Tréner Dendis: Nebola to ubránená výhra, Kanaďanov sme točili po rohoch. Pred nájazdom neváhal

Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny. (Autor: TASR)
Samuel Grega|22. apr 2026 o 22:31
Máme 10-tisíc registrovaných hráčov, Kanada vyše 500-tisíc, hovoril Dendis.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa postarali o veľké víťazstvo a domáce majstrovstvá sveta otvorili výhrou nad Kanadou 2:1. Hokejovú veľmoc zdolali prvýkrát v histórii a eufóriu bolo cítiť na celom štadióne v Trenčíne.

Tréner MARTIN DENDIS po zápase nešetril slovami chvály na svojich hráčov. Priznal, že ich nezaujímalo, aký kvalitný výber má Kanada.

Prezradil aj to, prečo vybral na nájazd Kazdu, prečo bol v bráne Čelko a prečo nehral Melicherík.

Pred ďalším priebehom turnaja však varuje, že hráči sa musia naučiť prehrávať, ale aj vyhrávať: "Pre nás tento turnaj nie je šprint, ale maratón."

Ako hodnotíte víťazný vstup do turnaja a historický triumf nad Kanadou?

V prvom rade chcem poďakovať chalanom za víťazstvo. Je to ich zásluha, nie trénerov. Je to čisté víťazstvo tímu a tímového ducha. Od úvodnej minúty bolo vidieť, že idú za výhrou. Hrali sebavedomo a hrdo za Slovensko. To nás veľmi teší.

Dnes to nebol len šťastný výsledok, ale aj výborný výkon. Nebolo cítiť rozdiel medzi Slovenskom a Kanadou.

Chcem zdôrazniť, že sme malá krajina. Máme približne 10-tisíc registrovaných hokejistov, Kanada má vyše 500-tisíc. O to viac si musíme vážiť, čo chalani dokázali. Porazili silného súpera ako jeden tím. Ukázalo nám to, že keď tomu chalani úprimne veria, je to možné.

Nebolo to o tom, že by sme sa len bránili. Hrali sme v ofenzíve, točili sme ich po rohoch, rýchlo sme otáčali hru, blokovali sme strely. Išli sme si za víťazstvom.

Chcem naozaj podčiarknuť to, že to nebolo o tom, že by sme sa celý zápas bránili. Chalani hrali aktívne, obetavo, fyzicky a ukázali mentálnu silu.

Proti Kanade ste hrali nebojácne napriek tomu, že majú veľké hviezdy. Čo ste hráčom zdôrazňovali pred zápasom a počas prestávok?

Vieme, akú má Kanada obrovskú kvalitu a že sú to hráči s veľkou budúcnosťou. Nás to však nezaujíma a sústredíme sa na seba a na náš tím. Chceme vyhrať každý ďalší zápas.

Pre nás je dôležité sebavedomie, slovenská hrdosť a tímový výkon. Chcem pochváliť brankára Denisa Čelka, ktorý chytal výborne, ale aj všetkých hráčov, vrátane tých, čo nehrali, ako povzbudzovali. Bol to obetavý, tímový výkon.

Je to historické víťazstvo nad súperom, ktorého Slováci nedokázali nikdy predtým zdolať. Čo to znamená pre vás ako trénera a pre tím?

Ja som najmä rád za chalanov. To je najdôležitejšie. Teší ma, že tím ukázal charakter. Každý hráč ukázal, prečo je v tomto mužstve, dal zo seba všetko a ešte viac.

Nezľakli sa nikoho, hrali sme nebojácne, bez rešpektu, ako jeden tím. A to je najdôležitejšie.

Na snímke zľava Ivan Matta (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne. - TNX
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Samuel Šramatý počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne. skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov pred Zimným štadiónom Pavla Demitru v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujr so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Oliver Ozogány (Slovensko) a Jean-Christoph Lemieux (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Šimon Potočka (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) bojujú o puk počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Denis Čelko, Matej Bereš, Filip Kovalčík (všetci Slovensko) a Beckett Hamilton (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a Kanady stoja na ľade po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke asistenti hlavného trénera Slovenska Denis Legerský (hore vpravo) a František Štolc (hore vľavo) a ich zverenci Marko Požgay (dole vpravo) a kapitán tímu Adam Goljer počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke ambasádor turnaja Marián Gáborík (druhý zľava), bývalý hokejista Marián Hossa (druhý sprava) a maskot stoja na ľade po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke brankár Denis Čelko (Slovensko), ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke ambasádor turnaja Marián Gáborík (druhý zľava) a brankár Denis Čelko (Slovensko), ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z druhého gólu počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Carter Esler (Kanada), ktorého prekonáva Timothy Kazda (Slovensko) počas trestného strieľania v zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Dávid Stančík (Slovensko) a Jean-Maddox Dagenais (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

Nejde len o víťazstvo nad Kanadou, ale aj o to, že ste ju pustili len k jednému gólu. Ako by ste opísali defenzívu?

