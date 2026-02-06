Ružička je veľmi rád za šancu. Som vyrovnanejší človek, povedal k ukončeniu pôsobenia v NHL

Slovenský hokejista Adam Ružička reprezentoval Slovensko naposledy v auguste 2021. Dvoma gólmi pomohol k postupu na ZOH na domácej kvalifikácii, pod piatimi kruhmi sa však nepredstavil.
V tom čase bol hráčom Calgary Flames a hry v Pekingu 2022 sa konali bez hráčov z NHL. Teraz na septembrovej kvalifikácii chýbal, ale do konečného olympijského výberu sa dostal. Verí, že svojou hrou pomôže Slovákom na turnaji čo najďalej.
Dvadsaťšesťročný útočník prišiel do dejiska hier vo štvrtok a v piatok už absolvoval tréning v Miláne. „Cesta bola náročná, musel som absolvovať tri prestupy, takže to bolo zdĺhavejšie. Ale dostal som sa sem živý a zdravý a všetko je v poriadku," uviedol Ružička po tréningu.
Som rád, že môžem reprezentovať
Dodal, že sa cítil dobre a únava z cesty ho nepoznačila: „Prvý tréning mám za sebou a cítil som sa výborne. Som rád, že tu zasa môžem byť s chalanmi a reprezentovať. Pocity sú pozitívne a dúfam, že to tak pôjde naďalej. Bude to najväčší turnaj za uplynulé roky. Zídu sa tu najlepší hráči, je to obrovské podujatie, ktoré si treba užiť. Som zvedavý ako to všetko bude.“
Ružička pôsobí v nadnárodnej KHL, kam sa presunul po tom, ako s ním v zámorí ukončili zmluvu po disciplinárnom prehrešku. Nedávno sa však opäť objavili špekulácie, že by sa mohol do NHL vrátiť.
„Mal som aj iné možnosti. Ale chcel som hrať hokej s chuťou a prišla príležitosť od Spartaku Moskva. Musím povedať, že som urobil dobré rozhodnutie, hrám tam prvé husle, mám 18 až 20 minút na zápas.
Nepremýšľam nad tým, či sa vrátim do zámoria. Chcem sa sústrediť na svoju hru, zvyšok je niekde vo hviezdach. Samozrejme chcel by som sa vrátiť, ale nerozmýšľam nad tým.“
Všetci sú tu výborní hráči
Tréner Országh plánuje Ružičku zaradiť na post centra, v útoku by sa mohol objaviť po boku Juraja Slafkovského. „Rozprávali sme sa o tom. Ja som hral centra celý život, na krídle som hral len pár mesiacov, lebo sme mali v klube veľmi veľa centrov.
Mne je to v podstate jedno, ale viem, čo od centra očakávať, hrám to 20 rokov. Je mi jedno s kým budem hrať, ja som veľmi rád za šancu, všetci sú tu výborní hráči.“
Ružička sa potom vrátil k momentu, ktorý mu nateraz ukončil pôsobenie v NHL. Na svojej sociálnej sieti zverejnil kontroverzné video s bielym práškom. Jeho klub Arizona Coyotes s ním následne rozviazal kontrakt.
„To, čo sa stalo, nemá až tak veľa s výkonom ako s imidžom. Som starší, poučil som sa a myslím, že na to netreba myslieť. Som vyrovnanejší človek, mám rodinu, sme šťastní a zdraví, a prídu ma sem podporiť. Som veľmi rád, že ma podporujú a že stoja pri mne,“ uviedol.
Od Ružičku očakávajú nielen tréneri, že bude ofenzívnym ťahúňom výberu Vladimíra Országha.
Bývalý reprezentant Boris Valábik dokonca tipuje Ružičku za najproduktívnejšieho hráča Slovákov na ZOH. „Je to pre mňa prekvapenie z jednej strany, na druhej strane je to pocta. Som rád, že môžem niečo ukázať.
Som veľký hráč a na malých priestoroch to môžem využiť, najmä okolo bránky, takže som na to pripravený,“ uzavrel slovenský reprezentant.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara