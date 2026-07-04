Kapverdy boli krôčik od senzácie. Argentína odvrátila blamáž až po infarktovom predĺžení

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Argentína - Kapverdy 3:2 po predĺžení (1:0 - 1:1)
Góly: 29. Messi, 92. Li. Martinez, 111. Borges (vlastný) - 59. D. Duarte, 103. Lopes Cabral
Rozhodovali: Fischer - Arfa, Barwegen (všetci Kan.), ŽK: Montiel - Lenini
Diváci: 64.478
Argentína: E. Martinez - Molina (104. Montiel), Romero, Li. Martinez, Medina (84. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, La. Martinez (63. Alvarez)
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Lenini (100. Benchimol) - Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. Y. Semedo), Cabral (80. Varela) - Da Costa (67. Livramento)
Futbalisti Argentíny postúpili v noci na sobotu do osemfinále na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.
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V Miami síce potvrdili pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradili 3:2 až v dramatickom predĺžení.
V osemfinále čaká úradujúcich majstrov Egypt, a to v utorok o 18.00 SELČ.
Argentínčania sú na turnaji v pozícii obhajujúcich majstrov a po zisku deviatich bodov v J-skupine sa v súboji s Kapverdami očakávala jasná výhra.
Tie predviedli v „háčku“ sympatický výkon, po troch remízach a prehre však paradoxne odchádzajú z turnaja bez víťazstva.
S Argentínou remizovali v riadnom hracom čase 1:1, v predĺžení tak padli tri góly. V úvode si vylepšil vlastný rekord v počte gólov na MS Lionel Messi, ktorý ich má na konte už 20.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Argentína - Kapverdy
I. polčas:
Loptu držali v úvodnej štvrťhodine najmä Argentínčania, no nedarilo sa im dostať cez v bloku hrajúceho súpera.
Prvá strela prišla v 15. minúte od hviezdneho Messiho, ktorý mieril tesne vedľa. Presnejší bol po hydratačnej prestávke, keď poslal center Lisandra Martineza nechytateľne pod brvno Vozinhovej bránky.
Kapverďania hrali napriek inkasovanému gólu naďalej prevažne v bloku, čakajúc na brejk.
Gól však takmer prišiel opäť do ich siete, keď Vozinha vyrazil prudký prízemný pokus Mac Allistera.
II. polčas:
Po prestávke ukázali ofenzívnu aktivitu aj Kapverďania. Najprv im priniesla dva rohové kopy a v 59. minúte aj gól.
Mendes nasadil „jasle“ Lisandrovi Martinezovi, lopta prešla k Deroyovi Duartemu a ten skóroval z uhla k vzdialenejšej žrdi.
Vozinha chvíľu na to zmaril pokus unikajúceho Messiho, ktorý nevyužil ani tretí priamy kop. A to napriek faktu, že ho zohral počas stavania múru.
Nasledovalo aktívne útočenie jeho tímu, ktorý hrozil z centrov. Jeden si takmer vrazil do vlastnej bránky Lopes, čo malo najbližšie ku gólu favorita.
V nadstavení dostal Messi ešte štvrtú šancu na zakončenie z priameho kopu, no Vozinha vytiahol ďalší elitný zákrok aj napriek teču spoluhráča Romera.
Predĺženie:
Necelé dve minúty trvalo Argentíne ísť opäť do vedenia, keď Lisandro Martinez umiestnil loptu podobe ako v úvodnom dejstve Messi.
Gól padol zo situácie po rohovom kope v podaní Messiho. Keď mal jeho tím už zápas zdanlivo pod kontrolou, obohral Lopes Cabral na krídle Mac Allistera a z kraja premenil výstavnou obaľovačkou.
Víťazný gól bol nakoniec vlastný, keď Borges zmenil smer Romerovej hlavičky pri rohovom kope v podaní Messiho.
K zaujímavému priamemu kopu sa neskôr dostal Lopes Cabral, z podobného uhla, z ktorého aj premenil.
Priamo na bránku to skúsil znova, no gólman Martinez sa poučil a vyrazil loptu na roh.
V úplnom závere bol v rámci snahy Kapverd v poli aj jeho náprotivok Vozinha, no favorit si tesný postup zvládol ustrážiť.