Strelec odohral najlepší zápas v Anglicku. Takúto verziu som doteraz nevidel, čudoval sa expert

Dávid Strelec odohral doposiaľ svoj najlepší zápas v anglickej Championship. V dueli jeho Middlesbrough na pôde Ipswich Town (2:2) bol aktívny, tvorivý a hlavne nebezpečný.
„Bol brilantný," opísal jeho výkon novinár a expert na britský klub Dominic Shaw. „Bola to najlepšia verzia Strelca, akú som doposiaľ videl," povedal v prenose pre BBC komentátor Neil Maddison.
V zápase proti druhému mužstvu v tabuľke vystrelil dovedna štyrikrát, raz skóroval.
V 25. minúte medzi sebou zakombinovali na maximálne dva dotyky s loptou hráči Middlesbrough. Strelec sa šikovným pohybom zbavil svojho obrancu a po skvelej prihrávke od Alana Browna loptu nasmeroval do odkrytej brány.
Ako vyzeral Strelcov výkon?
Slovenský útočník strelil svoj šiesty gól v tejto sezóne v druhej najvyššej anglickej súťaži. Prvý zaznamenal v septembri, druhý a tretí v decembri, štvrtý a piaty v marci.
V 41. minúte stretnutia s Ipswichom mohol pridať ďalší presný zásah. Pohybom bez lopty sa mu opäť podarilo zbaviť sa obrancu, pričom si našiel center Alexa Gilberta. Lopta mu však tesne pred zakončením skočila, a tak jeho strelu zneškodnil brankár súpera.
Po desiatich minútach od vstupu do druhého dejstva sa po súboji inej dvojice hráčov dostal k lopte pri poliacej čiare. Pred šestnástkou súpera si ju dvoma prihrávkami vymenil s Aidanom Morrisom, pričom loptu opäť napálil do gólmana Ipswichu.
Krátko po hodine hry mal prsty v druhom presnom zásahu Middlesbrough. Po výbornom nábehu dostal loptu na kraj. Jednoduchou zasekávačkou si poradil s obrancom súpera. Loptu poslal do šestnástky, kde našiel spoluhráča Calluma Britaina, ktorého strelu vyrazil brankár, no na dorážku Tommyho Conwaya už nemal šancu reagovať.
Poslednú príležitosť v zápase mal Strelec v 70. minúte. Spoluhráč Jeremy Sarmiento ho vysunul vpred šikovnou hlavičkou.
Následne prešiel slovenský útočník s loptou na kopačkách zhruba tridsať metrov, keď v šestnástke súpera zakončil k vzdialenejšej žrdi, no brankár Christian Walton jeho pokus tretíkrát v dueli zneškodnil.
Len málokto má toľko góloviek
Strelec opustil trávnik v 81. minúte. Za tento čas stihol okrem gólu zaznamenať aj úspešný dribling, s loptou na kopačke prešiel dohromady v dueli 80 metrov, vyhral dva súboje na zemi z troch a zblokoval gólovú strelu súpera.
Odohral viac minút než zvyčajne. V priemere na zápas odohrá len necelú hodinu. Sportnet sa pozrel na aspekty v hre, v ktorých sa slovenskému útočníkovi v tomto ročníku darí.
V zápase s Ipswichom potvrdil, že sa dostáva do veľkého množstva gólových príležitostí.
V priemere na deväťdesiat minút si vytvorí príležitosti s číslom 0,42 v kolónke očakávaných gólov (8. medzi útočníkmi v lige). V priemere na zakončenie to vychádza na 0,22 očakávaného gólu. Ak nerátame presné zásahy z penált, v tejto štatistike je piaty v Championship.
Má len štrnásťpercentnú streleckú efektivitu, čím nepatrí ani medzi tridsiatku najlepších, no stále ide o najlepšie číslo spomedzi útočníkov Middlesbrough.
Patrí k najkreatívnejším útočníkom
Spoločne s kolegom z útoku Tommym Conwayom sa radia do najlepšej desiatky útočníkov v lige v priemernom počte dotykov s loptou v súperovej šestnástke na 90 minút – Conway (4,9) a Strelec (4).
Táto dvojica je možno najkreatívnejšia spomedzi útočníkov v Championship. Strelca totiž nájdeme v najlepšej desiatke aj v štatistike kľúčových prihrávok. V priemere na zápas ich rozdá 0,4.
Patrí do najlepšej päťky útočníkov v štatistike "deep completions", ktorá označuje úspešné prihrávky, ktoré nájdu adresáta v zóne do 20 metrov od brány súpera (1,04 v priemere na zápas).
V priemere na duel zaznamená 4,7 prihrávky smerom vpred (7. v lige medzi útočníkmi), z toho je 2,8 úspešnej (5. v lige medzi útočníkmi).
Exceluje v progresívnych prihrávkach. V metrike "PAdj (possesion-adjusted)", v preklade prispôsobené držaniu lopty, ktorá dáva presnejší pohľad na štatistiky, pričom berie do úvahy fakt, koľko času drží tím loptu na kopačkách, má Strelec na konte viac ako pätnásť progresívnych prihrávok. Len jeden útočník v Championship ich má viac, a to Tyrese Cambell zo Sheffield United.
Je však veľa vecí, v ktorých sa potrebuje zlepšiť, no v porovnaní s jeho prvým zahraničným angažmánom v Taliansku sa v Anglicku oveľa lepšie etabloval.
Middlesbrough po remíze s Ipswich Town stráca na druhé, postupové miesto tri body. Tri kolá pred koncom súťaže ho delí už len možno krok k potvrdeniu barážovej pozície.