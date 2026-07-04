    Nezastaviteľný Messi kraľuje tabuľke strelcov. Najviac gólov strelilo na šampionáte Francúzsko

    Lionel Messi oslavuje postup do osemfinále MS vo futbale 2026.
    Lionel Messi oslavuje postup do osemfinále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. júl 2026 o 08:00
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    Pozrite si štatistiky po šestnásťfinále na MS vo futbale 2026.

    Najlepším strelcom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je po šestnásťfinále Argentínčan Lionel Messi so siedmimi presnými zásahmi.

    Šesťkrát sa presadila francúzska hviezda Kylian Mbappé a po piatich presných zásahoch majú Nór Erling Haaland a anglický kapitán Harry Kane.

    Tímovej štatistike v strelených góloch kraľuje Francúzsko (13).

    Lídrami tabuľky v asistenciách sú Francúz Michael Olise s piatimi gólovými prihrávkami. O tie sa najviac snaží Messi, ktorý má na konte 16 streleckých pokusov medzi tri žrde.

    Najväčšie množstvo skompletizovaných prihrávok má na svojom konte víťaz Zlatej lopty z roku 2024 Španiel Rodri (344), zatiaľ čo najviac zákrokov má Orlando Gill z Parguaja (24).

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    V tímových štatistikách v počte striel na bránu vedie Francúzsko s 34 pokusmi pred Kanadou (29).

    Presnosť na kopačkách potvrdzujú úradujúci majstri Európy Španieli, ktorí vedú poradie v percentuálnom držaní lopty (61) či v presnosti prihrávok.

    V druhom menovanom sa o prvú priečku delia s Portugalskom a Argentínou (92 percent).

    Najnedisciplinovanejšími tímami z hľadiska vylúčení boli spomedzi šestnásťfinalistov JAR, Paraguaj, Mexiko, Ekvádor, Belgicko, USA a Bosna a Hercegovina.

    Najviac trestanými z pohľadu žltých kariet sú Paraguajčania, ktorých rozhodcovia napomínali deväťkrát.

    MS vo futbale 2026 - štatistiky po šestnásťfinále

    Hráči:

    Góly: Lionel Messi (Arg.) 7, Kylian Mbappé (Fr.) 6, Erling Haaland (Nór.), Harry Kane (Angl.) obaja po 5, Ousmane Dembele (Fr.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Vinicius Junior (Braz.), Ismaila Sarr (Sen.) všetci po 4, Deniz Undav (Nem.), Johan Manzambi (Švaj.), Julian Quinones (Mex.), Cody Gakpo, Brian Brobbey (obaja Hol.), Florian Balogun (USA), Matheus Cunha (Braz.) všetci po 3

    Asistencie: Michael Olise (Fr.) 5, Bruno Guimares (Braz.) 4, Alexander Isak (Švéd.), Martin Ödegaard (Nór.), Roberto Alvarado (Mex.), Florian Wirtz (Nem.) po 3, Mbappé, Dembele, Undav, Manzambi, Crysencio Summerville (Hol.), Breel Embolo (Švaj.) všetci po 2, Eliman Ndiaye (Sen.), Nathan Saliba (Kan.), Mohamed Salah (Egypt) všetci po 1

    Strely na bránku: Messi 16, Mbappé 13, Vinicius 10, Kane 9, Haaland, Oyarzabal, Jonathan David (Kan.) všetci po 8, Kai Havertz (Nem.) 7

    Počet prihrávok: Rodri (Šp.) 435, Gabriel Magalhaes (Braz.) 397, Aymeric Laporte (Šp.) 388, Ramy Bensebaini (Alž.) 385, Alissa Mandi (382)

    Počet zákrokov: Orlando Gill (Parag.) 24, Eloy Room (Cur.) 21, Vozinha (Kap.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (S. Arab.) obaja po 17

    Vlastné góly: Mahmoud Abunada, Mohamed Manai (obaja Katar), Yazan Al Arab (Jordánsko), Hassan Altambakti (Saudská Arábia), Damian Bobadilla (Paraguaj), Diney Borges (Kapverdy), Yassine Bounou (Haiti), Cameron Burgess (Austrália), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Miro Muheim (Švajčiarsko), Abduvakhid Nematov (Uzbekistan), Ellyes Skhiri (Tunisko)

    ŽK: Juninho Bacuna, Gervane Kastaneer (obaja Cur.), Teboho Mokoena (JAR), Mohanad Lasheen (Egypt), Issa Diop (Mar.), Yasser Ibrahim (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez (Parag.), Casemiro (Braz.) všetci po 2

    ČK: Themba Zwane, Yaya Sithole (obaja JAR), Nathan Nagy (Belg.), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.), Piero Hincapie (Ekv.), Miguel Almiron (Parag.) všetci po 1

    Tímy:

    Góly: Francúzsko 13, Holandsko, Argentína, Nemecko všetci po 11, USA, Nórsko, Senegal všetci po 10, Brazília, Kanada, Švajčiarsko, Belgicko všetci po 9

    očakávané góly (xG): Argentína 9.28, Španielsko 8.83, Nemecko 8.64, Švajčiarsko 8.57, Anglicko 8.47

    Počet striel na bránku: Belgicko 92, Kolumbia 79, Španielsko 78, Nemecko a Anglicko obaja po 74

    Inkasované góly: Irak, Tunisko obaja po 12, Uzbekistan 11, Nový Zéland a Katar obaja po 10

    Držanie lopty (v percentách): Španielsko 61, Anglicko a Turecko obaja 58, Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56

    Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína, Portugalsko a Španielsko 92, Alžírsko, Brazília, Anglicko, Francúzsko, Nemecko všetci 90

    Vlastné góly: Egypt a Katar obaja po 2, Paraguaj, Kapverdy, Irak, Jordánsko, Saudská Arábia, Švajčiarsko, Maroko, Uzbekistan všetci po 1

    ŽK: Paraguaj 9, Ekvádor a Egypt obaja po 8, Bosna a Hercegovina, Brazília, Haiti, Kanada, Curacao všetci po 7, Kolumbia, Ghana, Irán, Saudská Arábia, DR Kongo všetci po 6

    ČK: Katar a JAR po 2, Paraguaj, Uruguaj, Mexiko, Irak, Ekvádor, Ekvádor, Belgicko, USA, Bosna a Hercegovina všetci po 1

    MS vo futbale 2026 - program osemfinále

    04.07. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Houston | Houston
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia
    05.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    New York | New York
    06.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Mexiko City | Mexiko City
    06.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    07.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    USA
    USA
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Seattle | Seattle
    07.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Atlanta | Atlanta
    07.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Vancouver | Vancouver

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi oslavuje postup do osemfinále MS vo futbale 2026.
    Lionel Messi oslavuje postup do osemfinále MS vo futbale 2026.
    Nezastaviteľný Messi kraľuje tabuľke strelcov. Najviac gólov strelilo na šampionáte Francúzsko
    dnes 08:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nezastaviteľný Messi kraľuje tabuľke strelcov. Najviac gólov strelilo na šampionáte Francúzsko