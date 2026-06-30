    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:0
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    2:3
    Maroko
    Maroko
    PrehľadOnline prenosFotogalériaSumár

    Ďalší európsky gigant končí. Holandsko rovnako ako Nemecko nezvládlo penalty

    Holandskí futbalisti reagujú po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom.
    Fotogaléria (51)
    Holandskí futbalisti reagujú po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|30. jún 2026 o 06:00
    ShareTweet1

    Maroko dnes zdolalo Holandsko v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Holandsko - Maroko 1:1 pp (1:1, 0:0), 2:3 v rozstrele z 11 m

    Góly: 72. Gakpo - 90.+1 Diop. Rozstrel z 11 m: Koopmeiners 1:0, El Aynaoui nedal, Kluivert nedal, Rahimi 1:1, Weghorst 2:1, Talbi 2:2, Timber nedal, Hakimi nedal, Summerville nedal, Saibari 2:3.

    Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), ŽK: Diop

    Diváci: 51.243

    Holandsko: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Ake (71. Koopmeiners) - Dumfries, Gravenberch (87. Timber), de Jong (110. de Roon), van de Ven (87. Hato) - Summerville, Gakpo (113. Kluivert) - Brobbey (71. Weghorst)

    Maroko: Bounou - Hakimi, Diop, Riad (76. Salah-Eddine), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi (79. El Mourabet) - Diaz (79. Yassine), Ounahi (87. Rahimi), El Khannouss (87. Talbi) - Saibari

    Marockí futbalisti si ako štvrtí v poradí vybojovali postup do osemfinále majstrovstiev sveta.

    V jednom zo šestnásťfinálových šlágrov zdolali v mexickom Monterrey hráčov Holandska 3:2 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1:1.

    Skóre otvoril v 72. minúte krídelník Liverpoolu Cody Gakpo, ktorý zostal v holandskom tíme napriek tomu, že len pred dvoma dňami prišli s partnerkou o nenarodeného syna.

    Duel poslal do predĺženia na začiatku nadstaveného času stopér Issa Diop a víťazný zásah si v rozstrele pripísal Ismael Saibari z holandského PSV Eindhoven.

    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Maroko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Marockí futbalisti oslavujú po víťazstve v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom.
    Hráči Holandska reagujú po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom.
    Holandský brankár Bart Verbruggen (1) leží na zemi, zatiaľ čo lopta po strele Maročana Ismaela Saibariho (11) končí v sieti a zabezpečuje Maroku víťazstvo v penaltovom rozstrele v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom.
    Marockí hráči oslavujú po víťazstve v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom.
    51 fotografií
    Maročan Ismael Saibari (11) sa raduje po premenenom rozhodujúcom pokutovom kope v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Marokom.Netherlands' Crysencio Summerville (24) reacts after missing a penalty as Morocco goalkeeper Yassine Bounou (1) walks past during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco prays to celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco celebrates a win during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Jan Paul van Hecke (6) reacts to a loss during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries (22) and Jan Paul van Hecke (6) react to a loss during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) allows a goal by Morocco's Ismael Saibari (11) in a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Crysencio Summerville (24) reacts after missing a penalty during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) allows a goal in a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Gessime Yassine (16) celebrates his teams win in the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands players react following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk (4) congratulates Morocco goalkeeper Yassine Bounou (1) after a Morocco win during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Justin Kluivert (7) reacts after a missed penalty during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) kicks a penalty kick goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) allows a goal during a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands players react following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Anass Salah Eddine (26) and Netherlands' Denzel Dumfries (22) jump for control of the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou (1) embraces Issa Diop (14) before penalty shots during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo, kneeling, is congratulated by teammates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo (11) battles for the ball with Morocco's Gessime Yassine (16) and Ismael Saibari (11) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Soufiane Rahimi (9) and Netherlands' Virgil van Dijk (4)battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) battles for a header with Netherlands' Cody Gakpo (11) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou (1) punches the ball clear of Netherlands' Wout Weghorst (9) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) makes a save against Morocco's Soufiane Rahimi (9) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) blocks a shot on goal from Morocco's Soufiane Rahimi (9) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries (22) and Morocco's Anass Salah Eddine (26) battle during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) is congratulated by teammates after he scored his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) scores their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop is congratulated by teammates Soufiane Rahimi (9) and Chemsdine Talbi, left, after he scored his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries (22) battles with Morocco's Bilal El Khannouss (23) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries (22) and Morocco's Anass Salah Eddine (26) battle during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) challenges for the ball with Netherlands' Frenkie de Jong (21) and Cody Gakpo (11) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Quinten Timber (26) battles with Morocco's Gessime Yassine (16) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) scores their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) scores his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo (11) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) scores their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo (11) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Issa Diop (14) scores their first goal against Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo (11) celebrates scoring the opening goal with teammate Crysencio Summerville (24) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo (11) scores a goal against Morocco goalkeeper Yassine Bounou (1) during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo (11) celebrates the opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) and Netherlands' Denzel Dumfries (22) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Frenkie de Jong (21) celebrates Cody Gakpo's (11) opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Maročania narazia v ďalšom zápase na spoluhostiteľov turnaja Kanaďanov, ktorí v nedeľu triumfovali nad Juhoafrickou republikou 1:0.

