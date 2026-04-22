ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Slovenska a Kanady dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
ONLINE PRENOS: Slovensko - Kanada dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, streda, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
22.04.2026 o 18:00
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
NOMINÁCIA SLOVENSKA
Brankári:
Denis Čelko (17) – CZE U20
Samuel Hrenák (18) – USHL
Jakub Husár (16) – SVK U20
Obrancovia:
Matej Bereš (17) – SVK U20
Oliver Botka (17) – SVK U20
Jakub Floris (18) – FIN U20
Adam Goljer (17) – Tipsport liga
Filip Kovalčík (17) – QMJHL
Marko Požgay (18) – SVK U20
David Stančík (18) – SVK2
Jakub Syrný (17) – SVK2
Útočníci:
Lucian Bernat (17) – FIN U20
Sebastian Brath (17) – SVK2
Samuel Hybský (18) – USHL
Michal Jakubec (17) – SVK U20
Samuel Karšay (18) – SVK U20
Timothy Kazda (17) – USHL
Ivan Matta (18) – Tipsport liga
Max Melicherík (15) – FIN U18
Oliver Ozogány (17) – USHL
Tomas Selič (16) – CZE U20
Maxim Šimko (17) – SVK U20
Samuel Šramatý (17) – SVK U20
Ondrej Tariška (18) – CSSHLE U20
Matúš Válek (17) – CZE U20
NOMINÁCIA KANADY
Brankári:
Gavin Betts (18) – OHL
Patrick Déniger (17) – QMJHL
Carter Esler (17) – WHL
Obrancovia:
Lucas Ambrosio (18) – OHL
Cameron Chartrand (18) – QMJHL
Callum Croskery (18) – OHL
Kohyn Eshkawkogan (17) – OHL
Carter Hicks (18) – OHL
Ryan Lin (18) – WHL
Ben MacBeath (18) – WHL
Keaton Verhoeff (17) – NCAA
Útočníci:
Ryder Cali (17) – OHL
Maddox Dagenais (18) – QMJHL
Alessandro Di Iorio (18) – OHL
Beckett Hamilton (18) – WHL
Jaxon Jacobson (17) – WHL
Alexis Joseph (16) – QMJHL
Tynan Lawrence (17) – NCAA
Jean-Cristoph Lemieux (17) – OHL
Zach Olsen (18) – WHL
Mathis Preston (17) – WHL
Thomas Rousseau (18) – QMJHL
Adam Valentini (18) – NCAA
Thomas Vandenberg (17) – OHL
Dima Zhilkin (17) – OHL
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov priamo z Trenčína, vítam vás pri sledovaní zápasu z Majstrovstiev sveta rokov do 18 rokov, keď sa proti sebe postaví výber Kanady a Slovenska.
Slovenská reprezentácia má za sebou úspešnú previerku pred domácim šampionátom, keď si z dvojzápasu s Českom odniesla dve víťazstvá. Uspela aj naposledy proti Dánsku a to jednoznačným spôsobom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.