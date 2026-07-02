Montreal buduje víťazný tím. Demidov dal tímu zľavu a jeho zmluva môže patriť k najlepším

Ruský hokejový útočník Ivan Demidov sa s Montrealom dohodol na novej zmluve v najrýchlejšom možnom čase.
Ešte rok pred skončením nováčikovskej zmluvy si Canadiens poistili jeho služby na ďalších osem rokov. Počas nich bude zarábať priemerne 9,15 milióna dolárov.
Lukratívny kontrakt si vybojoval hneď po svojej prvej sezóne v profilige. Odohral v nej 82 duelov a zaknihoval 62 bodov. V play-off pridal v 19 stretnutiach ďalších 9 bodov.
V hlasovaní o Calder Trophy pre najlepšieho nováčika skončil na druhom mieste za obrancom Schaeferom z NY Islanders.
Demidov si do roku 2035 zarobí dovedna 73,2 milióna dolárov v hrubom. Draftová päťka z roku 2024 má zmluvu vyskladanú z veľkej časti z podpisových bonusov.
Počas posledných troch rokov má v kontrakte aj klauzulu, ktorá mu umožňuje určiť si desať tímov, do ktorých ho nemôžu vymeniť.
Montreal využil šancu na túto zmluvu, kým to bolo možné. Od 16. septembra sa zmenia pravidlá, ktoré mužstvám nedovolia podpisovať hráčov na osem rokov, ale maximálne na sedem a podpisové bonusy budú môcť tvoriť najviac 60 percent zmluvy.
V prípade Demidovova tvoria bonusy až 78,7 percent kontraktu.
Najlepší podpis dňa, myslí si expert
Demidov sa v Montreale stane najlepšie plateným útočníkom a druhým najlepšie plateným hráčom za obrancom Dobsonom.
Vypýtal si ruský krídelník príliš veľa? Práve naopak.
V NHL stúpa platový strop a zodpovedajú tomu aj zvýšené platy. Montreal si mladíka poistil do najlepších rokov jeho kariéry za primeranú alebo až nízku cenu. Dá sa očakávať, že Demidov sa bude stále zlepšovať a v drese Habs sa zaradí k najlepším, čo už stihol aj počas prvej sezóny.
„Každý rozmýšľa o peniazoch, je to pravda. Peniaze sú dôležitou súčasťou života, ale pre mňa je to najmä o hokeji,“ hovoril Demidov po podpise. „To je pre mňa v živote vec číslo 1. Peniaze nebudú nikdy nad samotným hokejom.“
Len pre porovnanie, jeho krajan Pavel Dorofejev sa Rangers upísal za 11 miliónov, Alex Tuch bude vo Washingtone poberať 10,5 milióna a obranca Chicaga Bowen Byram zinkasuje až 12,5 milióna ročne.
Demidov má veľkú šancu byť počas platnosti týchto zmlúv najlepším z uvedených hráčov.
A to ani nespomíname bekov ako Seth Jones či Darnell Nurse, ktorí zarábajú viac ako bude Demidov.
Podľa portálu The Athletic bude priemerná hodnota ruského krídelníka na úrovni 11,2 milióna a analytik Dom Luszczyszyn túto zmluvu dokonca označil za najlepší podpis celého dňa otvorenia trhu.
„Bol to len extrémne malý risk. Keď sa pozrieme na Demidovov explozívny rast a potenciál, o pár rokov budeme o tejto zmluve hovoriť ako o krádeži pre Montreal,“ písal Luszczyszyn.
„Bolo to pre mňa jednoduché. Chcel som tie papiere podpísať a venovať sa ďalej tréningu,“ hovoril 20-ročný útočník, ktorý pred podpisom zmluvy trénoval v Montreale s Laneom Hutsonom, hoci v Kanade bol štátny sviatok.
Montreal buduje víťazný tím
Montreal má pod dlhodobou zmluvou, minimálne do roku 2030, takmer všetkých kľúčových hráčov mužstva. Chýba snáď už len brankárska pozícia, kde sa očakáva kontrakt pre Čecha Jakuba Dobeša.
