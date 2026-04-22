Chladoňová bola 50 km v úniku. Hlavná favoritka sa strachovala do posledného metra

Valónsky šíp 2026
Belgická klasika žien (Huy - Mur de Huy, 148,2 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
3:53:27 h
2.
Puck Pietersová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
3.
Paula Blasiová
Španielsko
UAE Team ADQ
+ 3 s
4.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
Canyon//SRAM
+ 6 s
5.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 11 s
6.
Magdeleine Vallieresová
Kanada
EF Education-Oatly
+ 14 s
72.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 9:47 min
Úradujúca majsterka Európy a niekdajšia víťazka Tour de France Demi Volleringová veľmi tesne uspela v závere belgickej klasiky Valónsky šíp.
V mimoriadne náročnom stúpaní Mur de Huy si to rozdala o víťazstvo proti ďalším elitným vrchárkam, ktorým sa postupne vzďaľovala krok po kroku.
Po zákrute Claudyho Criquieliona sa zdalo, že jednoznačne zvíťazí, no potom jej výrazne začali dochádzať sily a zozadu sa rútila Puck Pieterseová.
Holanďanka, ktorá zvíťazila vlani, sa nebezpečne približovala a ak by bola trať azda o desať metrov dlhšia, radovala by sa z úspešnej obhajoby.
VIDEO: Záver cyklistickej klasiky Valónsky šíp 2026
Tentokrát sa musela uspokojiť s 2. miestom, pričom stupne víťazov doplnila Španielka Paula Blasiová, ktorá v nedeľu ovládla Amstel Gold Race.
"Keď som sa pred cieľom obzrela, videla som, ako sa Puck vynorila. Pomyslela som si: Bože môj, predsa len budem musieť šprintovať. Snažila som sa udržať svoje tempo až do cieľa," uviedla v rozhovore Volleringová.
Jazdkyňa tímu FDJ United - SUEZ štartovala na Valónskom šípe po ôsmy raz. Druhýkrát sa tešila z víťazstva a zakaždým bola v najlepšej desiatke.
Na štarte nechýbala ani slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová, pričom počas pretekov jazdila 50 km v početnom 12-člennom úniku.
Následne si ešte splnila tímové povinnosti a následne už bez výsledkových ambícii prišla do cieľa. Klasifikovali ju na 72. pozícii s výrazným mankom.