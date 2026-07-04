    Portugalsko čaká obrovský šláger, Haaland a spol. vyzve Brazíliu. Pozrite si dvojice osemfinále na MS

    Futbalisti Portugalska oslavujú gól v šestnásťfinále MS 2026.
    Futbalisti Portugalska oslavujú gól v šestnásťfinále MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|4. júl 2026 o 06:39
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    Úvodný duel o postup do štvrťfinále obstará Kanada, ktorá bude čeliť Maroku.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou šestnásťfinále.

    Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostala už len tretina najlepších, no chýbajú niektoré tradičné futbalové veľmoci.

    Bránami prvého kola vyraďovacej časti neprešli Nemci, Holanďania či Chorváti.

    Prvý zápas osemfinále bude súboj Kanady s Marokom, ktorý sa začne v Houstone o 19.00 h SELČ. O štyri hodiny neskôr sa stretne vo Philadelphii favorizované Francúzsko s Paraguajom.

    Kanada sa pri tretej účasti na majstrovstvách sveta dočkala prvého víťazstva aj postupu zo skupiny. Proti Maroku, ktoré obhajuje štvrté miesto, môže svoj historický výsledok ešte vylepšiť.

    Zverenci trénera Muhammada Vahbího však držia od januára sériu deviatich zápasov bez porážky.

    Futbalisti Paraguaja majú šancu po 28 rokoch oplatiť Francúzsku horké vyradenie v osemfinále majstrovstiev sveta.

    Zápas v Lense vtedy rozhodol Laurent Blanc. Jeho gól v 114. minúte spečatil víťazstvo 1:0 po predĺžení na ceste Francúzska k jeho prvému svetovému titulu.

    Súčasný tréner Didier Deschamps bol vtedy na domácom šampionáte kapitánom.

    Najväčším šlágrom bude duel medzi Portugalskom s hviezdnym Cristianom Ronaldom a Španielskom, jedným z hlavných favoritov na titul a úradujúcim majstrom Európy.

    Premiérovo od MS 1998 sú v tejto fáze Nóri, ktorých čakajú päťnásobní majstri sveta Brazílčania. 

    Do osemfinále postúpili všetky hosťujúce krajiny. Okrem Kanady sa domáce Mexiko stretne na Aztéckom štadióne s Anglickom a USA vyzve na domácej pôde Belgičanov.

    V osemfinále je po 92 rokoch aj Egypt s hviezdnym Mohamedom Salahom. Čaká ho však obhajca z Argentíny s rekordným 20-gólovým strelcom Lionelom Messim.

    Ten vedie aj tabuľku strelcov na prebiehajúcom turnaji (7), no v 16-finále zdolal jeho tím debutujúce Kapverdy až v dramatickom predĺžení (3:2 pp).

    Posledným duelom v boji o štvrťfinále bude zápas Švajčiarska s Kolumbiou.

    Do osemfinále postúpili víťazi 1. kola vyraďovacej fázy, kam išli prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších z 12 mužstiev na 3. miestach.

    Osemfinále sa začne už v sobotu 4. júla o 19.00 SELČ. Finále je na programe v nedeľu 19. júla o 21.00 SELČ v East Rutherforde.

    MS vo futbale 2026 - dvojice osemfinále

    04.07. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Houston | Houston
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia
    05.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    New York | New York
    06.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Mexiko City | Mexiko City
    06.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    07.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    USA
    USA
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Seattle | Seattle
    07.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Atlanta | Atlanta
    07.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Vancouver | Vancouver

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi oslavuje postup do osemfinále MS vo futbale 2026.
    Lionel Messi oslavuje postup do osemfinále MS vo futbale 2026.
    Nezastaviteľný Messi kraľuje tabuľke strelcov. Najviac gólov strelilo na šampionáte Francúzsko
    dnes 08:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Portugalsko čaká obrovský šláger, Haaland a spol. vyzve Brazíliu. Pozrite si dvojice osemfinále na MS