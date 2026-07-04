Nezastaviteľný Messi kraľuje tabuľke strelcov. Najviac gólov strelilo na šampionáte Francúzsko

Najlepším strelcom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je po šestnásťfinále Argentínčan Lionel Messi so siedmimi presnými zásahmi.
Šesťkrát sa presadila francúzska hviezda Kylian Mbappé a po piatich presných zásahoch majú Nór Erling Haaland a anglický kapitán Harry Kane.
Tímovej štatistike v strelených góloch kraľuje Francúzsko (13).
Lídrami tabuľky v asistenciách sú Francúz Michael Olise s piatimi gólovými prihrávkami. O tie sa najviac snaží Messi, ktorý má na konte 16 streleckých pokusov medzi tri žrde.
Najväčšie množstvo skompletizovaných prihrávok má na svojom konte víťaz Zlatej lopty z roku 2024 Španiel Rodri (344), zatiaľ čo najviac zákrokov má Orlando Gill z Parguaja (24).
V tímových štatistikách v počte striel na bránu vedie Francúzsko s 34 pokusmi pred Kanadou (29).
Presnosť na kopačkách potvrdzujú úradujúci majstri Európy Španieli, ktorí vedú poradie v percentuálnom držaní lopty (61) či v presnosti prihrávok.
V druhom menovanom sa o prvú priečku delia s Portugalskom a Argentínou (92 percent).
Najnedisciplinovanejšími tímami z hľadiska vylúčení boli spomedzi šestnásťfinalistov JAR, Paraguaj, Mexiko, Ekvádor, Belgicko, USA a Bosna a Hercegovina.
Najviac trestanými z pohľadu žltých kariet sú Paraguajčania, ktorých rozhodcovia napomínali deväťkrát.
MS vo futbale 2026 - štatistiky po šestnásťfinále
Hráči:
Góly: Lionel Messi (Arg.) 7, Kylian Mbappé (Fr.) 6, Erling Haaland (Nór.), Harry Kane (Angl.) obaja po 5, Ousmane Dembele (Fr.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Vinicius Junior (Braz.), Ismaila Sarr (Sen.) všetci po 4, Deniz Undav (Nem.), Johan Manzambi (Švaj.), Julian Quinones (Mex.), Cody Gakpo, Brian Brobbey (obaja Hol.), Florian Balogun (USA), Matheus Cunha (Braz.) všetci po 3
Asistencie: Michael Olise (Fr.) 5, Bruno Guimares (Braz.) 4, Alexander Isak (Švéd.), Martin Ödegaard (Nór.), Roberto Alvarado (Mex.), Florian Wirtz (Nem.) po 3, Mbappé, Dembele, Undav, Manzambi, Crysencio Summerville (Hol.), Breel Embolo (Švaj.) všetci po 2, Eliman Ndiaye (Sen.), Nathan Saliba (Kan.), Mohamed Salah (Egypt) všetci po 1
Strely na bránku: Messi 16, Mbappé 13, Vinicius 10, Kane 9, Haaland, Oyarzabal, Jonathan David (Kan.) všetci po 8, Kai Havertz (Nem.) 7
Počet prihrávok: Rodri (Šp.) 435, Gabriel Magalhaes (Braz.) 397, Aymeric Laporte (Šp.) 388, Ramy Bensebaini (Alž.) 385, Alissa Mandi (382)
Počet zákrokov: Orlando Gill (Parag.) 24, Eloy Room (Cur.) 21, Vozinha (Kap.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (S. Arab.) obaja po 17
Vlastné góly: Mahmoud Abunada, Mohamed Manai (obaja Katar), Yazan Al Arab (Jordánsko), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Damian Bobadilla (Paraguaj), Diney Borges (Kapverdy), Yassine Bounou (Haiti), Cameron Burgess (Austrália), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Miro Muheim (Švajčiarsko), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan), Ellyes Skhiri (Tunisko)
ŽK: Juninho Bacuna, Gervane Kastaneer (obaja Cur.), Teboho Mokoena (JAR), Mohanad Lasheen (Egypt), Issa Diop (Mar.), Yasser Ibrahim (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez (Parag.), Casemiro (Braz.) všetci po 2
ČK: Themba Zwane, Yaya Sithole (obaja JAR), Nathan Nagy (Belg.), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.), Piero Hincapie (Ekv.), Miguel Almiron (Parag.) všetci po 1
Tímy:
Góly: Francúzsko 13, Holandsko, Argentína, Nemecko všetci po 11, USA, Nórsko, Senegal všetci po 10, Brazília, Kanada, Švajčiarsko, Belgicko všetci po 9
očakávané góly (xG): Argentína 9.28, Španielsko 8.83, Nemecko 8.64, Švajčiarsko 8.57, Anglicko 8.47
Počet striel na bránku: Belgicko 92, Kolumbia 79, Španielsko 78, Nemecko a Anglicko obaja po 74
Inkasované góly: Irak, Tunisko obaja po 12, Uzbekistan 11, Nový Zéland a Katar obaja po 10
Držanie lopty (v percentách): Španielsko 61, Anglicko a Turecko obaja 58, Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56
Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína, Portugalsko a Španielsko 92, Alžírsko, Brazília, Anglicko, Francúzsko, Nemecko všetci 90
Vlastné góly: Egypt a Katar obaja po 2, Paraguaj, Kapverdy, Irak, Jordánsko, Saudská Arábia, Švajčiarsko, Maroko, Uzbekistan všetci po 1
ŽK: Paraguaj 9, Ekvádor a Egypt obaja po 8, Bosna a Hercegovina, Brazília, Haiti, Kanada, Curacao všetci po 7, Kolumbia, Ghana, Irán, Saudská Arábia, DR Kongo všetci po 6
ČK: Katar a JAR po 2, Paraguaj, Uruguaj, Mexiko, Irak, Ekvádor, Ekvádor, Belgicko, USA, Bosna a Hercegovina všetci po 1
MS vo futbale 2026 - program osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále