V Trnave tlieskali stojačky, Škrtel zúril, potom žiaril. Najväčší rival pomohol Slovanu

V aréne Antona Malatinského sa v stredu zišlo viac ako štyritisíc divákov a v závere tlieskali postojačky.
Futbalisti Spartaka Trnava zvládli dohrávku 2. kola nadstavby o titul v Niké lige a po víťazstve nad Dunajskou Stredou 2:1 výrazne zamiešali kartami v boji o európske priečky aj o čelo tabuľky.
Trnava sa po triumfe vyšvihla už na tretie miesto. Na druhý DAC stráca iba dva body, štvrtá Žilina má o bod menej ako Spartak.
Trnava zároveň pomohla aj svojmu veľkému rivalovi zo Slovana Bratislava, keďže Dunajská Streda nevyužila šancu stiahnuť náskok lídra na rozdiel štyroch bodov. Štyri kolá pred koncom stráca DAC na Slovan už sedem bodov.
Škrtel sa čertil a dohováral
Domáci boli aktívnejší, dominovali v držaní lopty aj v počte striel na bránu. Hostia mali úspešnosť prihrávok iba 51 percent, no napriek tomu udreli ako prví.
V 33. minúte sa zblokovaná strela Oura odrazila pred bránku a Gueye zblízka pohotovo poslal hostí do vedenia 1:0. Spartak bol chvíľami frustrovaný a nervozita sa preniesla aj mimo ihriska.
Športový riaditeľ Trnavy Martin Škrtel sa za nepriaznivého stavu čertil na rozhodcov a dohováral štvrtému arbitrovi Ivanovi Kružliakovi.
Po prestávke však prišla úplne iná Trnava.
Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)
Góly: 67. Gong, 75. Paur - 33. Gueye, ŽK: Paur, Sabo, Kratochvíl - Sylla, Tuboly, Gagua
Rozhodovali: Kišš - Pozor, Ferenc
Diváci: 4351
Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo, Stojsavljevič (68. Twardzik), Jureškin - Kratochvíl, Laušič (81. Procházka) - Gong (88. P. Karhan), Paur (81. Ďuriš), Chorcheli - Metsoko (46. Kudlička)
Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Tuboly, Ouro (60. Udvaros) - Gruber (78. Dukanovič), Gagua (78. Kukovec), Sylla (57. Bationo) - Gueye (46. Kmeť)
„Hrali sme veľmi dobre. Nezaslúžili sme si dostať gól. V polčase sme urobili zmeny, ktoré fungovali. Hráči tvrdo pracovali,“ opisoval tréner Spartaka Antonio Muñoz.
Gong má fazónu
Domáci jeho slová potvrdili aj na ihrisku. Trnava po zmene strán zápas otočila a hlavnú rolu pri tom zohral muž vo veľkej forme – Hilary Gong.
Nigérijský krídelník strelil prvý gól Spartaka a opäť ukázal svoju efektivitu. V posledných štyroch zápasoch zaznamenal štyri góly, navyše pridal aj asistenciu.
Definitívny zlom prišiel po zásahu Jakuba Paura. Ten po góle strhol dres a nahý od pása hore búrlivo oslavoval pred tribúnami. Za euforickú oslavu dostal žltú kartu, no tréner ho vzápätí stihol stiahnuť z ihriska.
Po záverečnom hvizde už bola nálada na domácej strane úplne iná. Martin Škrtel, ktorý sa počas zápasu hneval, sa po stretnutí usmieval a spolu s prezidentom klubu Petrom Machom objímali hráčov.
Najrýchlejší hráč
Jedným z hrdinov večera bol práve Gong. Dvadsaťšesťročný futbalista je na Slovensku známy najmä z dvoch pôsobení v AS Trenčín, kde nastupoval v rokoch 2017 až 2018 a potom aj počas sezóny 2023/24.
Medzitým si vyskúšal viacero zahraničných angažmánov – v holandskom Vitesse, nórskom Haugesunde, GBS Academy v Nigérii, arménskom Ararate či naposledy v poľskom Widzew Lodž.
V roku 2018 prestúpil z Trenčína do Vitesse za dva milióny eur. Mal vtedy iba devätnásť rokov, no v holandskej lige sa výraznejšie nepresadil.
„Som rýchly. Najrýchlejší hráč, akého poznám. Myslím si, že to vidia aj ostatní. To je moja najväčšia kvalita,“ vyhlásil pred časom o sebe Gong.
Dunajská Streda po prehre cítila veľké sklamanie.
Bude Slovan oslavovať?
„Bol to zápas plný emócií, sme sklamaní. Z ničoho sme dostali prvý gól. Matúš Kmeť šiel sám na bránu, z toho musí dať gól. Chýbala mi väčšia aktivita vpredu,“ hodnotil tréner DAC Branislav Fodrek.
A následne priznal aj tvrdú realitu boja o titul: „Musíme byť realisti. Budeme bojovať o druhé miesto.“
Mimochodom, futbal vie písať aj zvláštne príbehy. Kapitán Trnavy Martin Mikovič a hviezdy Slovana Vladimír Weiss s Róbertom Makom boli v úvode týždňa spolu na finále extraligy v Nitre, kde hral Slovan.
O pár dní neskôr už Spartak pomohol belasým na diaľku priamo na trávniku.
V sobotu Trnava privíta Slovan v rámci 7. kola nadstavbovej skupiny Niké ligy. Klub z Bratislavy už za istých okolností môže oslavovať cez víkend oslavovať ďalší titul - ôsmy za sebou.
