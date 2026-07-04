    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    3 - 2pp
    1:1, 2:1
    Po predĺžení
    Kapverdy
    Kapverdy
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    Čarovný ex-Trenčan deptal Messiho. Argentína unikla senzácii storočia, má génia

    Sidny Lopes Cabral (13) z Kapverd a Lionel Messi (10) z Argentíny reagujú po šestnásťfinálovom zápase majstrovstiev sveta.
    Fotogaléria (115)
    Sidny Lopes Cabral (13) z Kapverd a Lionel Messi (10) z Argentíny reagujú po šestnásťfinálovom zápase majstrovstiev sveta. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|4. júl 2026 o 06:21
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    Na Kapverdy svet nikdy nezabudne.

    Tváre v argentínskom sektore prezrádzali všetko. Strach, nervozitu aj blížiaci sa kolaps. Boli na pokraji infarktu. Každý ďalší útok Kapverd vyzeral ako hrozba katastrofy.

    Gól Cristiana „Cutiho“ Romera v 111. minúte (alebo vlastný gól Dineyho) zachránil úradujúcich majstrov sveta pred fiaskom v Miami.

    Predĺženie, ktoré sa zapíše do histórie, napriek argentínskemu triumfu predovšetkým pre to, čo sa mohlo stať – a to je už samo osebe veľa, keďže proti sebe stáli líder rebríčka FIFA a 67. tím sveta, Kapverdy.

    „Môžete hrať vyslovene zle a napriek tomu vyhrať – ak máte Messiho. Nie vždy to však funguje a ani v tomto prípade to Argentínu neuchránilo od obrovského utrpenia,“ napísal denník AS.

