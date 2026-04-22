Kanadu nedokázali zdolať ani Fehérváry či Dvorský. Podceňovaný ročník sa zapísal do histórie

Dvadsaťsedem rokov. Presne toľko čakalo Slovensko na výhru nad Kanadou na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov.
Nedokázali to ani najsilnejšie generácie, negatívna séria sa zlomila v 13. zápase.
Slováci vyhrali v úvodnom dueli na domácich MS U18 v Trenčíne nad Kanadou 2:1.
Víťaznú radosť zažil až ročník 2008, o ktorom súčasný tréner Martin Dendis povedal, že „v hokejovej verejnosti je podceňovaný".
O historickej výhre rozhodli gólmi Samuel Šramatý a Timothy Kazda, ktorý premenil trestné strieľanie. Hráčom zápasu sa stal brankár Deniš Čelko, zneškodnil 25 striel Kanaďanov.
Slovenská osemnástka siahala na skalp kanadského favorita v minulosti dvakrát. V rokoch 2017 a 2023 to boli najtesnejšie možné prehry, ktoré mali zhodou okolností navlas rovnaký scenár aj konečný výsledok – 3:4 po predĺžení.
Keďže v oboch prípadoch dokázali mladí Slováci udržať po 60 minútach remízu, išlo o doteraz najbližšie momenty k historickému triumfu nad „javorovými listami“.
Smolu ale v stredu vystriedala radosť.
Eufória v Poprade
Nestáva sa často, že turnaj do 18 rokov sleduje toľko divákov, ako to bolo v roku 2017. Svetový šampionát sa odohral na Slovensku - v Poprade a Spišskej Novej Vsi.
Slováci mali vo výbere viacero nádejných hráčov na čele s Martinom Fehérvárym, Martinom Pospíšilom či Adamom Ružičkom.
„Pamätám si na tú kulisu a fanúšikov, ktorí prišli do Popradu. Ja ako Popradčan som bol z toho unesený," spomínal vlani počas MS v hokeji útočník Patrik Hrehorčák.
Na úvod turnaja Slováci podľahli Fínsku 4:5. Hneď v druhom zápase sa stretli s Kanadou. Na štadión v Poprade si našlo cestu viac ako 4300 divákov a domácich hokejistov hnali za víťazstvom.
Skóre duelu otvoril Liška, ale silný protivník tromi gólmi otočil stav stretnutia. Slováci zásluhou Hrehorčáka a druhého gólu Lišku vyrovnali a zápas dotiahli do predĺženia. V ňom sa ale radovali hostia. Hneď v úvode extra času rozhodol Stelio Mattheos.
„Ani neviem, akí hráči proti nám stáli, ale určite sa veľa z nich stalo vynikajúcimi hokejistami. Odohrali sme skvelý zápas aj celý turnaj. Mali sme dobrú partiu. Škoda, že sme sa nedostali ďalej," dodal Hrehorčák.
Slováci v skupine zdolali Lotyšsko (4:0) aj Švajčiarsko (2:1) a z 3. miesta postúpili do štvrťfinále. Tam opäť vo veľmi vyrovnanom stretnutí podľahli Rusku 2:3 po predĺžení.
Dvorský a spol. siahali na bronz
Rovnako trpkú prehru zažili Slováci aj o šesť rokov neskôr. Partia okolo útočníka Dalibora Dvorského prechádzala turnajom veľmi dobre.
V skupine obsadili Slováci 3. miesto, vo štvrťfinále narazili na húževnatých Fínov. Vyhrali 3:2 a smerovali do hry o medaily.
Semifinále bolo jasnou záležitosťou USA, Slovákov zdolali presvedčivo 7:1. Súboj o bronz proti Kanade pútal, mladíci spod Tatier chceli vyhrať.
Stretnutie bolo vyrovnané, prvý gól padol až v druhej tretine, keď sa presadila neskoršia jednotka draftu a súčasná hviezda San Jose Macklin Celebrini.
Slováci odpovedali gólom Dvorského, ale Kanade vrátil vedenie Barlow. V tretej tretine mužstvo trénera Tibora Tartaľa vyrovnalo skóre a tretí gól Slovákov pridal necelých päť minút pred koncom Jenčko.
Lenže favorit dokázal odpovedať. V čase 58:50 skóroval Wood a poslal zápas do predĺženia.
V ňom opäť, na nešťastie pre Slovensko, skóroval Kanaďan. O výhre „javorových listov” rozhodol hráč, ktorý už vo veku 19 rokov pokoril hranicu 100 bodov v jednej sezóne NHL - Celebrini.
„Bol to dobrý zápas. Myslím si, že väčšinu zápasu sme boli lepší. Bohužiaľ, dostali sme gól na konci. Bola to naozaj veľká škoda," spomínal na smolný moment Dvorský.
Na to, že o výhre Kanady rozhodol práve Celebrini, si už nepamätal.
Slováci na turnaji vo Švajčiarsku obsadili 4. miesto. Dva ročníky neskôr tento výsledok zopakovali.
Slovensko - Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 32. Šramatý (Jakubec, Bernát), 49. Kazda (z trestného strieľania) - 35. Preston (Valentini, Lawrence).
Rozhodovali: Heidemann (USA), Wedin – Sorholm (obaja Švéd.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6012
Slovensko: Čelko - Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík - Kazda, Šimko, Ozogány - Bernát, Válek, Karšay - Matta, Hybský, Selič - Šramatý, Jakubec, Potočka - Brath
Kanada: Betts (45. Esler) - Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks - Lawrence, Zhilkin, Dagenais - Joseph, Preston, Valentini - Rousseau, Lemieux, Vandenberg - Cali, di Iorio, Hamilton - Olsen