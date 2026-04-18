Rekonštrukcia sa naťahovala, náklady rástli. Už sme naozaj vo finiši, znie z Komárna

Nekonečná sága sa blíži ku koncu. Futbalisti KFC Komárno fungovali v uplynulých troch rokoch v azyle, v novej sezóne by však už konečne mali nastúpiť na svojom novom štadióne.
„Podali sme žiadosť o kolaudáciu, v stredu u nás bola aj komisia zo Slovenského futbalového zväzu. Treba dotiahnuť už len malé detaily a od novej sezóny už budeme môcť hrať na svojom ihrisku,“ vravel pre Sportnet predseda klubu Juraj Baráth.
Peniaze z Maďarska
Rozsiahla rekonštrukcia komárňanského štadióna sa ťahala už niekoľko rokov. Financie na ňu prišli najmä z Maďarska.
O prvej dotácii pre KFC informoval vestník maďarskej vlády Magyar Közlöny v júli 2017. Komárno v tom roku postúpilo do druhej ligy. Išlo o dotáciu na rekonštrukciu štadióna v hodnote 5,9 miliónov eur.
Klub dostával ďalšie pravidelné dotácie na mládež aj na chod klubu. V decembri 2019 schválila maďarská vláda Komárnu ďalší veľký balík peňazí na štadión v hodnote 6,8 milióna eur.
Verejné obstarávanie o zhotoviteľa vyhralo konzorcium Skupina SK2. Reprezentuje spoločnosti Delaty 9 Project. s.r.o., zo Slovenska a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt., z Maďarska.
Spoločnosť Delaty 9 Project s.r.o. sídli v Komárne, jeho šéfom je Attila Csémy.
Maďarská firma Fejér-B.Á.L. sídli vo Felcsúte a patrí do impéria Lőrinca Mészárosa, jedného z najbohatších maďarských obchodníkov, ktorý je od detstva blízkym priateľom Viktora Orbána.
Ďalšiu výnimku by nedostali
Stavebné práce sa začali v máji 2023 a podľa pôvodných plánov sa na novom štadióne malo hrať o pätnásť mesiacov neskôr.
Rekonštrukcia sa však natiahla, náklady rástli a termín, kedy by mohlo Komárno konečne nastúpiť doma, sa stále posúval.
K pôvodnej zmluve so zhotoviteľom sa postupne pridalo šesť dodatkov. Podľa nich sa cena rekonštrukcie zvýšila na 21,1 milióna eur.
Boli obdobia, keď sa peniaze minuli a práce stáli. Už vlani v lete bolo hotových 85% štadióna a vtedy zhotoviteľ sľuboval, že na jar už Komárno bude môcť hrať doma, ale napokon z toho nič nebolo.
Pre klub však bolo kľúčové, aby do začiatku novej sezóny bol štadión kolaudovaný. Na ďalší ročník by už totiž nemohol dostať výnimku. V praxi by to znamenalo, že KFC by zaradili do nižšej súťaže bez ohľadu na umiestnenie v tabuľke.
Takýto osud zastihol bývalý ligový klub zo Serede po sezóne 2021/2022.
Nateraz sa zdá, že v Komárne je táto hrozba zažehnaná a mužstvo sa môže sústrediť na boj o záchranu.
Posedenie dopadlo dobre
Komárnu aktuálne patrí desiata priečka v tabuľke. Pred dvojicou Skalica a Prešov má trojbodový náskok. Na Ružomberok stráca dva body a v sobotu nastúpi práve pod Čebraťom.
Tam sa Komárňanom tradične darí, posledné tri zápasy v Ružomberku vyhrali.
Boj o záchranu je ešte otvorený a tréner KFC Mikuláš Radványi verí, že jeho mužstvo sa napokon udrží v najvyššej súťaži.
Komárno za ostatné tri kolá nezískalo ani bod, prehralo v Skalici a potom v Zlatých Moravciach s Trenčínom aj s Košicami.