    Futbalisti Argentíny zdolali v osemfinále svetového šampionátu Kapverdy po predĺžení 3:2. Outsider podal heroický výkon a dvakrát dokázal vyrovnať.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Argentina players pose for a photo before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina's Lionel Messi, right, and his teammates line up before the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Players of Argentina pose for a group photo before the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina's Nahuel Molina (26) challenges for the ball with Cape Verde's Jovane Cabral (7) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    115 fotografií
    Soccer legend David Beckham waves before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFIFA president Gianni Infantino gives a thumbs-up before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, sings the national anthem prior to the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's starting eleven pose for a team photo before during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans sing the national anthem during a gathering to watch the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Buenos Aires, Argentina, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)FIFA president Gianni Infantino, left, claps before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde starting eleven pose before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA Cape Verde cheers during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) warms up during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde take the pitch for warm ups during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGeneral view during the pregame ceremony before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) shoots the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) takes a shot on goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) shoots the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, center, and Cape Verde's Jovane Cabral battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolDavid Beckham and Victoria Beckham and their son Romeo attend the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) makes a save against Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Enzo Fernandez (24) challenges for the ball with Cape Verde's Steven Moreira (22) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, left, and Cape Verde's Deroy Duarte fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi gestures during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral, right, is challenged by Argentina's Rodrigo de Paul during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) jumps over Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) challenges for the ball with Cape Verde's Diney Borges (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) makes a save against Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi gestures during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Diney Borges (3) battles with Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral reacts during the World Cup round of 32 soccer match against Argentina in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) takes a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Laros Duarte (15) falls next to Argentina's Facundo Medina (25) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez catches the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFIFA president Gianni Infantino, left, and Argentine Soccer Association President Claudio Tapia clap before the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina fans cheer during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Enzo Fernandez, right, attempts a shot on goal over during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verdei n Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral, left, and Argentina's Rodrigo de Paul fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina fans cheer during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi attempts a shot on goal over during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Laros Duarte (15) and Argentina's Facundo Medina (25) compete for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral (13) challenges for the ball with Argentina's Nahuel Molina (26) and Rodrigo De Paul (7) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Steven Moreira (22) controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Jovane Cabral (7) challenges for the ball with Argentina's Rodrigo De Paul (7) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with Cristian Romero (13) after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans watch the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Buenos Aires, Argentina, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with Nahuel Molina (26) after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi scores the opening goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) scores their first goal against Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) scores their first goal against Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) and Diney Borges (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) scores their first goal against Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) and Diney Borges (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi celebrates scoring his side's opening goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) scores their first goal against Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi celebrates after scoring the opening goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, scores his side's opening goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans watch the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Buenos Aires, Argentina, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Alexis Mac Allister (20) and Cape Verde's Pico Lopes (4) compete for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi reacts during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha (1) makes a stop during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Jamiro Monteiro, center, and Argentina's Enzo Fernandez battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico falls next to Cape Verde's Willy Semedo during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi reacts during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde goalkeeper Vozinha blocks a shot by Argentina's Nico Gonzalez during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina (6), left, and Diney Borges (3) help stretch Argentina's Enzo Fernandez (24) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) challenges for the ball with Cape Verde's Sidny Lopes Cabral, far left, Helio Varela, and Deroy Duarte, right, during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister (20) and Cape Verde's Pico Lopes (4) compete for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez, center, makes an attempt to score against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) collides with Cape Verde's Kevin Pina (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Facundo Medina (25) sits on the pitch after a potential injury during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister (20) battles with Cape Verde's Jamiro Monteiro (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Jamiro Monteiro, right, and Argentina's Nico Gonzalez fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico, right, controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister (20) battles with Cape Verde's Sidny Lopes Cabral (13) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Argentina argue with referee Drew Fischer, of Canada, during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Alexis Mac Allister, top, and Cape Verde's Jamiro Monteiro, bottom, battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina head coach Lionel Scaloni, right, instructs Argentina's Enzo Fernandez during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) kicks against Cape Verde's Deroy Duarte (14) and Diney Borges (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) controls the ball while defended by Cape Verde's Deroy Duarte (14) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Deroy Duarte celebrates after scoring his side's opening goal against Argentina during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts after a goal scored by Cape Verde's Deroy Duarte (14) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi , right, and Cape Verde's Wagner Pina battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina (6) blocks a penalty kick by Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Deroy Duarte (14) scores their opening goal against Argentina's Lisandro Martinez (6) and goalkeeper Emiliano Martinez (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Argentina celebrates after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Cristian Romero (13) celebrates with teammates after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez makes a save during the World Cup round of 32 soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan watches the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Buenos Aires, Argentina, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Cristian Romero celebrates after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, celebrates with Cristian Romero and others after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina celebrates after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Argentina celebrate after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Argentina celebrates their side's third goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Jamiro Monteiro (10) reacts after teammate Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina celebrates aafter Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Cristian Romero (13) celebrates with teammates after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina celebrates after Cape Verde's Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Cristian Romero (13) celebrates with teammates after scoring their third goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Cristian Romero celebrates scoring his side's third goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Cristian Romero (13) scores his side's third goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, celebrates with teammates after Argentina's Cristian Romero scored the third goal against Cape Verde during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Argentina in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral (13) celebrates with Yannick Semedo (16) after scoring their second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Sidny Lopes Cabral (13) celebrates their second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/George Walker IV) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Malá krajina, na ktorú svet nezabudne

    „Bol to nesmierne náročný zápas. Vždy sa snažíme nájsť pozitíva a tým najväčším je, že tento tím sa nikdy nevzdáva. Chcem pogratulovať súperovi. Keď sa hovorí, že na majstrovstvách sveta neexistujú ľahkí protivníci, Kapverdy to dnes dokonale potvrdili.

    Odohrali skvelý zápas. Najviac si cením, že moji hráči nechali na ihrisku úplne všetko. Na konci už boli na hranici síl. Toto je Argentína,“ vyhlásil tréner Lionel Scaloni.

    „Bola by to futbalová nespravodlivosť, keby sme dnes vypadli. Ale práve takýto býva futbal,“ dodal argentínsky kouč.

    Argentína sa natrápila až na hranicu svojich síl, aby vyradila Kapverdy, ktoré dostali úradujúcich majstrov sveta až do predĺženia. V ňom zažiaril hráč Benficy Lopes Cabral, ktorého nádherný gól priviedol argentínskych reprezentantov takmer do zúfalstva.