Dostali sme iba jeden gól a v hre päť na päť ani jeden. Proti tímu ako Kanada to chce obrovskú obetavosť a hrdosť.

Chalani sa hádzali do striel, vyhrávali aj zdanlivo stratené puky, výborne backcheckovali a hrali jeden za druhého. Bol to kompletný tímový výkon.

Matta vybojoval svojím prienikom trestné strieľanie, ktoré úspešne zvládol Kazda. Ako by ste opísali tieto momenty?

Chalani ukázali svoju kvalitu. Ivo (Matta) do toho „dupol", je to neskutočne rýchly hráč. Timothy Kazda má vynikajúce nájazdy, má to nacvičené a má v sebe veci, ktoré sa ťažko učia. Je lídrom tímu a vstúpil do zápasu, keď sme to najviac potrebovali.

Bol Kazda jasná voľba pre trestné strieľanie?

Áno.

Malo na to trestné strieľanie vplyv aj to, že brankár prišiel studený z lavičky po zranení jeho kolegu? Boli ste optimista a verili ste, že Kazda to potrestá?

Pri nájazdoch Kazdu je jedno, či je brankár rozchytaný alebo nie. Je to gólostrelec, ktorý má mentálnu odolnosť a správne nastavenie.

Videli sme to. Môže tam stáť akýkoľvek brankár, ale Timo je v nájazdoch výborný. Navyše dnes opäť tvrdo pracoval pre tím ako vždy.

Prečo dostal v bráne Denis Čelko pred Samuelom Hrenákom?

Toto rozhodnutie urobil tréner brankárov Adam Štepanovský, ktorý má moju plnú dôveru. Robí s chalanmi 100-percentnú robotu počas celej sezóny. Sú vznikajúca partia.

Keď chytá Denis, Samo Hrenák aj Kubo Husár sú radi a takisto aj naopak. Máme troch vyrovnaných gólmanov a môžeme ich nasadiť do hocijakých situácií.

Nehral ani Max Melicherík. Prečo?

Sme jeden tím. Dnes padla voľba podľa typológie hráčov na tohto súpera, aby sme mali čo najväčšiu šancu na víťazstvo. Max je pripravený a uvidíme, čo prinesie ďalší zápas.

Toto víťazstvo je dôležitým vstupom do turnaja. Ako to vnímate?

Pre nás ten turnaj nie je šprint, ale maratón. Ideme deň po dni, zápas po zápase. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, ktoré chalanom ukázalo, že keď tomu veria, môžu vyhrať každý zápas.

Do polnoci sa môžeme potešiť, ale potom to musíme hodiť za hlavu a ísť od nuly. Čaká nás ďalší zápas s Nórmi (štvrtok od 18:00) a na ten sa už pripravujeme. Musíme nastúpiť s pokorou a našou identitou.

Ako teraz pracovať s tímom pred ďalším zápasom? Krotiť emócie alebo nechať energiu plynúť?

Na takéto situácie sme dlhodobo pripravení. Aj počas prípravy sme hrali zápasy dva dni po sebe. Musíme sa naučiť zvládať prehry a musíme sa naučiť zvládať aj výhry.

Mali sme momenty, keď sme sa v tom museli zlepšiť, ale verím, že si tým chalani prešli. Teraz je dôležité sústrediť sa len na najbližšieho súpera.

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Fínsko

1

1

0

0

0

6:1

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

2:1

3

3.

Kanada

1

0

0

0

1

1:2

0

4.

Nórsko

1

0

0

0

1

1:6

0

5.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0:0

0

    Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny.rozhovor
    Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny.rozhovor
    Tréner Dendis: Nebola to ubránená výhra, Kanaďanov sme točili po rohoch. Pred nájazdom neváhal
    Samuel Grega|dnes 22:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Tréner Dendis: Nebola to ubránená výhra, Kanaďanov sme točili po rohoch. Pred nájazdom neváhal