nováčika.