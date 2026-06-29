    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:0
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    3:4
    Paraguaj
    Paraguaj
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    Nemecko cíti obrovskú krivdu. Systém VAR mu zobral gól, následne pohorelo v penaltách

    Sklamaní futbalisti Nemecka po prehre s Paraguajom na MS 2026.
    Fotogaléria (71)
    Sklamaní futbalisti Nemecka po prehre s Paraguajom na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|30. jún 2026 o 01:29
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    Paraguaj dnes zdolal Nemecko v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Nemecko - Paraguaj 1:1 pp (1:1, 0:1), 3:4 v rozstrele z 11 m

    Góly: 54. Havertz - 42. Enciso. Rozstrel z 11 m: Havertz nedal, Mauricio 0:1, Kimmich 1:1, Gomez 1:2, Musiala 2:2, Galarza 2:3, Woltemade nedal, Sanabria nedal, Amiri 3:3, Balbuena nedal, Tah nedal, Canale 3:4

    Rozhodovali: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), ŽK: Havertz, Musiala - Cubas, Galarza

    Diváci: 63.945

    Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger (110. Thiaw), Tah, Brown - Nmecha (46. Goretzka), Pavlovič (79. Anton) - Sane (88. Woltemade), Undav (63. Musiala), Wirtz (110. Amiri) - Havertz

    Paraguaj: Gill - Caceres (99. Ojeda), Gomez, Canale, Alonso (120.+2 Balbuena) - Almiron (91. Velazquez), Bobadilla (99. Sanabria), Cubas, Galarza, Enciso (57. Mauricio) - Avalos (55. Caballero)

    Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do osemfinále majstrovstiev sveta.

    V šestnásťfinálovom zápase vo Foxborough triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.

    V 42. minúte otvoril skóre ofenzívny stredopoliar Štrasburgu Julio Enciso, krátko po zmene strán vyrovnal Kai Havertz z londýnskeho Arsenalu.

    Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna boli v útoku nedôrazní a duel dospel do prvého predĺženia aj rozstrelu na prebiehajúcom šampionáte.

    V drese Nemecka nepremenili Havertz, Nick Woltemade ani Jonathan Tah. Víťazný zásah si pripísal v šiestej sérii Jose Canale.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Germany players are dejected at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fanúšikovia Paraguaja v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    Miguel Almiron a Florian Wirtz v zápase s Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026
    Matias Galarza a Leon Goretzka v zápase s Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026
    71 fotografií
    Leroy Sane a Junior Alonso v zápase s Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026Fanúšikovia Paraguaja v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Florian Wirtz v zápase s Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026Germany's Leroy Sane runs with the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Florian Wirtz (17) battles for the ball with Paraguay's Juan Jose Caceres (4) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany head coach Julian Nagelsmann arrives to the field before the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Kai Havertz (7) and Paraguay's Andres Cubas (14) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Jose Canale (13) takes a shot on goal during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich (6) battles for the ball with Paraguay's Julio Enciso (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich (6) challenges for the ball with Paraguay's Julio Enciso (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany supporters cheer during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Junior Alonso (6) fails to score during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's starting eleven pose for a team photo before during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Junior Alonso (6) fails to score during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Julio Enciso (19) challenges for the ball with Germany's Joshua Kimmich (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay squad pose before the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGeneral view during the pregame ceremony before the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. 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(AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez (15) blocks a shot on goal by Germany's Nick Woltemade (11) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill (12) gestures during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Caballero (24) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Jamal Musiala (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Jose Canale (13) clears the ball from in front of the net against Germany's Nick Woltemade (11) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany goalkeeper Manuel Neuer gestures during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Kai Havertz (7) celebrates his goal during the World Cup round of 32 soccer match against Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich (6) argues with referee Jalal Jayed from Morocco during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany celebrates its goal during the World Cup round of 32 soccer match against Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Florian Wirtz (17) reacts to an apparent injury during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nathaniel Brown (18) and Paraguay's Mauricio (11) battle during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nathaniel Brown (18) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Florian Wirtz (17) moves the ball down field during the World Cup round of 32 soccer match against Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Miguel Almiron eyes the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Caballero falls to the ground in a clash with Germany's Jonathan Tah during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Kai Havertz (7) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich (6) is in action during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Juan Jose Caceres blocks the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Germany in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany head coach Julian Nagelsmann applauds during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich (6) controls the ball against Paraguay's Mauricio (11) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich (6) plays the ball against Paraguay's Julio Enciso (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Florian Wirtz (17) chases the ball down against Paraguay's Andres Cubas during the World Cup round of 32 soccer match in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla (16), Matias Galarza (23) and Junior Alonso (6) go up for a header in front of the netduring the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Florian Wirtz (17) chases the ball down against Paraguay's Andres Cubas (14) during the World Cup round of 32 soccer match in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Matias Galarza celebrates after winning the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Jose Canale (13) scores against Germany goalkeeper Manuel Neuer (1) in a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Waldemar Anton (3) celebrates a shoot out goal during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay players celebrate with the fans after winning the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Jose Canale (13) scores during a penalty shootout at the end of during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany players are dejected at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill celebrates after stopping a penalty shot during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay celebrates advancing after a sudden death penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Jose Canale (13) scores a sudden death penalty goal to win the match during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez celebrates after winning the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Jonathan Tah (4) reacts after failing to score during a penalty shootout at the end of during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany goalkeeper Manuel Neuer (1) reacts as Paraguay players celebrate after a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany players are dejected at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany players are dejected at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany players are dejected at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Jonathan Tah (4) fails to score during a penalty shootout at the end of during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Mauricio (11) scores a goal during a shootout against Germany goalkeeper Manuel Neuer (1) during the World Cup round of 32 soccer match in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill stops a penalty shot by Germany's Kai Havertz during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill (12) makes a save during a penalty shootout at the end of during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nick Woltemade (11) fails to score during a penalty shootout at the end of during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Mauricio (11) scores against Germany goalkeeper Manuel Neuer (1) during a penalty shootout at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany stands to watch shoot out goals during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez (15) celebrates a shootout goal during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Kai Havertz (7) battles with Paraguay's Jose Canale (13) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Paraguajčania si najbližšie zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Francúzsko - Švédsko, ktorých súboj sa odohrá v utorok o 23.00 SELČ.

