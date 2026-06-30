Historický deň v Paraguaji. Štátny sviatok po triumfe nad štvornásobnými majstrami sveta

Paraguajský prezident Santiago Peňa vyhlásil po senzačnom postupe národného tímu do osemfinále majstrovstiev sveta cez nemeckých futbalistov na utorok štátny sviatok.
Juhoamerický tím zdolal štvornásobných majstrov sveta 4:3 na penalty po tom, čo tímy v pondelok v Bostone remizovali 1:1 po predĺžení.
„Dnes oslavuje celá krajina,“ uviedol Peňa na sociálnej sieti X. Odkaz doplnil fotografiou, na ktorej podpisuje príslušný dekrét.
„Oslavujeme víťazstvo tímu, ktorý reprezentuje to najpodstatnejšie z našej identity: húževnatosť, vieru a silu ľudí, ktorí sa nikdy nevzdávajú.“
Text dekrétu, ktorý Peňa tiež zdieľal na sociálnych sieťach, uvádza, že víťazstvo ďaleko presahuje hranice športu a zaslúži si celonárodnú oslavu.
„Vláda nemôže zostať ľahostajná k tomuto obrovskému úspechu. Je potrebné uľahčiť zhromaždenie všetkých Paraguajčanov na oslavu tohto historického dňa.“
Paraguaj je druhou juhoamerickou krajinou, ktorá vyhlásila štátny sviatok po prekvapujúcom víťazstve nad Nemeckom na majstrovstvách sveta.
Minulý týždeň tak urobil ekvádorský prezident Daniel Noboa po víťazstve 2:1 v skupine E, ktoré jeho krajine zaistilo postup do vyraďovacej fázy.