Portugalsko čaká obrovský šláger, Haaland a spol. vyzve Brazíliu. Pozrite si dvojice osemfinále na MS

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou šestnásťfinále.
Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostala už len tretina najlepších, no chýbajú niektoré tradičné futbalové veľmoci.
Bránami prvého kola vyraďovacej časti neprešli Nemci, Holanďania či Chorváti.
Prvý zápas osemfinále bude súboj Kanady s Marokom, ktorý sa začne v Houstone o 19.00 h SELČ. O štyri hodiny neskôr sa stretne vo Philadelphii favorizované Francúzsko s Paraguajom.
Kanada sa pri tretej účasti na majstrovstvách sveta dočkala prvého víťazstva aj postupu zo skupiny. Proti Maroku, ktoré obhajuje štvrté miesto, môže svoj historický výsledok ešte vylepšiť.
Zverenci trénera Muhammada Vahbího však držia od januára sériu deviatich zápasov bez porážky.
Futbalisti Paraguaja majú šancu po 28 rokoch oplatiť Francúzsku horké vyradenie v osemfinále majstrovstiev sveta.
Zápas v Lense vtedy rozhodol Laurent Blanc. Jeho gól v 114. minúte spečatil víťazstvo 1:0 po predĺžení na ceste Francúzska k jeho prvému svetovému titulu.
Súčasný tréner Didier Deschamps bol vtedy na domácom šampionáte kapitánom.
Najväčším šlágrom bude duel medzi Portugalskom s hviezdnym Cristianom Ronaldom a Španielskom, jedným z hlavných favoritov na titul a úradujúcim majstrom Európy.
Premiérovo od MS 1998 sú v tejto fáze Nóri, ktorých čakajú päťnásobní majstri sveta Brazílčania.
Do osemfinále postúpili všetky hosťujúce krajiny. Okrem Kanady sa domáce Mexiko stretne na Aztéckom štadióne s Anglickom a USA vyzve na domácej pôde Belgičanov.
V osemfinále je po 92 rokoch aj Egypt s hviezdnym Mohamedom Salahom. Čaká ho však obhajca z Argentíny s rekordným 20-gólovým strelcom Lionelom Messim.
Ten vedie aj tabuľku strelcov na prebiehajúcom turnaji (7), no v 16-finále zdolal jeho tím debutujúce Kapverdy až v dramatickom predĺžení (3:2 pp).
Posledným duelom v boji o štvrťfinále bude zápas Švajčiarska s Kolumbiou.
Do osemfinále postúpili víťazi 1. kola vyraďovacej fázy, kam išli prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších z 12 mužstiev na 3. miestach.
Osemfinále sa začne už v sobotu 4. júla o 19.00 SELČ. Finále je na programe v nedeľu 19. júla o 21.00 SELČ v East Rutherforde.
MS vo futbale 2026 - dvojice osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále