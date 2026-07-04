Čarovný ex-Trenčan deptal Messiho. Argentína unikla senzácii storočia, má génia

Tváre v argentínskom sektore prezrádzali všetko. Strach, nervozitu aj blížiaci sa kolaps. Boli na pokraji infarktu. Každý ďalší útok Kapverd vyzeral ako hrozba katastrofy.
Gól Cristiana „Cutiho“ Romera v 111. minúte (alebo vlastný gól Dineyho) zachránil úradujúcich majstrov sveta pred fiaskom v Miami.
Predĺženie, ktoré sa zapíše do histórie, napriek argentínskemu triumfu predovšetkým pre to, čo sa mohlo stať – a to je už samo osebe veľa, keďže proti sebe stáli líder rebríčka FIFA a 67. tím sveta, Kapverdy.
„Môžete hrať vyslovene zle a napriek tomu vyhrať – ak máte Messiho. Nie vždy to však funguje a ani v tomto prípade to Argentínu neuchránilo od obrovského utrpenia,“ napísal denník AS.
Futbalisti Argentíny zdolali v osemfinále svetového šampionátu Kapverdy po predĺžení 3:2. Outsider podal heroický výkon a dvakrát dokázal vyrovnať.
Malá krajina, na ktorú svet nezabudne
„Bol to nesmierne náročný zápas. Vždy sa snažíme nájsť pozitíva a tým najväčším je, že tento tím sa nikdy nevzdáva. Chcem pogratulovať súperovi. Keď sa hovorí, že na majstrovstvách sveta neexistujú ľahkí protivníci, Kapverdy to dnes dokonale potvrdili.
Odohrali skvelý zápas. Najviac si cením, že moji hráči nechali na ihrisku úplne všetko. Na konci už boli na hranici síl. Toto je Argentína,“ vyhlásil tréner Lionel Scaloni.
„Bola by to futbalová nespravodlivosť, keby sme dnes vypadli. Ale práve takýto býva futbal,“ dodal argentínsky kouč.
Argentína sa natrápila až na hranicu svojich síl, aby vyradila Kapverdy, ktoré dostali úradujúcich majstrov sveta až do predĺženia. V ňom zažiaril hráč Benficy Lopes Cabral, ktorého nádherný gól priviedol argentínskych reprezentantov takmer do zúfalstva.
Až do momentu, keď sa v 111. minúte presadil hlavou Cuti Romero a strelu, ktorá mierila mimo brány, usmernil do siete dotyk ruky Borgesa.
Ak máte Messiho, stále máte šancu
Messiho tím draho zaplatil za svoju opatrnosť a nedostatok futbalovej kvality.
„Jedinými svetlými výnimkami v argentínskom drese boli práve Lionel Messi a Lisandro Martínez,“ dodal AS.
Práve oni priniesli na ihrisko potrebnú kvalitu. Lisandro Martínez, ktorý pri prvom góle asistoval Messimu, bol zároveň hráčom, ktorý krátko po začiatku predĺženia dokázal prelomiť obranný múr reprezentácie, ktorá bola počas celého turnaja na americkej pôde príkladná vo všetkom, čo predviedla.
Argentína - Kapverdy 3:2 po predĺžení (1:0 - 1:1)
Góly: 29. Messi, 92. Li. Martinez, 111. Borges (vlastný) - 59. D. Duarte, 103. Lopes Cabral
Rozhodovali: Fischer - Arfa, Barwegen (všetci Kan.), ŽK: Montiel - Lenini
Diváci: 64.478
Argentína: E. Martinez - Molina (104. Montiel), Romero, Li. Martinez, Medina (84. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, La. Martinez (63. Alvarez)
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Lenini (100. Benchimol) - Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. Y. Semedo), Cabral (80. Varela) - Da Costa (67. Livramento)
Argentína hrala staticky, profesorsky, pomaly. Napriek tomu mala dlho zápas pod kontrolou. Prišiel však šok.
Osem zápasov po sebe. To dokázal iba on
Messi bol opäť hrdinom, opäť bol pri všetkých góloch. Dal gól, ďalšie dva zásahy padli po jeho rohových kopoch. Pripísal si asistenciu pri víťaznom góle.
Lionel Messi už vo štvrtom zápase po sebe na týchto majstrovstvách sveta potvrdil svoju streleckú formu. Dokazuje to vo veku 39 rokov a zároveň ďalej zveľaďuje svoj historický rekord najlepšieho strelca v dejinách svetových šampionátov, keď dosiahol už 20. gól na MS. Zároveň dovŕšil magickú hranicu 30 zápasov na majstrovstvách sveta, čo je taktiež historický rekord.
Messi rozdelil svojich 20 gólov medzi šesť svetových šampionátov, na ktorých sa predstavil, pričom skóroval na piatich z nich.
Jeho sedem gólov na aktuálnych majstrovstvách sveta tvorí hetrik proti Alžírsku, dva góly proti Rakúsku, presný zásah z priameho kopu proti Jordánsku a najnovšie aj gól do siete Kapverd.
Závislosť je nevídaná
Osem zápasov majstrovstiev sveta po sebe so streleným gólom. Osem. A to dokázal na MS iba on.
Messi je zároveň jediným futbalistom v histórii, ktorý zaznamenal asistenciu na góly na šiestich rôznych majstrovstvách sveta.
Závislosť Argentíny od svojho kapitána je až neuveriteľná. Z jedenástich gólov, ktoré Albiceleste na tomto šampionáte strelili, dal Messi sedem a na jeden prihral. To znamená, že sa podieľal na ôsmich góloch v štyroch zápasoch.
Mužstvo Lionela Scaloniho strelilo počas hry bez účasti svojej desaťky iba jediný gól.
Messi si proti Kapvedám pripísal štyri kľúčové prihrávky a vyslal deväť streleckých pokusov.
Rutinný večer sa zmenil na nočnú moru
Pre Argentínu to bolo vážne varovanie. Hoci si postup napokon zaslúžila, ak chce pomýšľať na obhajobu titulu, bude musieť niektoré veci prehodnotiť. Medzi nimi aj fyzickú pripravenosť tímu, ktorý pôsobil bez nápadu a viacerí hráči odchádzali z ihriska značne vyčerpaní.
Víťazstvo 3:2 po veľkom utrpení, s tromi gólmi v predĺžení a niekoľkými zákrokmi Emiliana „Dibua“ Martíneza, ktoré zabránili vyrovnaniu na 3:3 a následnému penaltovému rozstrelu.
Prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol. Kapverdy boli výborne organizované a Argentíne nechávali minimum priestoru. Albiceleste však zostali trpezliví a v 29. minúte udrel Lionel Messi. Po presnej prihrávke Lisandra Martíneza predviedol geniálne spracovanie a nekompromisne zakončil na 1:0. A to bolo z prvého polčasu prakticky všetko.
Druhý polčas sa začal ospalo. Kapverdy mali miestami prevahu a argentínsky nápor akoby vyprchal, podobne ako atmosféra v hľadisku.
Vozinha privádzal Argentínu do zúfalstva
Tempo občas narušil iba excentrický Vozinha, 40-ročný brankár afrického tímu.
Štyridsaťročný Vozinha si trúfal a robil exhibičné veci. Publikum bavil trebárs žonglovaním. Dvakrát si dovolil kľučku na hviezdneho Lautara Martíneza, dvakrát mu to v prvom polčase vyšlo. Zasekol ho a zahanbil.
V závere zápasu privádzal Messiho do zúfalstva, chytil mu minimálne dva čisté góly.
A tak futbal po chybe Enza Fernándeza v bránení ponúkol Kapverdám šancu, ktorú využil D. Duarte. Gól na 1:1 otriasol celým futbalovým svetom.
Od tej chvíle prišlo argentínske utrpenie – na ihrisku, v hľadisku aj v celej krajine.
Predstavenie Vozinhu, ktorý vytiahol niekoľko skvelých zákrokov, naznačovalo, že Albiceleste čakajú nečakane bolestivé chvíle.
Neskutočná strela
Prišla aj sporná situácia po ruke Lopesa. Podľa viacerých názorov išlo o jasný pokutový kop, aj keď lopta prišla po odraze od hlavy obrancu. Tu sa definitívne rozplynula argentínska nádej rozhodnúť zápas ešte pred predĺžením.
Tam prišiel gól prakticky okamžite. Lisandro Martínez, ktorý už pri prvom góle asistoval, tentoraz sám skóroval. Jeho nádherný zásah akoby všetko vyriešil.
Potom však prišiel klenot šampionátu v podaní Lopesa Cabrala – možno najkrajší gól doterajšieho turnaja. Neskutočná strela do šibenice znamenala vyrovnanie na 2:2. Strelec sa zbláznil od radosti a dokonca vybehol k tribúne pobozkať svoju priateľku.
VIDEO: Gól Kapverd na 2:2
A potom prišiel rozhodujúci gól Cutiho Romera, pri ktorom ešte lopta tečovala obrancu. A napokon už len argentínske – áno, skutočne argentínske – utrpenie až do záverečného hvizdu.
Slovenská stopa v najväčšom príbehu
Hlavným hrdinom bol 40-ročný brankár Josimar José Évora Dias, známy pod prezývkou Vozinha. V portugalčine to znamená „malý hlas“ alebo „hlások“.
Bývalý hráč AS Trenčín predviedol životný výkon.
Vozinha mal pred úvodným zápasom MS proti Španielsku na svojom profile na Instagrame len približne 20-tisíc sledovateľov. Teraz ich má takmer 20 miliónov.
