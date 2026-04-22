Kanadu nedokázali zdolať ani Fehérváry či Dvorský. Podceňovaný ročník sa zapísal do histórie

Dalibor Dvorský (hore) a Calum Ritchie v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 18 rokov 2023. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)
Martin Turčin|22. apr 2026 o 22:10
Slovenská osemnástka prvýkrát vyhrala na MS U18 nad Kanadou.

Dvadsaťsedem rokov. Presne toľko čakalo Slovensko na výhru nad Kanadou na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov

Nedokázali to ani najsilnejšie generácie, negatívna séria sa zlomila v 13. zápase. 

Slováci vyhrali v úvodnom dueli na domácich MS U18 v Trenčíne nad Kanadou 2:1

Víťaznú radosť zažil až ročník 2008, o ktorom súčasný tréner Martin Dendis povedal, že „v hokejovej verejnosti je podceňovaný".

O historickej výhre rozhodli gólmi Samuel Šramatý a Timothy Kazda, ktorý premenil trestné strieľanie. Hráčom zápasu sa stal brankár Deniš Čelko, zneškodnil 25 striel Kanaďanov.

Slovenská osemnástka siahala na skalp kanadského favorita v minulosti dvakrát. V rokoch 2017 a 2023 to boli najtesnejšie možné prehry, ktoré mali zhodou okolností navlas rovnaký scenár aj konečný výsledok – 3:4 po predĺžení. 

Keďže v oboch prípadoch dokázali mladí Slováci udržať po 60 minútach remízu, išlo o doteraz najbližšie momenty k historickému triumfu nad „javorovými listami“.

Smolu ale v stredu vystriedala radosť. 

Eufória v Poprade

Nestáva sa často, že turnaj do 18 rokov sleduje toľko divákov, ako to bolo v roku 2017. Svetový šampionát sa odohral na Slovensku - v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Slováci mali vo výbere viacero nádejných hráčov na čele s Martinom Fehérvárym, Martinom Pospíšilom či Adamom Ružičkom.

„Pamätám si na tú kulisu a fanúšikov, ktorí prišli do Popradu. Ja ako Popradčan som bol z toho unesený," spomínal vlani počas MS v hokeji útočník Patrik Hrehorčák. 

Na úvod turnaja Slováci podľahli Fínsku 4:5. Hneď v druhom zápase sa stretli s Kanadou. Na štadión v Poprade si našlo cestu viac ako 4300 divákov a domácich hokejistov hnali za víťazstvom. 

Skóre duelu otvoril Liška, ale silný protivník tromi gólmi otočil stav stretnutia. Slováci zásluhou Hrehorčáka a druhého gólu Lišku vyrovnali a zápas dotiahli do predĺženia. V ňom sa ale radovali hostia. Hneď v úvode extra času rozhodol Stelio Mattheos. 

Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Samuel Šramatý počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne. skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov pred Zimným štadiónom Pavla Demitru v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujr so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Oliver Ozogány (Slovensko) a Jean-Christoph Lemieux (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Šimon Potočka (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) bojujú o puk počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Denis Čelko, Matej Bereš, Filip Kovalčík (všetci Slovensko) a Beckett Hamilton (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a Kanady stoja na ľade po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke asistenti hlavného trénera Slovenska Denis Legerský (hore vpravo) a František Štolc (hore vľavo) a ich zverenci Marko Požgay (dole vpravo) a kapitán tímu Adam Goljer počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke ambasádor turnaja Marián Gáborík (druhý zľava), bývalý hokejista Marián Hossa (druhý sprava) a maskot stoja na ľade po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke brankár Denis Čelko (Slovensko), ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke ambasádor turnaja Marián Gáborík (druhý zľava) a brankár Denis Čelko (Slovensko), ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z druhého gólu počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Carter Esler (Kanada), ktorého prekonáva Timothy Kazda (Slovensko) počas trestného strieľania v zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Dávid Stančík (Slovensko) a Jean-Maddox Dagenais (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

„Ani neviem, akí hráči proti nám stáli, ale určite sa veľa z nich stalo vynikajúcimi hokejistami. Odohrali sme skvelý zápas aj celý turnaj. Mali sme dobrú partiu. Škoda, že sme sa nedostali ďalej," dodal Hrehorčák. 

Slováci v skupine zdolali Lotyšsko (4:0) aj Švajčiarsko (2:1) a z 3. miesta postúpili do štvrťfinále. Tam opäť vo veľmi vyrovnanom stretnutí podľahli Rusku 2:3 po predĺžení. 

Dvorský a spol. siahali na bronz

Rovnako trpkú prehru zažili Slováci aj o šesť rokov neskôr. Partia okolo útočníka Dalibora Dvorského prechádzala turnajom veľmi dobre. 

V skupine obsadili Slováci 3. miesto, vo štvrťfinále narazili na húževnatých Fínov. Vyhrali 3:2 a smerovali do hry o medaily. 

Semifinále bolo jasnou záležitosťou USA, Slovákov zdolali presvedčivo 7:1. Súboj o bronz proti Kanade pútal, mladíci spod Tatier chceli vyhrať. 

Stretnutie bolo vyrovnané, prvý gól padol až v druhej tretine, keď sa presadila neskoršia jednotka draftu a súčasná hviezda San Jose Macklin Celebrini. 

Slováci odpovedali gólom Dvorského, ale Kanade vrátil vedenie Barlow. V tretej tretine mužstvo trénera Tibora Tartaľa vyrovnalo skóre a tretí gól Slovákov pridal necelých päť minút pred koncom Jenčko. 

Lenže favorit dokázal odpovedať. V čase 58:50 skóroval Wood a poslal zápas do predĺženia. 

V ňom opäť, na nešťastie pre Slovensko, skóroval Kanaďan. O výhre „javorových listov” rozhodol hráč, ktorý už vo veku 19 rokov pokoril hranicu 100 bodov v jednej sezóne NHL - Celebrini. 

„Bol to dobrý zápas. Myslím si, že väčšinu zápasu sme boli lepší. Bohužiaľ, dostali sme gól na konci. Bola to naozaj veľká škoda," spomínal na smolný moment Dvorský.

Na to, že o výhre Kanady rozhodol práve Celebrini, si už nepamätal.

Slováci na turnaji vo Švajčiarsku obsadili 4. miesto. Dva ročníky neskôr tento výsledok zopakovali. 

Slovensko - Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 32. Šramatý (Jakubec, Bernát), 49. Kazda (z trestného strieľania) - 35. Preston (Valentini, Lawrence).

Rozhodovali: Heidemann (USA), Wedin – Sorholm (obaja Švéd.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 6012

Slovensko: Čelko - Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík - Kazda, Šimko, Ozogány - Bernát, Válek, Karšay - Matta, Hybský, Selič - Šramatý, Jakubec, Potočka - Brath

Kanada: Betts (45. Esler) - Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks - Lawrence, Zhilkin, Dagenais - Joseph, Preston, Valentini - Rousseau, Lemieux, Vandenberg - Cali, di Iorio, Hamilton - Olsen

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Fínsko

1

1

0

0

0

6:1

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

2:1

3

3.

Kanada

1

0

0

0

1

1:2

0

4.

Nórsko

1

0

0

0

1

1:6

0

5.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0:0

0

MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Tréner Dendis: Nebola to ubránená výhra, Kanaďanov sme točili po rohoch. Pred nájazdom neváhal