    Osemfinále sa odohrá na Štadióne NRG v Houstone v sobotu 4. júla o 19.00 SELČ.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Holandsko - Maroko

    I. polčas:

    Očakávaný šláger mal pomalší rozbeh a v jeho úvode sa hralo prevažne medzi šestnástkami. Prvá výrazná príležitosť prišla v 20. minúte, keď sa k zakončeniu hlavičkou dostal El Aynaoui a jeho pokus zastavil Verbruggen.

    Holandský brankár vzápätí zasahoval aj po prudkej strele Hakimiho spoza šestnástky, ktorú vyrazil na rohový kop. Rozbiehajúce sa tempo narušila hydratačná prestávka.

    Po nej sa Holanďania dostali k dvom rohovým kopom, ale marockú bránu neohrozili až do 44. minúty, keď to z veľkej diaľky skúsil van de Ven.

    V závere polčasu mali momentum znovu Maročania, po priamom kope Hakimiho si prakticky pred prázdnu bránu nabehol Saibari, ale neuspel a do šatní sa šlo za stavu 0:0.


    II. polčas:

    Po zmene strán mal obrovskú šancu Hakimi, ktorý si nabehol na prihrávku Ounahiho a z uhla trafil brvno.

    Práve marocký kapitán bol v týchto chvíľach najnebezpečnejším hráčom na ihrisku. „Levi z Atlasu“ v ďalšom priebehu držali loptu a Holanďania mali v defenzíve čo robiť.

    Po občerstvovacej pauze tréner Koeman dvakrát striedal a prakticky hneď rolu žolíka splnil Weghorst, ktorý predĺžil na nabiehajúceho Summervillea. Ten síce pred šestnástkou spadol, ale po loptu dobehol Gakpo a v 72. minúte otvoril skóre.

    Zdalo sa, že Holanďania už záverečný nápor vydržia, ale na začiatku nadstaveného času hlavičkou vyrovnal Diop po parádnom centri striedajúceho Talbiho a súboj v Monterrey šiel do predĺženia.

    Predĺženie + penaltový rozstrel:

    V ňom sa hra skôr upokojila a pripomínala úvodnú štvrťhodinu. V 96. minúte spálil tutovku Rahimi, proti ktorému stál len Verbruggen, avšak vytiahol jeden z najlepších zákrokov turnaja.

    V druhej polovici predĺženia sa k výraznejšej príležitosti ani jeden celok nedostal, o postupujúcom tak mali rozhodnúť jedenástky.

    Kopať začali „Oranjes“ a Koopmeiners premenil. Na strane Maroka trafil len brvno El Aynaoui a vzápätí opečiatkoval tyč aj Kluivert.

    Rahimiho v druhej sérii Verbruggen vychytal, ale loptu si nešťastne skopol do siete. Vo štvrtej sérii potom nepremenili Timber ani Hakimi, ktorý už ako tretí hráč trafil konštrukciu brány.

    Bounou následne vychytal Summervillea a o postupe Maroka rozhodol Saibari.

    Hlasy po zápase

    Noussair Mazraoui, obranca Maroka: „Hrali sme ťažký zápas proti veľmi ťažkému súperovi. Podľa mňa boli Holanďania kandidáti na titul, určite jeden z top 10 tímov sveta. To, že sme dnes dokázali prejsť cez tohto súpera je pre nás obrovský úspech.“ 

    Achraf Hakimi, kapitán Maroka: „Už vieme, ako sa správať v takýchto zápasoch. Vedeli sme, proti komu hráme.“

    Virgil van Dijk, kapitán Holandska: „Herný plán sme dodržali dobre, no duel dospel do rozstrelu. V ňom sme bohužiaľ neuspeli. Vždy sa dá hrať lepšie. Teraz nám to už nepomôže, ale musíme si to priznať.“

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Moroccan players celebrate following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Moroccan players celebrate following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Maroko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    dnes 06:33
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Moroccan players celebrate following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Moroccan players celebrate following the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Maroko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    dnes 06:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Ďalší európsky gigant končí. Holandsko rovnako ako Nemecko nezvládlo penalty