Nemecko cíti obrovskú krivdu. Systém VAR mu zobral gól, následne pohorelo v penaltách

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Nemecko - Paraguaj 1:1 pp (1:1, 0:1), 3:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 54. Havertz - 42. Enciso. Rozstrel z 11 m: Havertz nedal, Mauricio 0:1, Kimmich 1:1, Gomez 1:2, Musiala 2:2, Galarza 2:3, Woltemade nedal, Sanabria nedal, Amiri 3:3, Balbuena nedal, Tah nedal, Canale 3:4
Rozhodovali: Jayed - Brinsi, Akarkad (všetci Mar.), ŽK: Havertz, Musiala - Cubas, Galarza
Diváci: 63.945
Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger (110. Thiaw), Tah, Brown - Nmecha (46. Goretzka), Pavlovič (79. Anton) - Sane (88. Woltemade), Undav (63. Musiala), Wirtz (110. Amiri) - Havertz
Paraguaj: Gill - Caceres (99. Ojeda), Gomez, Canale, Alonso (120.+2 Balbuena) - Almiron (91. Velazquez), Bobadilla (99. Sanabria), Cubas, Galarza, Enciso (57. Mauricio) - Avalos (55. Caballero)
Paraguajskí futbalisti senzačne postúpili do osemfinále majstrovstiev sveta.
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V šestnásťfinálovom zápase vo Foxborough triumfovali nad favorizovaným Nemeckom 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
V 42. minúte otvoril skóre ofenzívny stredopoliar Štrasburgu Julio Enciso, krátko po zmene strán vyrovnal Kai Havertz z londýnskeho Arsenalu.
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna boli v útoku nedôrazní a duel dospel do prvého predĺženia aj rozstrelu na prebiehajúcom šampionáte.
V drese Nemecka nepremenili Havertz, Nick Woltemade ani Jonathan Tah. Víťazný zásah si pripísal v šiestej sérii Jose Canale.
Paraguajčania si najbližšie zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Francúzsko - Švédsko, ktorých súboj sa odohrá v utorok o 23.00 SELČ.
Osemfinále je na programe v sobotu 4. júla o 23.00 SELČ a hostiť ho bude Štadión Lincoln Financial Field vo Philadelphii.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Nemecko - Paraguaj
I. polčas:
Hneď po pár sekundách hry si Paraguajčania vybojovali rohový kop a po centri Encisa mal veľkú príležitosť na skórovanie Alonso. Zakončenie z voleja mu však nevyšlo a Neuer loptu zastavil bez väčších problémov.
Na opačnej strane to zľava šikovne myslel Wirtz, jeho prihrávku na nabiehajúceho Havertza ale zastavil brániaci Canale.
Nemci po rozpačitých prvých minútach postupne začali kontrolovať loptu, Juhoameričania však dobre bránili a k ničomu vážnejšiemu ich nepustili.
Naopak, v závere prvého polčasu sa sami dostali k druhému rohovému kopu a center Almirona ešte Neuer vyrazil, no Paraguajčania zachytili loptu, po pravej strane rozbehli akciu Almiron s Galarzom a druhý menovaný namieril presne na hlavičku Encisa – 0:1.
VIDEO: Gól Paraguaja na 1:0
Nemci mali v závere prvej 45-minútovky tlak, ale skórovať sa im nepodarilo.
II. polčas:
Nagelsmann po prestávke zareagoval striedaním v strede poľa, namiesto Nmechu poslal na trávnik Goretzku.
Kimmich na začiatku podcenil malú domov a Enciso mohol zvýšiť na 2:0, Neuer si však pripísal dôležitý zákrok.
Wirtz vzápätí poslal šikovný center do pokutového územia, chrbtom k bráne úspešne hlavičkoval Havertz a vyrovnal na 1:1.
VIDEO: Gól Nemecka na 1:1
Nasledujúce minúty vyzerali podobne ako prvý polčas – Nemci boli na lopte a Paraguajčania čakali na protiútoky.
V 78. minúte sa mohol stať hrdinom „Nationalelf“ Havertz, ale o druhý gól ho obral Gill. V nadstavenom čase zastavil aj menej dôraznú hlavičku Taha a zápas dospel do predĺženia.
Predĺženie + penaltový rozstrel:
V ňom Nemci od začiatku tlačili. Výbornú príležitosť mal v 97. minúte striedajúci Woltemade, do strely sa mu však hodil brániaci Gomez.
O päť minút nato rozvlnil sieť Tah po rohovom kope Browna, ale rozhodca si situáciu pozrel na videu a pre útočný faul Antona na Gilla gól neuznal.
VIDEO: Neuznaný gól Nemecka v predĺžení
V 119. minúte to hlavičkou skúsil aj Anton, no znovu úradoval Gill a šlo sa do rozstrelu.
Série začínali Nemci a hneď v prvej nepremenil Havertz. Následne boli všetky pokusy úspešné a keď vo štvrtej sérii nedal ani Woltemade, postup mal na kopačke Sanabria, no minul bránu.
Nemcom dal nádej Amiri a Balbuena nepremenil, takže po piatich sériách bolo vyrovnané 3:3. Tah však prestrelil bránu a o postupe Paraguaju rozhodol Canale.