Jeho príbeh pôsobí takmer neuveriteľne. Má 40 rokov, podľa portálu Transfermarkt má trhovú hodnotu iba 50-tisíc eur a momentálne pôsobí v portugalskom druholigovom klube GD Chaves.
Neskorý profesionál
„Pracujeme celý život preto, aby sme zažili takéto chvíle. Dnes mám 40 rokov, ale profesionálnym futbalistom som sa stal až ako 25-ročný. Toto je odmena za celú moju cestu,“ povedal nečakaný hrdina.
Kapverdský brankár má výraznú slovenskú stopu. V rokoch 2022 až 2024 odchytal za AS Trenčín 35 zápasov. V najlepšom období svojej kariéry dosahovala jeho trhová hodnota 600-tisíc eur.
V lete 2024 odišiel zo Slovenska ako voľný hráč do portugalského Chavesu.
Nebol jediným bývalým hráčom Trenčína v kádri Kapverd. Na lavičke náhradníkov sedel obranca Kelvin Pires, ktorý v rokoch 2021 až 2023 odohral za AS Trenčín 55 zápasov. V januári minulého roka prestúpil do fínskeho klubu SJK Seinäjoki.
Patria medzi najväčšie príbehy
Súostrovie leží v Atlantickom oceáne približne 560 kilometrov od západného pobrežia Afriky. Tvoria ho desiatky ostrovov, z ktorých deväť je obývaných.
Ľudia ich objavili až v polovici 15. storočia. Hoci patria medzi 54 afrických štátov, neležia na africkej pevnine a niektoré menej dôkladné mapy ich dokonca vynechávajú.
Do FIFA vstúpili až v roku 1985 a dlhé roky boli považovaní za futbalového trpaslíka. Dnes ich prezývajú Modrí žraloci.
S približne 550-tisíc obyvateľmi sú najmenšou krajinou reprezentujúcou Afriku na majstrovstvách sveta. Po Islande s niečo vyše 350-tisíc obyvateľmi a Curaçau so zhruba 150-tisíc obyvateľmi sú treťou najmenej ľudnatou krajinou, ktorá sa predstavila na svetovom šampionáte.
Argentína dostala varovanie
Pred štartom svetového šampionátu prehrali z posledných desiatich zápasov iba jediný – s Čile. Koncom mája navyše zdolali v príprave Srbsko presvedčivo 3:0.
Reprezentačný tréner Bubista dlhodobo stavia na organizovanom a disciplinovanom futbale. Ich najväčšími zbraňami sú organizácia, disciplína a výborná taktická pripravenosť.
Takmer 40 percent kvalifikačných gólov strelili po štandardných situáciách.
A nad všetkým stojí výnimočný kolektívny duch. Hoci hráči pôsobia v Európe aj Afrike, všetkých spája silný vzťah k ostrovnej vlasti.
„Ak sa pýtate, prečo sme hrali predĺženie, odpoveď je jednoduchá – súper bol výborný. Vedeli sme, že Kapverdy nám môžu narobiť problémy, pretože už v skupinovej fáze ukázali svoju kvalitu. Najdôležitejšie je, že sme postúpili. Zároveň si však uvedomujeme, že sa musíme zlepšiť. Náš priestor na zlepšenie je stále obrovský,“ priznal po zápase stredopoliar Leandro Paredes.
„Sú to majstrovstvá sveta. Nachádzajú sa tu najlepšie reprezentácie planéty a všetky sú mimoriadne kvalitné aj fyzicky pripravené. Vedeli sme, do čoho ideme,“ doplnil.
Nikdy sa nevzdávajú
Na adresu osemfinálového súpera z Egypta dodal: „Pred odchodom na štadión sme videli, že Egypt postúpil po penaltách. Od zajtra sa začneme pripravovať naplno. Čaká nás ďalší veľmi náročný zápas.“
„Ukázali sme charakter. Nikdy sa nevzdávame, nikdy neskladáme zbrane. Bojovali sme až do poslednej sekundy. Takéto vyraďovacie zápasy jednoducho bývajú.
Súpera nemožno podceniť. Kapverdy odohrali fantastický zápas a zaslúžia si uznanie. Nechali na ihrisku všetko. Myslím si však, že sme vyhrali zaslúžene a som na tento tím nesmierne hrdý,“ povedal Lisandro Martínez.
„Ako obranca sa vždy pozerám najmä na to, či sme neinkasovali, takže v tomto smere nie som úplne spokojný. Na druhej strane sme vyhrali a urobili radosť našim fanúšikom. Na tribúne bola moja manželka, dcéra aj mama, ktorú som dlho nevidel. Som naozaj šťastný.
V tomto tíme je výnimočná energia. Dnes nás súper preveril naplno a my sme obstáli,“ uzavrel.