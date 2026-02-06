Bizarné podozrenia v skokoch na lyžiach: Môžu si športovci „vylepšovať“ výkony injekciami do penisu?

Svetová antidopingová agentúra (WADA) pripustila, že by sa mohla zaoberať nezvyčajnými praktikami v skokoch na lyžiach, ak by sa objavili dôkazy o tom, že niektorí pretekári si injekčne zväčšujú penis v snahe získať výhodu.
Téma, ktorá by ešte donedávna pôsobila ako absurdný vtip, sa dostala do serióznej diskusie po medializovaných informáciách z Nemecka.
Rozhoduje každý centimeter
V januári nemecký denník Bild priniesol správu, že niektorí skokani si pred meraním kombinéz aplikujú do penisu kyselinu hyalurónovú.
Táto látka nie je v športe zakázaná a bežne sa používa v estetickej medicíne. V danom prípade by však mala slúžiť na zväčšenie obvodu penisu o jeden až dva centimetre.
Takáto zmena by mohla zväčšiť plochu pretekárskej kombinézy, a tým aj jej aerodynamické vlastnosti.
Podľa Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie (FIS) môže aj minimálna zmena veľkosti kombinézy ovplyvniť dĺžku letu.
„Každý centimeter navyše sa počíta. Ak má kombinéza o päť percent väčší povrch, let je dlhší,“ uviedol riaditeľ mužských súťaží v skokoch na lyžiach Sandro Pertile.
Na medializované tvrdenia reagovalo aj vedenie WADA. Generálny riaditeľ Olivier Niggli priznal, že detaily tohto športu nepozná natoľko, aby vedel posúdiť, či by takýto zásah skutočne zlepšil výkon.
„Ak by sa objavili konkrétne dôkazy, preskúmali by sme ich a zhodnotili, či ide o doping. Iné, nedopingové spôsoby zlepšovania výkonu však nespadajú do našej pôsobnosti,“ povedal na tlačovej konferencii počas zimných olympijských hier v Miláne a Cortine.
Prísne kontroly
S miernym humorom reagoval aj prezident WADA Witold Banka. „Skoky na lyžiach sú v Poľsku veľmi populárne, takže sľubujem, že sa na to pozriem,“ poznamenal.
FIS zatiaľ zdôrazňuje, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by niektorý pretekár takúto metódu skutočne použil.
„Nikdy sme nezaznamenali ani len náznak, nieto dôkaz, že by sa niekto pokúsil získať výhodu injekciou kyseliny hyalurónovej,“ uviedol komunikačný riaditeľ federácie Bruno Sassi.
Kontrola kombinéz je v skokoch na lyžiach extrémne prísna. Pred každou sezónou absolvujú pretekári merania pomocou 3D skenerov, pričom majú na sebe len elastické spodné prádlo.
Pravidlá povoľujú toleranciu veľkosti kombinézy len dva až štyri centimetre. Súčasťou merania je aj výška rozkroku, ktorá musí zodpovedať telesným proporciám športovca, pričom u mužov je povolené navýšenie o tri centimetre.
Práve táto technická špecifikácia vyvolala otázky, či by zväčšenie obvodu penisu mohlo ovplyvniť výsledné parametre kombinézy.
Zatiaľ skôr kuriozita ako kauza
Účinok kyseliny hyalurónovej aplikovanej do penisu môže pretrvať až osemnásť mesiacov, čo by teoreticky pokrývalo celú sezónu.
Manipulácie s kombinézami však nie sú v tomto športe novinkou. V auguste dostali nórski olympijskí medailisti Marius Lindvik a Johann Andre Forfang trojmesačný dištanc za úpravy kombinéz počas pretekov na majstrovstvách sveta v Trondheime.
Neskôr sa ukázalo, že samotní športovci o zásahu nevedeli, no ich tím sa podľa FIS pokúsil „obísť systém“ použitím spevnených nití v kombinézach. Obaja skokani by mali štartovať aj na aktuálnych zimných olympijských hrách.
Súťaž mužov v skokoch na lyžiach sa začína v pondelok 9. februára.
Či sa kontroverzná téma dostane aj do oficiálneho vyšetrovania, zatiaľ nie je jasné. Bez konkrétnych dôkazov zostáva skôr kuriozitou na hrane športu, techniky a medicíny.