„V týchto troch zápasoch sme hrali asi náš najlepší futbal, čo potvrdzujú aj štatistiky. Mali sme väčšie držanie lopty, viac striel, viac vyložených šancí. Lenže problém bol s efektivitou,“ vravel pre Sportnet Radványi.
Hráčom nič nevyčíta, naopak, vyzdvihol, že v priemere odbehali 11,5 kilometrov na zápas.
„S nasadením nie je problém, lenže nepremieňame šance, z ktorých sme predtým skórovali. Naopak, vzadu spravíme jednu chybu a inkasujeme,“ skonštatoval skúsený tréner.
Po tretej prehre v rade naordinoval hráčom spoločný večer bez trénerov. „Poslal som ich, nech si spolu sadnú, niečo si dajú a otvorene si povedia, čo si myslia. V utorok ráno som videl, že to posedenie sa veľmi vydarilo,“ poznamenal s úsmevom Radványi.
Brankárovi zlomili nohu
Do konca sezóny ostáva päť kôl. „Situácia ešte nie je kritická, ale je vážna. To si uvedomujú aj hráči. Máme to však vo svojich rukách,“ podčiarkol Radványi.
Komárno v ostatných dvanástich zápasoch vyhralo len raz. „Náš jarný výkon bol poznačený aj zraneniami. Kristóf Domonkos sa zranil hneď v úvodnom zápase a musel podstúpiť operáciu. Neskôr vypadol Žák a Pillár.
Najviac ma však hnevá to, že proti Trenčínu sme inkasovali gól zo situácie, keď môjmu brankárovi Benjimu Szárazovi surovo zlomili nohu,“ vravel tréner Komárna.
„Beriem, že hlavný rozhodca to nevidel, lebo všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Ale neviem pochopiť, ako je možné, že VAR to nevyhodnotil správne,“ hromžil Radványi.
Száraz po strete s hosťujúcim hráčom Codym Davisom utrpel zlomeninu holennej kosti a bude chýbať štyri-päť mesiacov.
„Mrzí ma, že aspoň nadstavbu sme nemohli už hrať na vlastnom štadióne, mali by sme viac bodov,“ myslí si kouč Komárna.
Stále musia cestovať
Radványi vedie KFC od začiatku sezóny 2021/2022. Na Slovensku je neobvyklé, aby tréner dostal takúto veľkú dôveru.
Skúsený kouč budoval mužstvo systematicky, najprv ním obsadil v II. lige štvrté miesto, potom tretie a v ročníku 2023/2024 vyhral druhú ligu. KFC pritom už domáce zápasy hrával v Šali.
Komárno postúpilo do najvyššej súťaže prvý raz v histórii. Stalo sa tridsiatym klubom v slovenskej lige.
Jeho prechodným domovom v najvyššej súťaži sa stal štadión v Zlatých Moravciach. V minulej sezóne obsadilo Komárno v Niké lige ôsme miesto.
To všetko napriek tomu, že aj na tréningy muselo cestovať. To sa už trochu zlepšilo, ale stále to nie je ideálne. „Vedľa štadióna už máme tréningové ihrisko, ktoré môžeme využívať, ale stále cestujeme aj do okolitých dedín.
Vidím na chlapcoch i na členoch realizačného tímu, že všetci sú už unavení z toho, že tretí rok hráme prakticky stále vonku,“ vravel Radványi.
Nastane kuriózna situácia?
V aktuálnom ročníku môže teoreticky nastať kuriózna situácia: ak by Komárno skončilo predposledné v Niké lige a Zlaté Moravce by obsadili druhé miesto v MONACObet lige, v baráži o postup do najvyššej súťaže by sa stretli tímy, ktoré majú rovnaké domáce ihrisko.
„Priznám sa, že na túto možnosť som ešte nemyslel. Samozrejme, v tomto prípade by sme domáci zápas museli odohrať inde.
Ale verím, že sa nás tento scenár nebude týkať,“ podčiarkol tréner Komárna.