    Osemfinále je na programe v sobotu 4. júla o 23.00 SELČ a hostiť ho bude Štadión Lincoln Financial Field vo Philadelphii.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Nemecko - Paraguaj

    I. polčas:

    Hneď po pár sekundách hry si Paraguajčania vybojovali rohový kop a po centri Encisa mal veľkú príležitosť na skórovanie Alonso. Zakončenie z voleja mu však nevyšlo a Neuer loptu zastavil bez väčších problémov.

    Na opačnej strane to zľava šikovne myslel Wirtz, jeho prihrávku na nabiehajúceho Havertza ale zastavil brániaci Canale.

    Nemci po rozpačitých prvých minútach postupne začali kontrolovať loptu, Juhoameričania však dobre bránili a k ničomu vážnejšiemu ich nepustili.

    Naopak, v závere prvého polčasu sa sami dostali k druhému rohovému kopu a center Almirona ešte Neuer vyrazil, no Paraguajčania zachytili loptu, po pravej strane rozbehli akciu Almiron s Galarzom a druhý menovaný namieril presne na hlavičku Encisa – 0:1.

    VIDEO: Gól Paraguaja na 1:0

    Nemci mali v závere prvej 45-minútovky tlak, ale skórovať sa im nepodarilo.

    II. polčas:

    Nagelsmann po prestávke zareagoval striedaním v strede poľa, namiesto Nmechu poslal na trávnik Goretzku.

    Kimmich na začiatku podcenil malú domov a Enciso mohol zvýšiť na 2:0, Neuer si však pripísal dôležitý zákrok.

    Wirtz vzápätí poslal šikovný center do pokutového územia, chrbtom k bráne úspešne hlavičkoval Havertz a vyrovnal na 1:1.

    VIDEO: Gól Nemecka na 1:1

    Nasledujúce minúty vyzerali podobne ako prvý polčas – Nemci boli na lopte a Paraguajčania čakali na protiútoky.

    V 78. minúte sa mohol stať hrdinom „Nationalelf“ Havertz, ale o druhý gól ho obral Gill. V nadstavenom čase zastavil aj menej dôraznú hlavičku Taha a zápas dospel do predĺženia.

    Predĺženie + penaltový rozstrel:

    V ňom Nemci od začiatku tlačili. Výbornú príležitosť mal v 97. minúte striedajúci Woltemade, do strely sa mu však hodil brániaci Gomez.

    O päť minút nato rozvlnil sieť Tah po rohovom kope Browna, ale rozhodca si situáciu pozrel na videu a pre útočný faul Antona na Gilla gól neuznal.

    VIDEO: Neuznaný gól Nemecka v predĺžení

    V 119. minúte to hlavičkou skúsil aj Anton, no znovu úradoval Gill a šlo sa do rozstrelu.

    Série začínali Nemci a hneď v prvej nepremenil Havertz. Následne boli všetky pokusy úspešné a keď vo štvrtej sérii nedal ani Woltemade, postup mal na kopačke Sanabria, no minul bránu.

    Nemcom dal nádej Amiri a Balbuena nepremenil, takže po piatich sériách bolo vyrovnané 3:3. Tah však prestrelil bránu a o postupe Paraguaju rozhodol Canale.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Holandsko
    NED
    0
    Maroko
    MAR
    0
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Paraguaj
    PAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sklamaní futbalisti Nemecka po prehre s Paraguajom na MS 2026.
    Sklamaní futbalisti Nemecka po prehre s Paraguajom na MS 2026.
    Nemecko cíti obrovskú krivdu. Systém VAR mu zobral gól, následne pohorelo v penaltách
    dnes 01:292
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sklamaní futbalisti Nemecka po prehre s Paraguajom na MS 2026.
    Sklamaní futbalisti Nemecka po prehre s Paraguajom na MS 2026.
    Nemecko cíti obrovskú krivdu. Systém VAR mu zobral gól, následne pohorelo v penaltách
    dnes 01:292
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nemecko cíti obrovskú krivdu. Systém VAR mu zobral gól, následne pohorelo v penaltách