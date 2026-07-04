    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    06.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Mexiko City
    02:00
    Anglicko
    Anglicko

    Posun zápasu vyvolal kritiku. Duel Mexika s Anglickom sa odohrá v pôvodnom termíne

    Tréner Anglicka Thomas Tuchel s hráčmi počas MS 2026.
    Tréner Anglicka Thomas Tuchel s hráčmi počas MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. júl 2026 o 10:07
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    FIFA zvažovala posun duelu osemfinále na skorší čas pre nepriaznivú predpoveď počasia.

    Zápas osemfinále futbalových MS 2026 Mexiko - Anglicko sa bude hrať v pôvodne plánovanom termíne.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvažovala jeho posun na skorší čas pre nepriaznivú predpoveď počasia, no k zmene neprišlo a výkop bude v noci na pondelok od 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne v meste Mexiko.

    V hlavnom meste Mexika sa očakáva búrka a hrozia záplavy. FIFA preto uvažovala o posune výkopu až o šesť hodín dopredu, čo sa však stretlo s kritikou.

    „To je ako kopanec do zadku. Všetko by sme museli zmeniť, skoro celá práca v príprave na zápas by prišla navnivoč. Museli by sme zmeniť šesť hodín v našom pláne, žiaden z hráčov z toho nemôže byť šťastný,“ uviedol tréner Mexičanov Javier Aguirre podľa AP.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále


    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Anglicka Thomas Tuchel s hráčmi počas MS 2026.
    Tréner Anglicka Thomas Tuchel s hráčmi počas MS 2026.
    Posun zápasu vyvolal kritiku. Duel Mexika s Anglickom sa odohrá v pôvodnom termíne
    dnes 10:07
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Anglicka Thomas Tuchel s hráčmi počas MS 2026.
    Tréner Anglicka Thomas Tuchel s hráčmi počas MS 2026.
    Posun zápasu vyvolal kritiku. Duel Mexika s Anglickom sa odohrá v pôvodnom termíne
    dnes 10:07
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    Domov»MS vo futbale 2026»Posun zápasu vyvolal kritiku. Duel Mexika s Anglickom sa odohrá v pôvodnom termíne