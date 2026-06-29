    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:1
    Japonsko
    Japonsko
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    Vykúpenie v nadstavenom čase. Brazíliu po veľkej dráme spasil striedajúci hráč

    Gabriel Martinelli oslavuje gól
    Fotogaléria (48)
    Gabriel Martinelli oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|29. jún 2026 o 21:02
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    Brazília dnes zdolala Japonsko v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)

    Góly: 56. Casemiro, 90.+5 Martinelli - 29. Sano

    Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Casemiro, Danilo - Sano, Kamada, J. Suzuki

    Diváci: 68 777

    Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paqueta (46. Endrick) - Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinicius Junior

    Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu, Taniguči, H. Ito - Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki) - J. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda

    Futbalisti Brazílie postúpili do osemfinále na MS 2026. V zápase šestnásťfinále zdolali Japonsko 2:1.

    Brazílčania otočili zápas z 0:1 a v piatej minúte nadstaveného času ich poslal do ďalšej fázy Gabriel Martinelli.

    Päťnásobní majstri sveta mali počas celého zápasu prevahu, ale dlho si nevedeli vypracovať veľké šance a od 29. minúty prehrávali po góle Kaišuho Sana. V 56. minúte vyrovnal hlavičkou Casemiro, ktorý sa v závere zranil, a v nadstavenom čase rozhodol Martinelli.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Japonsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Futbalisti Brazílie oslavujú víťazný gól v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Brazílie oslavujú víťazný gól v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026
    Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli (22) sa teší z gólu na 2:1 počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko
    Futbalisti Brazílie oslavujú víťazný gól v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026
    48 fotografií
    Futbalisti Japonska po zápase s Brazíliou na MS vo futbale 2026Japan's players celebrate after scoring the opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Danilo (13) reacts as Japan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Lucas Paqueta (20) challenges for the ball with Japan's Takehiro Tomiyasu (22) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) passes the ball by Japan's Hiroki Ito (21) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) kicks the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) battles for the ball with Japan's Daichi Kamada (15) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5) is shown a yellow card during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil goalkeeper Alisson Becker (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Danilo (13), right, vies for the ball with Japan's Daichi Kamada (15) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan squad pose before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Douglas Santos (16) prays before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil team pose before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Marquinhos (4) controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe teams from Brazil and JapanÂ line up on the field for the national anthems during the teams' presentation before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK33 Houston - Brazílsky fanúšik pózuje pred šestnásťfinálovým duelom Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP A Brazil fan poses before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoKK32 Houston - Japonskí fanúšikovia pózujú pred šestnásťfinálovým duelom Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Japa fans get ready for the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoJapan's Ayase Ueda (18) reacts after Brazil scored second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) celebrates his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Endrick (19) celebrates after the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) scores their second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK76 Houston - Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli (22) sa teší z gólu na 2:1 počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Brazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoKK75 Houston - Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli (22) strieľa gól na 2:1 japonskému brankárovi Zinovi Suzukimu počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Brazil's Gabriel Martinelli (22) scores their second goal past Japan goalkeeper Zion Suzuki (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoKK69 Houston - Brazílsky futbalista Casemiro (5) sa teší z gólu so spoluhráčom Neymarom počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Brazil's Casemiro (5), left, celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoBrazil's Casemiro (5) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5), left, celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates with teammates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) scores the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) scores their opening goal past Brazil goalkeeper Alisson Becker (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Brazílčania narazia v ďalšom kole na úspešnejšieho zo zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko, ktorý je na programe v utorok o 19.00 SELČ. Osemfinálový duel sa bude hrať v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.

    VIDEO: Víťazný gól Brazílie

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
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    Priebeh zápasu Brazília - Japonsko

    I. polčas:

    Brazílčania sa od začiatku pustili do útočenia a v úvodnej štvrťhodine zatlačili súpera na jeho polovicu.

    Čisté šance si nevypracovali, ale príležitosti mali a japonský brankár Suzuki sa musel natiahnuť najmä pri strele Cunhu, ktorú vyrazil na roh. Japonci sa osmelili až po štvrťhodine. J. Ito prešiel až pred šestnástku, kde ho za cenu žltej karty zastavil Casemiro.

    Následný priamy kop však mieril len do múru. Tlak Brazílie postupne opadol, navyše prišli chyby a jednu z nich Japonci dokonale využili. Na polovici ju spravil Danillo, ktorý prihral rovno Sanovi, ten prešiel až pred šestnástku a prízemnou strelou trafil k ľavej žrdi - 0:1.

    „Kanárici“ v ďalších minútach držali loptu a snažili sa tvoriť, no nedokázali sa presadiť proti kompaktnej defenzíve súpera. Dostali sa len ku strelám z diaľky, s ktorými si poľahky poradil Suzuki.

    II. polčas:

    Druhý polčas odštartoval rovnako ako prvý tlakom favorita, ktorý si tentokrát vypracoval aj obrovské šance. Najprv si na center Danila nabehol Guimaraes, no jeho hlavičku vytlačil Suzuki.

    Neskôr prišla ďalšia tutovka, no Japonci so šťastím odolali, keď hlavičku Casemira na bránkovej čiare zastavil najprv Tomijasu a po ňom aj brankár.

    Japonci získali loptu, dostali sa do brejku 5 na 3, ale nenaložili s ním dobre a ani nezakončili. Mrzelo ich to už o pár sekúnd, keďže tretí center do vápna v druhom polčase už upratal hlavou do siete Casemiro - 1:1.

    Brazília sa rozbehla, v 59. minúte predviedol sólo Vinicius, ale Suzuki jeho strelu vytlačil na žrď. V 65. minúte sa dostali ku strele aj Japonci, no Ueda pálil z veľkého uhlu a Alisson jeho pokus na dvakrát skrotil.

    Brazília naďalej držala loptu, ale Japonci opäť skvele bránili a držali ich na dištanc.

    Platilo to až do piatej minúty nadstaveného času, keď Guimaraes našiel v šestnástke medzi obrancami striedajúceho Martinelliho a ten strelou od žrde spasil päťnásobných majstrov sveta - 2:1.

    Hlasy po zápase

    Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Myslím si, že víťazstvo bolo zaslúžené, dokonca aj v prvom polčase sme hrali dobre. V druhom polčase sme mali ešte viac priestoru. Máme silný tím a bez ohľadu na to, kto hrá, hráči sú na vysokej individuálnej úrovni.“

    Casemiro, strelec gólu na 1:1: „Najväčšou silou tímu bolo naše nastavenie mysle. V útoku sme naďalej vyvíjali tlak. Na majstrovstvách sveta je kľúčové oceniť hráčov, ktorí prídu z lavičky. Endrick nastúpil a dnes hral veľmi dobre, Martinelli je ďalší skvelý hráč a Rayan naozaj dobre nahradil Raphinhu. Taký je duch tímu a toto je tím, ktorý vyhrá majstrovstvá sveta.“

    Hajime Morijasu, tréner Japonska: „Som veľmi sklamaný, že musíme opustiť turnaj v tejto fáze, ale hráči dnes vydali zo seba všetko, rovnako ako počas celej cesty, kým sa dostali až sem. Tréneri tiež neúnavne pracovali na podpore hráčov. Momentálne som zničený, ale chcem tento výsledok prijať a využiť ho na to, aby sme sa stali ešte silnejším tímom.“

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    MS vo futbale 2026

    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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