Gólový hrdina má prezývku Kolumbijský Pelé. Meria len 168 cm, no v očiach fanúšikov bol najväčší

V anglickej futbalovej lige neuspel, ale v Brazílii ho milujú a hovoria mu "Kolumbijský Pelé".
Jhon Arias meria len 168 centimetrov, no počas piatkovej noci v Kansas City bol v očiach svojich fanúšikov ten najväčší. Jeho gól v zápase s Ghanou znamenal postup do osemfinále svetového šampionátu.
Pred pol rokom, keď opúšťal Premier League, sa mu o niečom podobnom ani nesnívalo.
Vo Wolverhamptone strávil len polovicu sezóny, ale to stačilo, aby pochopil, že mu fyzicky náročný anglický futbal nesedí. Na konte mal len dva góly a klub mieril k zostupu.
Vyslobodením zo štvorročného kontraktu bola ponuka z Palmeiras a návrat do Brazílie, kde si už predtým urobil skvelé meno.
Aj Wolverhampton bol spokojný, pretože za hráča inkasoval 21 miliónov libier, čo bolo o šesť miliónov viac, ako za neho na začiatku sezóny zaplatil.
Arias vstúpil do sveta veľkého futbalu na ikonickom štadióne Maracana ako hráč Fluminense a v roku 2023 mu pomohol vyhrať Pohár osloboditeľov.
Vtedy sa zrodilo jeho porovnanie s brazílskym futbalovým kráľom, ale sám hráč berie lichotivú prezývku s nadhľadom. "Pelé je legenda a ja som oboma nohami na zemi. Je to skôr len taký milý kompliment, "vysvetlil Arias.
V kolumbijskej reprezentácii sa rýchlo zabýval a v roku 2024 sa na juhoamerickom šampionáte radoval zo striebornej medaily.
Nie je vyhláseným strelcom, v kvalifikácii na MS nestrelil ani gól a všetkých šesť doterajších presných zásahov zaznamenal len v priateľských zápasoch.
No mužstvo ťaží z jeho tvorivých schopností a z driblinku, po ktorom dokáže pre spoluhráčov vytvárať šance.
Proti Ghane strelil dvadsaťosemročný útočník zatiaľ najdôležitejší gól svojej kariéry.
Vzhľadom na svoju postavu sa nepúšťa do hlavičkových súbojov a určite privítal, že mu Suárezov center pristál presne na kopačke. A že mu súperovi zadáci dopriali dostatok času na zakončenie.
V utorok si ho Švajčiari vo Vancouveri určite budú všímať viac.