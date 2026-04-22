Fantastický úvod mladých Slovákov na domácich MS. Zdolali favorizovanú Kanadu

Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. apr 2026 o 20:36
Rozhodol Timothy Kazda, ktorý premenil trestné strieľanie.

MS v hokeji do 18 rokov 2026 - skupina A

Slovensko - Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 32. Šramatý (Jakubec, Bernát), 49. Kazda (z trestného strieľania) - 35. Preston (Valentini, Lawrence).

Rozhodovali: Heidemann (USA), Wedin – Sorholm (obaja Švéd.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 6012

Slovensko: Čelko - Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík - Kazda, Šimko, Ozogány - Bernát, Válek, Karšay - Matta, Hybský, Selič - Šramatý, Jakubec, Potočka - Brath

Kanada: Betts (45. Esler) - Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks - Lawrence, Zhilkin, Dagenais - Joseph, Preston, Valentini - Rousseau, Lemieux, Vandenberg - Cali, di Iorio, Hamilton - Olsen

Slovenskí hokejisti do 18 rokov úspešne vstúpili do domácich majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov.

V stredajšom stretnutí A-skupiny zdolali v Trenčíne favorita z Kanady 2:1 a zaknihovali s ním vôbec prvé víťazstvo v tejto kategórii na vrcholnom turnaji.

V predchádzajúcich 14 zápasoch sa z víťazstva vždy tešil zámorský výber. Vo svojom druhom dueli na šampionáte nastúpia Slováci vo štvrtok o 18.00 h proti Nórsku.

VIDEO: Gól Kazdu na 2:1

Slovákov poslal do vedenia v presilovke Samuel Šramatý v druhej tretine, krátko na to vyrovnal Mathis Preston. V tretej tretine rozhodol Timothy Kazda, keď rutinérsky premenil trestné strieľanie.

Priebeh zápasu

I. tretina

Opatrný úvod Slovákov využili Kanaďania na prvé ohrozenie bránky, ale Čelko nemusel po strele Valentiniho predviesť ťažký zákrok. Na opačnej strane pohrozil vážnejšie Bernát, ale aj Betts bol na mieste.

Vážnejšie to vyzeralo pred Čelkom v 9. minúte, ale Cali v dobrej pozícii netrafil bránku. Potom prišla výborná fáza oboch tímov, šance sa zrodili na jednej i druhej strany a brankári boli v permanencii.

II. tretina

V druhej tretine pokračoval scenár z prvej, hra bola vyrovnaná, po tri a pol minútach však prišiel faul Požgaya a zámorský výber hral prvú presilovku. Čelko však nemusel riešiť žiadnu nebezpečnú príležitosť.

Potom prišla výborná šanca Slovákov, Bernát sa dostal do dobrej pozície, ale namieril len do Bettsovho hrudníka.

VIDEO: Gól Slovenska na 1:0

V početnej výhode však prišiel prvý gólový moment, keď vylúčenie Crosekryho potrestal Šramatý a Slováci viedli 1:0. Onedlho však hrali presilovku aj Kanaďania a Preston vyrovnal.

III. tretina

V tretej tretine mali prvú možnosť hráči javorového listu, ale potom sa hra opäť prelievala. Kanaďanom skomplikovala situáciu 45. minúte, keď sa im zranil brankár Betts, musel ho nahradiť Esler.

Na snímke zľava Ivan Matta (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Samuel Šramatý počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke brankár Gavin Betts (Kanada), ktorému strieľa úvodný gól Samuel Šramatý (Slovensko) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke zľava hráči Slovenska a hráči Kanady stoja počas hymny pred zápasom základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke zľava Ben Macbeath (Kanada), Oliver Ozogány (Slovensko) a Tynan Lawrence (Kanada) bojujú o puk počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Gavin Betts, Ben Macbeath (Kanada), Timothy Kazda a Samuel Šramatý (obaja Slovenska) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Hybský (Slovensko), Dima Zhilkin, Ben Macbeath a brankár Gavin Betts (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Samuel Hybský (Slovensko) a Maddox Dagenais (Kanada) bojujú o puk pri mantineli počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik, ktorému maľujú tvár pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov pred Zimným štadiónom Pavla Demitru v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujr so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Oliver Ozogány (Slovensko) a Jean-Christoph Lemieux (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Šimon Potočka (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) bojujú o puk počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Denis Čelko, Matej Bereš, Filip Kovalčík (všetci Slovensko) a Beckett Hamilton (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

A ten musel v 49. čeliť nepríjemnej situácii, keď Kanaďania faulovali v nájazde Mattu a nasledovalo trestné strieľanie. To Kazda rutinérsky premenil a zabezpečil Slovákom prekvapivé víťazstvo.

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Fínsko

1

1

0

0

0

6:1

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

2:1

3

3.

Kanada

1

0

0

0

1

1:2

0

4.

Nórsko

1

0

0

0

1

1:6

0

5.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0:0

0

MS v hokeji do 18 rokov 2026