V útoku tvorí jadro štvorica Suzuki, Caufield, Slafkovský a Demidov.
Kapitán Suzuki bude do roku 2030 poberať 7,875 milióna, strelec Caufield do roku 2031 7,85 milióna, Slafkovský do 2033 7,6 milióna a Demidov do roku 2035 9,15 milióna.
Vzhľadom na rastúci platový strop aj rastúcu výkonnosť týchto hráčov sú to skvelé zmluvy. Ich nízka cena v porovnaní s ligovým trendom dáva mužstvu šancu vyhrávať a manažérovi Hughesovi umne vyskladať zvyšok kádra.
Canadiens majú poistené aj dve hlavné defenzívne hviezdy. Noah Dobson bude do roku 2033 inkasovať 9,5 milióna a šikovný Lane Hutson až do roku 2034 8,85 milióna.
Práve Hutsonov kontrakt je možno najvýhodnejší v celej NHL. Za prvé dva roky v profilige sa zaradil k najlepším obrancom sveta.
Zmluvy do roku 2031 majú aj ďalší dvaja beci – Kaiden Guhle a Mike Matheson.
Jadro mužstva, ktoré tvoria štyria útočníci (vrátane jedného, ktorý získal 100 bodov a druhého, ktorý strelil 50 gólov) a dvaja obrancovia, zaberie 50,825 milióna.
To bude pre sezónu 2027/28, v ktorej stúpne strop na úroveň 113,5 milióna, tvoriť len 44,8 percent platového stropu.
„Pozrite sa na náš tím. Máme dobré jadro a všetci sme v podobnom veku. Každý chce vyhrať pohár a je hladný po výhrach.
Preto sa chcem vracať na ľad, robiť moju prácu, hrať zápasy a vyhrávať,“ povedal Demidov, ktorý ani chvíľu neváhal nad tým, či zmluvu podpíše.
Máme tím, ktorý vyhrá Stanley Cupy, vraví Rus
Hokejisti Montrealu sa neulakomili a nikto z nich nedostal príliš veľkú čiastku, ktorá by zviazala manažmentu ruky.
„Chcel by som odmeniť hráčov za to, čo urobili a za to, že dávajú šancu tomuto tímu vyhrať,“ hovoril v stredu manažér mužstva Kent Hughes, ktorý bude pracovať na tom, aby mužstvo vhodne doplnil. Najbližšou posilou by mohol byť práve ďalší hráč do druhého útoku k Demidovovi.
„Čím skôr sa to stane, tým lepšie. Pokiaľ naozaj tímu dáme väčšiu šancu vyhrať. Nechcem robiť niečo, čo by v skutočnosti slúžilo ako prekážka k dosiahnutiu tohto cieľa,“ dodal Hughes.
Tímovo výhodné kontrakty v Montreale otvárajú časové okno na bojovanie o Stanley Cup. Dá sa očakávať, že každý zo spomenutých hráčov si bude chcieť po uplynutí súčasného kontraktu zarobiť viac.
Najbližších päť až osem rokov tak môže byť obnovením zlatej éry v Montreale, keď každý rok budú bojovať o najcennejšiu trofej. Majú na to hráčov v najlepšom hokejovom veku v kombinácii s mladíkmi, ktorých výkonnosť stále stúpa.
„Máme tu tím, ktorý podľa mňa vyhrá Stanley Cup, a to nielen jeden. To je moje očakávanie a tak vidím tento tím,“ komentoval Demidov.
Potenciál zaradiť sa k najlepším Canadiens naznačili už tento rok, keď sa prebojovali do konferenčného finále, kde nestačili na Carolinu, ktorá neskôr získala Stanley Cup. Habs to dokázali ako najmladší tím v play-off.
„Spravíme tento tím lepším. O to sa nebojím. Nebude to však dnes, zajtra alebo v nejaký špecifický deň. Nechceme spraviť sprostosť, ktorá môže potešiť vášnivých fanúšikov na chvíľu, ale o rok si budú hovoriť, čo sme to urobili,“ vysvetľoval svoj prístup Hughes.