    Až do momentu, keď sa v 111. minúte presadil hlavou Cuti Romero a strelu, ktorá mierila mimo brány, usmernil do siete dotyk ruky Borgesa.

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    Ak máte Messiho, stále máte šancu

    Messiho tím draho zaplatil za svoju opatrnosť a nedostatok futbalovej kvality.

    „Jedinými svetlými výnimkami v argentínskom drese boli práve Lionel Messi a Lisandro Martínez,“ dodal AS.

    Práve oni priniesli na ihrisko potrebnú kvalitu. Lisandro Martínez, ktorý pri prvom góle asistoval Messimu, bol zároveň hráčom, ktorý krátko po začiatku predĺženia dokázal prelomiť obranný múr reprezentácie, ktorá bola počas celého turnaja na americkej pôde príkladná vo všetkom, čo predviedla.

    Argentína - Kapverdy 3:2 po predĺžení (1:0 - 1:1)

    Góly: 29. Messi, 92. Li. Martinez, 111. Borges (vlastný) - 59. D. Duarte, 103. Lopes Cabral

    Rozhodovali: Fischer - Arfa, Barwegen (všetci Kan.), ŽK: Montiel - Lenini

    Diváci: 64.478

    Argentína: E. Martinez - Molina (104. Montiel), Romero, Li. Martinez, Medina (84. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, La. Martinez (63. Alvarez)

    Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Lenini (100. Benchimol) - Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. Y. Semedo), Cabral (80. Varela) - Da Costa (67. Livramento)

    Argentína hrala staticky, profesorsky, pomaly. Napriek tomu mala dlho zápas pod kontrolou. Prišiel však šok.

    Osem zápasov po sebe. To dokázal iba on

    Messi bol opäť hrdinom, opäť bol pri všetkých góloch. Dal gól, ďalšie dva zásahy padli po jeho rohových kopoch. Pripísal si asistenciu pri víťaznom góle.

    Lionel Messi už vo štvrtom zápase po sebe na týchto majstrovstvách sveta potvrdil svoju streleckú formu. Dokazuje to vo veku 39 rokov a zároveň ďalej zveľaďuje svoj historický rekord najlepšieho strelca v dejinách svetových šampionátov, keď dosiahol už 20. gól na MS. Zároveň dovŕšil magickú hranicu 30 zápasov na majstrovstvách sveta, čo je taktiež historický rekord.

    Messi rozdelil svojich 20 gólov medzi šesť svetových šampionátov, na ktorých sa predstavil, pričom skóroval na piatich z nich.

    Jeho sedem gólov na aktuálnych majstrovstvách sveta tvorí hetrik proti Alžírsku, dva góly proti Rakúsku, presný zásah z priameho kopu proti Jordánsku a najnovšie aj gól do siete Kapverd.

    Závislosť je nevídaná

    Osem zápasov majstrovstiev sveta po sebe so streleným gólom. Osem. A to dokázal na MS iba on.

    Messi je zároveň jediným futbalistom v histórii, ktorý zaznamenal asistenciu na góly na šiestich rôznych majstrovstvách sveta.

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    Závislosť Argentíny od svojho kapitána je až neuveriteľná. Z jedenástich gólov, ktoré Albiceleste na tomto šampionáte strelili, dal Messi sedem a na jeden prihral. To znamená, že sa podieľal na ôsmich góloch v štyroch zápasoch.

    Mužstvo Lionela Scaloniho strelilo počas hry bez účasti svojej desaťky iba jediný gól.

    Messi si proti Kapvedám pripísal štyri kľúčové prihrávky a vyslal deväť streleckých pokusov.

    Rutinný večer sa zmenil na nočnú moru

    Pre Argentínu to bolo vážne varovanie. Hoci si postup napokon zaslúžila, ak chce pomýšľať na obhajobu titulu, bude musieť niektoré veci prehodnotiť. Medzi nimi aj fyzickú pripravenosť tímu, ktorý pôsobil bez nápadu a viacerí hráči odchádzali z ihriska značne vyčerpaní.

    Víťazstvo 3:2 po veľkom utrpení, s tromi gólmi v predĺžení a niekoľkými zákrokmi Emiliana „Dibua“ Martíneza, ktoré zabránili vyrovnaniu na 3:3 a následnému penaltovému rozstrelu.

    Prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol. Kapverdy boli výborne organizované a Argentíne nechávali minimum priestoru. Albiceleste však zostali trpezliví a v 29. minúte udrel Lionel Messi. Po presnej prihrávke Lisandra Martíneza predviedol geniálne spracovanie a nekompromisne zakončil na 1:0. A to bolo z prvého polčasu prakticky všetko.

    Druhý polčas sa začal ospalo. Kapverdy mali miestami prevahu a argentínsky nápor akoby vyprchal, podobne ako atmosféra v hľadisku.

    Vozinha.
    Vozinha. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Vozinha privádzal Argentínu do zúfalstva

    Tempo občas narušil iba excentrický Vozinha, 40-ročný brankár afrického tímu.

    Štyridsaťročný Vozinha si trúfal a robil exhibičné veci. Publikum bavil trebárs žonglovaním. Dvakrát si dovolil kľučku na hviezdneho Lautara Martíneza, dvakrát mu to v prvom polčase vyšlo. Zasekol ho a zahanbil.

    V závere zápasu privádzal Messiho do zúfalstva, chytil mu minimálne dva čisté góly.

    A tak futbal po chybe Enza Fernándeza v bránení ponúkol Kapverdám šancu, ktorú využil D. Duarte. Gól na 1:1 otriasol celým futbalovým svetom.

    Od tej chvíle prišlo argentínske utrpenie – na ihrisku, v hľadisku aj v celej krajine.

    Predstavenie Vozinhu, ktorý vytiahol niekoľko skvelých zákrokov, naznačovalo, že Albiceleste čakajú nečakane bolestivé chvíle.

    Neskutočná strela

    Prišla aj sporná situácia po ruke Lopesa. Podľa viacerých názorov išlo o jasný pokutový kop, aj keď lopta prišla po odraze od hlavy obrancu. Tu sa definitívne rozplynula argentínska nádej rozhodnúť zápas ešte pred predĺžením.

    Tam prišiel gól prakticky okamžite. Lisandro Martínez, ktorý už pri prvom góle asistoval, tentoraz sám skóroval. Jeho nádherný zásah akoby všetko vyriešil.

    Argentínčania.
    Argentínčania. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Potom však prišiel klenot šampionátu v podaní Lopesa Cabrala – možno najkrajší gól doterajšieho turnaja. Neskutočná strela do šibenice znamenala vyrovnanie na 2:2. Strelec sa zbláznil od radosti a dokonca vybehol k tribúne pobozkať svoju priateľku.

    VIDEO: Gól Kapverd na 2:2

    A potom prišiel rozhodujúci gól Cutiho Romera, pri ktorom ešte lopta tečovala obrancu. A napokon už len argentínske – áno, skutočne argentínske – utrpenie až do záverečného hvizdu.

    Slovenská stopa v najväčšom príbehu

    Hlavným hrdinom bol 40-ročný brankár Josimar José Évora Dias, známy pod prezývkou Vozinha. V portugalčine to znamená „malý hlas“ alebo „hlások“.

    Bývalý hráč AS Trenčín predviedol životný výkon.

    Vozinha mal pred úvodným zápasom MS proti Španielsku na svojom profile na Instagrame len približne 20-tisíc sledovateľov. Teraz ich má takmer 20 miliónov.

    Jeho príbeh pôsobí takmer neuveriteľne. Má 40 rokov, podľa portálu Transfermarkt má trhovú hodnotu iba 50-tisíc eur a momentálne pôsobí v portugalskom druholigovom klube GD Chaves.

    Neskorý profesionál

    „Pracujeme celý život preto, aby sme zažili takéto chvíle. Dnes mám 40 rokov, ale profesionálnym futbalistom som sa stal až ako 25-ročný. Toto je odmena za celú moju cestu,“ povedal nečakaný hrdina.

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    Kapverdský brankár má výraznú slovenskú stopu. V rokoch 2022 až 2024 odchytal za AS Trenčín 35 zápasov. V najlepšom období svojej kariéry dosahovala jeho trhová hodnota 600-tisíc eur.

    V lete 2024 odišiel zo Slovenska ako voľný hráč do portugalského Chavesu.

    Nebol jediným bývalým hráčom Trenčína v kádri Kapverd. Na lavičke náhradníkov sedel obranca Kelvin Pires, ktorý v rokoch 2021 až 2023 odohral za AS Trenčín 55 zápasov. V januári minulého roka prestúpil do fínskeho klubu SJK Seinäjoki.

    Patria medzi najväčšie príbehy

    Súostrovie leží v Atlantickom oceáne približne 560 kilometrov od západného pobrežia Afriky. Tvoria ho desiatky ostrovov, z ktorých deväť je obývaných.

    Ľudia ich objavili až v polovici 15. storočia. Hoci patria medzi 54 afrických štátov, neležia na africkej pevnine a niektoré menej dôkladné mapy ich dokonca vynechávajú.

    Do FIFA vstúpili až v roku 1985 a dlhé roky boli považovaní za futbalového trpaslíka. Dnes ich prezývajú Modrí žraloci.

    Vozinha.
    Vozinha. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    S približne 550-tisíc obyvateľmi sú najmenšou krajinou reprezentujúcou Afriku na majstrovstvách sveta. Po Islande s niečo vyše 350-tisíc obyvateľmi a Curaçau so zhruba 150-tisíc obyvateľmi sú treťou najmenej ľudnatou krajinou, ktorá sa predstavila na svetovom šampionáte.

    Argentína dostala varovanie

    Pred štartom svetového šampionátu prehrali z posledných desiatich zápasov iba jediný – s Čile. Koncom mája navyše zdolali v príprave Srbsko presvedčivo 3:0.

    Reprezentačný tréner Bubista dlhodobo stavia na organizovanom a disciplinovanom futbale. Ich najväčšími zbraňami sú organizácia, disciplína a výborná taktická pripravenosť.

    Takmer 40 percent kvalifikačných gólov strelili po štandardných situáciách.

    A nad všetkým stojí výnimočný kolektívny duch. Hoci hráči pôsobia v Európe aj Afrike, všetkých spája silný vzťah k ostrovnej vlasti.

    „Ak sa pýtate, prečo sme hrali predĺženie, odpoveď je jednoduchá – súper bol výborný. Vedeli sme, že Kapverdy nám môžu narobiť problémy, pretože už v skupinovej fáze ukázali svoju kvalitu. Najdôležitejšie je, že sme postúpili. Zároveň si však uvedomujeme, že sa musíme zlepšiť. Náš priestor na zlepšenie je stále obrovský,“ priznal po zápase stredopoliar Leandro Paredes.

    „Sú to majstrovstvá sveta. Nachádzajú sa tu najlepšie reprezentácie planéty a všetky sú mimoriadne kvalitné aj fyzicky pripravené. Vedeli sme, do čoho ideme,“ doplnil.

    Nikdy sa nevzdávajú

    Na adresu osemfinálového súpera z Egypta dodal: „Pred odchodom na štadión sme videli, že Egypt postúpil po penaltách. Od zajtra sa začneme pripravovať naplno. Čaká nás ďalší veľmi náročný zápas.“

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    „Ukázali sme charakter. Nikdy sa nevzdávame, nikdy neskladáme zbrane. Bojovali sme až do poslednej sekundy. Takéto vyraďovacie zápasy jednoducho bývajú.

    Súpera nemožno podceniť. Kapverdy odohrali fantastický zápas a zaslúžia si uznanie. Nechali na ihrisku všetko. Myslím si však, že sme vyhrali zaslúžene a som na tento tím nesmierne hrdý,“ povedal Lisandro Martínez.

    „Ako obranca sa vždy pozerám najmä na to, či sme neinkasovali, takže v tomto smere nie som úplne spokojný. Na druhej strane sme vyhrali a urobili radosť našim fanúšikom. Na tribúne bola moja manželka, dcéra aj mama, ktorú som dlho nevidel. Som naozaj šťastný.

    V tomto tíme je výnimočná energia. Dnes nás súper preveril naplno a my sme obstáli,“ uzavrel.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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