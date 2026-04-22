Fantastický úvod mladých Slovákov na domácich MS. Zdolali favorizovanú Kanadu

MS v hokeji do 18 rokov 2026 - skupina A
Slovensko - Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 32. Šramatý (Jakubec, Bernát), 49. Kazda (z trestného strieľania) - 35. Preston (Valentini, Lawrence).
Rozhodovali: Heidemann (USA), Wedin – Sorholm (obaja Švéd.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6012
Slovensko: Čelko - Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík - Kazda, Šimko, Ozogány - Bernát, Válek, Karšay - Matta, Hybský, Selič - Šramatý, Jakubec, Potočka - Brath
Kanada: Betts (45. Esler) - Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks - Lawrence, Zhilkin, Dagenais - Joseph, Preston, Valentini - Rousseau, Lemieux, Vandenberg - Cali, di Iorio, Hamilton - Olsen
Slovenskí hokejisti do 18 rokov úspešne vstúpili do domácich majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov.
V stredajšom stretnutí A-skupiny zdolali v Trenčíne favorita z Kanady 2:1 a zaknihovali s ním vôbec prvé víťazstvo v tejto kategórii na vrcholnom turnaji.
V predchádzajúcich 14 zápasoch sa z víťazstva vždy tešil zámorský výber. Vo svojom druhom dueli na šampionáte nastúpia Slováci vo štvrtok o 18.00 h proti Nórsku.
VIDEO: Gól Kazdu na 2:1
Slovákov poslal do vedenia v presilovke Samuel Šramatý v druhej tretine, krátko na to vyrovnal Mathis Preston. V tretej tretine rozhodol Timothy Kazda, keď rutinérsky premenil trestné strieľanie.
Priebeh zápasu
I. tretina
Opatrný úvod Slovákov využili Kanaďania na prvé ohrozenie bránky, ale Čelko nemusel po strele Valentiniho predviesť ťažký zákrok. Na opačnej strane pohrozil vážnejšie Bernát, ale aj Betts bol na mieste.
Vážnejšie to vyzeralo pred Čelkom v 9. minúte, ale Cali v dobrej pozícii netrafil bránku. Potom prišla výborná fáza oboch tímov, šance sa zrodili na jednej i druhej strany a brankári boli v permanencii.
II. tretina
V druhej tretine pokračoval scenár z prvej, hra bola vyrovnaná, po tri a pol minútach však prišiel faul Požgaya a zámorský výber hral prvú presilovku. Čelko však nemusel riešiť žiadnu nebezpečnú príležitosť.
Potom prišla výborná šanca Slovákov, Bernát sa dostal do dobrej pozície, ale namieril len do Bettsovho hrudníka.
VIDEO: Gól Slovenska na 1:0
V početnej výhode však prišiel prvý gólový moment, keď vylúčenie Crosekryho potrestal Šramatý a Slováci viedli 1:0. Onedlho však hrali presilovku aj Kanaďania a Preston vyrovnal.
III. tretina
V tretej tretine mali prvú možnosť hráči javorového listu, ale potom sa hra opäť prelievala. Kanaďanom skomplikovala situáciu 45. minúte, keď sa im zranil brankár Betts, musel ho nahradiť Esler.
A ten musel v 49. čeliť nepríjemnej situácii, keď Kanaďania faulovali v nájazde Mattu a nasledovalo trestné strieľanie. To Kazda rutinérsky premenil a zabezpečil Slovákom prekvapivé víťazstvo.