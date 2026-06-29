Vykúpenie v nadstavenom čase. Brazíliu po veľkej dráme spasil striedajúci hráč

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)
Góly: 56. Casemiro, 90.+5 Martinelli - 29. Sano
Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Casemiro, Danilo - Sano, Kamada, J. Suzuki
Diváci: 68 777
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paqueta (46. Endrick) - Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinicius Junior
Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu, Taniguči, H. Ito - Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki) - J. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda
Futbalisti Brazílie postúpili do osemfinále na MS 2026. V zápase šestnásťfinále zdolali Japonsko 2:1.
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Brazílčania otočili zápas z 0:1 a v piatej minúte nadstaveného času ich poslal do ďalšej fázy Gabriel Martinelli.
Päťnásobní majstri sveta mali počas celého zápasu prevahu, ale dlho si nevedeli vypracovať veľké šance a od 29. minúty prehrávali po góle Kaišuho Sana. V 56. minúte vyrovnal hlavičkou Casemiro, ktorý sa v závere zranil, a v nadstavenom čase rozhodol Martinelli.
Brazílčania narazia v ďalšom kole na úspešnejšieho zo zápasu Pobrežie Slonoviny - Nórsko, ktorý je na programe v utorok o 19.00 SELČ. Osemfinálový duel sa bude hrať v nedeľu 5. júla o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
VIDEO: Víťazný gól Brazílie
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Pavúk MS vo futbale 2026
Priebeh zápasu Brazília - Japonsko
I. polčas:
Brazílčania sa od začiatku pustili do útočenia a v úvodnej štvrťhodine zatlačili súpera na jeho polovicu.
Čisté šance si nevypracovali, ale príležitosti mali a japonský brankár Suzuki sa musel natiahnuť najmä pri strele Cunhu, ktorú vyrazil na roh. Japonci sa osmelili až po štvrťhodine. J. Ito prešiel až pred šestnástku, kde ho za cenu žltej karty zastavil Casemiro.
Následný priamy kop však mieril len do múru. Tlak Brazílie postupne opadol, navyše prišli chyby a jednu z nich Japonci dokonale využili. Na polovici ju spravil Danillo, ktorý prihral rovno Sanovi, ten prešiel až pred šestnástku a prízemnou strelou trafil k ľavej žrdi - 0:1.
„Kanárici“ v ďalších minútach držali loptu a snažili sa tvoriť, no nedokázali sa presadiť proti kompaktnej defenzíve súpera. Dostali sa len ku strelám z diaľky, s ktorými si poľahky poradil Suzuki.
II. polčas:
Druhý polčas odštartoval rovnako ako prvý tlakom favorita, ktorý si tentokrát vypracoval aj obrovské šance. Najprv si na center Danila nabehol Guimaraes, no jeho hlavičku vytlačil Suzuki.
Neskôr prišla ďalšia tutovka, no Japonci so šťastím odolali, keď hlavičku Casemira na bránkovej čiare zastavil najprv Tomijasu a po ňom aj brankár.
Japonci získali loptu, dostali sa do brejku 5 na 3, ale nenaložili s ním dobre a ani nezakončili. Mrzelo ich to už o pár sekúnd, keďže tretí center do vápna v druhom polčase už upratal hlavou do siete Casemiro - 1:1.
Brazília sa rozbehla, v 59. minúte predviedol sólo Vinicius, ale Suzuki jeho strelu vytlačil na žrď. V 65. minúte sa dostali ku strele aj Japonci, no Ueda pálil z veľkého uhlu a Alisson jeho pokus na dvakrát skrotil.
Brazília naďalej držala loptu, ale Japonci opäť skvele bránili a držali ich na dištanc.
Platilo to až do piatej minúty nadstaveného času, keď Guimaraes našiel v šestnástke medzi obrancami striedajúceho Martinelliho a ten strelou od žrde spasil päťnásobných majstrov sveta - 2:1.
Hlasy po zápase
Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Myslím si, že víťazstvo bolo zaslúžené, dokonca aj v prvom polčase sme hrali dobre. V druhom polčase sme mali ešte viac priestoru. Máme silný tím a bez ohľadu na to, kto hrá, hráči sú na vysokej individuálnej úrovni.“
Casemiro, strelec gólu na 1:1: „Najväčšou silou tímu bolo naše nastavenie mysle. V útoku sme naďalej vyvíjali tlak. Na majstrovstvách sveta je kľúčové oceniť hráčov, ktorí prídu z lavičky. Endrick nastúpil a dnes hral veľmi dobre, Martinelli je ďalší skvelý hráč a Rayan naozaj dobre nahradil Raphinhu. Taký je duch tímu a toto je tím, ktorý vyhrá majstrovstvá sveta.“
Hajime Morijasu, tréner Japonska: „Som veľmi sklamaný, že musíme opustiť turnaj v tejto fáze, ale hráči dnes vydali zo seba všetko, rovnako ako počas celej cesty, kým sa dostali až sem. Tréneri tiež neúnavne pracovali na podpore hráčov. Momentálne som zničený, ale chcem tento výsledok prijať a využiť ho na to, aby sme sa stali ešte silnejším tímom.“