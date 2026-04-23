Kanada bola z mäsa a kostí. Brankár nemohol dýchať a strelec to trénoval odmalička

Keď Slováci odštartovali hokejový turnaj na ZOH v Miláne výhrou nad Fínskom, šokovali hokejový svet.
Keď hrali prvý zápas na domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov, prišiel ďalší šok a veľké prekvapenie.
Kanadu zdolali 2:1 a pripísali si vôbec prvú výhru v histórii nad týmto súperom v tejto vekovej kategórii.
„Bola to neskutočná eufória. Ešte som asi nič podobné nezažil. Nemohol som ani dýchať,“ hovoril brankár Denis Čelko o tom, čo sa dialo po záverečnej siréne.
Hráči opustili striedačku a mierili za svojím gólmanom, kde skákali a tešili sa aj s plným štadiónom Pavla Demitru.
„Je to krásne, keď porazíte taký tím a môžete sa takto tešiť. Víťazstvo lieči,“ dodal hrdina tímu.
Slováci pôsobenie na turnaji odštartovali najlepším možným spôsobom. Tri body ukradli tímu, ktorého experti favorizujú na zisk zlata.
„Je to fantázia,“ tešil sa útočník Samuel Šramatý. „V kabíne sme si zdôrazňovali, že sú to chlapci z mäsa a kostí ako my. Museli sme byť draví a drzí.“
Dobrý výkon Slovákov trénera Kanady Drewa Bannistera vôbec neprekvapil: „Videli sme ich hrať proti Česku a vedeli sme, že nastúpia s veľkou energiou, a to aj vďaka fanúšikom. Dobre korčuľovali. My sme mali svoje šance, ale ich brankár chytal výborne. Treba mu dať kredit.“
Hrdina hovoril o kolektíve
Zápas rozhodli viaceré individuality. Presilovkový gól Šramatého, úspešný nájazd Kazdu či výborný výkon brankára Čelka.
V mixzóne sa však skloňovalo slovo kolektív.
„Sme neskutočná partia. Navonok to možno tak vyzerá, ale vo vnútri je to ešte lepšie,“ hovoril brankár Denis Čelko.
„Základ je dobrý kolektív a potom každý odovzdá maximum v zápase.“
Čelko čelil 26 kanadským strelám a inkasoval len raz. V presilovej hre ho po dobrej kombinácii prekonal Preston.
Slovenský brankár sa zaslúžene stal najlepším hráčom svojho mužstva. Spoluhráči ho už pred vyhlásením tohto ocenenia tľapkali a povzbudzovali. Sám však povedal, že výhra nebola o jeho výkone.
„Svedčí to o tímovosti a o obrovskej práci chalanov. Blokovali strely, odviedli neskutočnú robotu v obrane aj v útoku. Som na nich pyšný. Mám najlepších spoluhráčov, akých si môžem priať.“
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada
Pred duelom bol za jednotku výberu považovaný Samuel Hrenák. Ten však do zápasu nezasiahol.
Čelko dostal príležitosť a nesklamal. Ktoré momenty zápasu boli preňho najťažšie?
„Keď bolo 1:1 a súper išiel sám na bránku. Vtedy je v hlave veľký tlak, že to musíte chytiť,“ hovoril mladý brankár. „Alebo keď sme potom dali na 2:1, vytváral som si tlak, že to už nesmieme pustiť a musíme to udržať.“
Nájazd trénoval od malička
Zápas sa zlomil v 49. minúte. Ivan Matta bol v dobrej príležitosti faulovaný a vybojoval trestné strieľanie. Nakoniec bol jeho exekútorom Timothy Kazda.
„Bol som za Ivom Mattom, keď ležal na ľade, a hovoril som mu, že má nájazd. Išli sme však na striedačku a už som videl, že sa na mňa tréner pozerá, a tak som išiel ja,“ komentoval situáciu Kazda.
„Taký zdravý stres tam vždy je. Trochu som to predýchal a išiel som do toho so sebavedomím.“
Líder slovenskej ofenzívy dostal jasný pokyn a nezaváhal. Gólom poslal svoje mužstvo do vedenia, ktoré mu už Kanada nezobrala.
„Ten nájazd trénujem od malička. Povedal som si, že to skúsim a uvidíme, našťastie sa to podarilo,“ hovoril o rozhodujúcom góle.
Kazda išiel na brankára Eslera, ktorý len štyri minúty predtým vystriedal Bettsa, ktorý mal silné kŕče. To, že brankár nebol rozchytaný a zahriaty, Slovákom vyhovovalo.
„Cítil som, že je trochu studený, ale pravdepodobne by som urobil to isté, aj keby tam zostal ten predchádzajúci,“ dodal Kazda.
VIDEO: Tréner Dendis po zápase s Kanadou
Atmosféra výbornou skúsenosťou aj pre Kanadu
Domáci hokejisti už svoj náskok ubránili a v závere prakticky nedali Kanade príležitosť vyrovnať a zvrátiť stav stretnutia.
„Je to niečo neskutočné. Najmä vďaka fanúšikom a našej jednoduchej hre, ktorú sme dokázali preniesť na ľad. Je to úžasné, že sme Kanadu porazili hneď v prvom zápase,“ hodnotil s úsmevom Šramatý.
VIDEO: Samuel Šramatý po zápase s Kanadou
Slovenskí hokejisti boli lepší v detailoch a dôsledne dodržiavali herný systém. S Kanadou hrali vyrovnane a herným spôsobom zaujali.
Pozitívom bolo aj to, že „javorovým listom“ sa dostali pod kožu a vďaka svojej tvrdej a agresívnej hre vyvolávali ich frustráciu.
„Myslím si, že to bol dobrý zápas. Boli pasáže, keď sme hrali veľmi dobre a mali hru pod kontrolou, ale boli aj momenty, keď sme robili veci, ktoré bežne nerobíme a tým sme dostali Slovensko do hry a v niektorých príležitostiach prevzali iniciatívu,“ hovoril kanadský tréner Bannister.
VIDEO: Denis Čelko po zápase s Kanadou
„Atmosféra bola skvelá, pre hráčov výborná skúsenosť. Pre nás je to dobrá lekcia a je lepšie, že prišla na začiatku turnaja než neskôr.“
Kanada si bude chcieť napraviť chuť vo štvrtok od 14:00 proti Lotyšsku. Slovákov čaká už vo štvrtok od 18:00 Nórsko, ktoré v prvom zápase podľahlo Fínsku 1:6.
„Nóri sú vždy nepríjemní, hrajú fyzicky. Uvidíme, čo prinesie zápas,“ avizoval Šramatý.
Slovensko - Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 32. Šramatý (Jakubec, Bernát), 49. Kazda (z trestného strieľania) - 35. Preston (Valentini, Lawrence).
Rozhodovali: Heidemann (USA), Wedin – Sorholm (obaja Švéd.), Fraley (V. Brit.), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6012
Slovensko: Čelko - Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík - Kazda, Šimko, Ozogány - Bernát, Válek, Karšay - Matta, Hybský, Selič - Šramatý, Jakubec, Potočka - Brath
Kanada: Betts (45. Esler) - Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks - Lawrence, Zhilkin, Dagenais - Joseph, Preston, Valentini - Rousseau, Lemieux, Vandenberg - Cali, di Iorio, Hamilton - Olsen