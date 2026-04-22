    Chladoňová bola 50 km v úniku. Hlavná favoritka sa strachovala do posledného metra

    Demi Volleringová tesne zdoláva Puck Pieterseovú v závere klasiky Valónsky šíp 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|22. apr 2026 o 18:15
    Demi Volleringová druhýkrát vyhrala Valónsky šíp.

    Valónsky šíp 2026

    Belgická klasika žien (Huy - Mur de Huy, 148,2 km):

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    3:53:27 h

    2.

    Puck Pietersová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    3.

    Paula Blasiová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    + 3 s

    4.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    Canyon//SRAM

    + 6 s

    5.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 11 s

    6.

    Magdeleine Vallieresová

    Kanada

    EF Education-Oatly

    + 14 s

    72.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 9:47 min

    Úradujúca majsterka Európy a niekdajšia víťazka Tour de France Demi Volleringová veľmi tesne uspela v závere belgickej klasiky Valónsky šíp.

    V mimoriadne náročnom stúpaní Mur de Huy si to rozdala o víťazstvo proti ďalším elitným vrchárkam, ktorým sa postupne vzďaľovala krok po kroku.

    Po zákrute Claudyho Criquieliona sa zdalo, že jednoznačne zvíťazí, no potom jej výrazne začali dochádzať sily a zozadu sa rútila Puck Pieterseová. 

    Holanďanka, ktorá zvíťazila vlani, sa nebezpečne približovala a ak by bola trať azda o desať metrov dlhšia, radovala by sa z úspešnej obhajoby.

    VIDEO: Záver cyklistickej klasiky Valónsky šíp 2026

    Tentokrát sa musela uspokojiť s 2. miestom, pričom stupne víťazov doplnila Španielka Paula Blasiová, ktorá v nedeľu ovládla Amstel Gold Race.

    "Keď som sa pred cieľom obzrela, videla som, ako sa Puck vynorila. Pomyslela som si: Bože môj, predsa len budem musieť šprintovať. Snažila som sa udržať svoje tempo až do cieľa," uviedla v rozhovore Volleringová.

    Jazdkyňa tímu FDJ United - SUEZ štartovala na Valónskom šípe po ôsmy raz. Druhýkrát sa tešila z víťazstva a zakaždým bola v najlepšej desiatke.

    Na štarte nechýbala ani slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová, pričom počas pretekov jazdila 50 km v početnom 12-člennom úniku. 

    Následne si ešte splnila tímové povinnosti a následne už bez výsledkových ambícii prišla do cieľa. Klasifikovali ju na 72. pozícii s výrazným mankom.

