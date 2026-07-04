Posun zápasu vyvolal kritiku. Duel Mexika s Anglickom sa odohrá v pôvodnom termíne

Zápas osemfinále futbalových MS 2026 Mexiko - Anglicko sa bude hrať v pôvodne plánovanom termíne.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvažovala jeho posun na skorší čas pre nepriaznivú predpoveď počasia, no k zmene neprišlo a výkop bude v noci na pondelok od 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne v meste Mexiko.
V hlavnom meste Mexika sa očakáva búrka a hrozia záplavy. FIFA preto uvažovala o posune výkopu až o šesť hodín dopredu, čo sa však stretlo s kritikou.
„To je ako kopanec do zadku. Všetko by sme museli zmeniť, skoro celá práca v príprave na zápas by prišla navnivoč. Museli by sme zmeniť šesť hodín v našom pláne, žiaden z hráčov z toho nemôže byť šťastný,“ uviedol tréner Mexičanov Javier Aguirre podľa AP.