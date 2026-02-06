V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr

Zväz slovenského lyžovania v piatok zverejnil kompletný súťažný program desiatich reprezentantov, ktorí sa kvalifikovali na ZOH 2026.
Najväčšiu pozornosť vzbudzuje situácia okolo Petry Vlhovej, ktorá by v Cortine d’Ampezzo rada ukončila vyše dvojročné čakanie na súťažný štart.
V posledných týždňoch sa veľa diskutovalo o tom, či bude 18. februára obhajovať slalomové zlato z Pekingu, no v akcii by mohla byť aj skôr.
ZSL ju predbežne nominoval aj do tímovej súťaže, v ktorej by išla slalomovú časť a jej mladšia krajanka Katarína Šrobová by sa predstavila v zjazde.
Tá v piatok absolvovala aj druhý tréning zjazdu, v ktorom predviedla opatrnú jazdu a do cieľa prišla na poslednom 41. mieste s mankom vyše 15 sekúnd.
Tímová súťaž je na programe v utorok 10. februára, pričom o konečnej nominácii sa rozhodne najneskôr deň pred pretekmi, informoval Sportnet manažér Sekcie alpských disciplín ZSL Michal Rajčan.
Pokiaľ by Vlhová neštartovala, jej miesto zaujme Rebeka Jančová, ktorá v piatok vynechala tréning zjazdu a podľa rozpisu zväzu bude napokon v kráľovskej disciplíne reprezentovať Slovensko iba Šrobová.
Tá pôjde celkovo až štyri disciplíny s výnimkou obrovského slalomu. V ňom bude mať Slovensko aj mužské zastúpenie vďaka Andreasovi Žampovi.
V bežeckom lyžovaní sa predstaví trio Peter Hinds, Tomáš Cenek a Mária Danielová, v ski crosse Nikola Fričová a v skokoch na lyžiach súrodenecká dvojica Hektor a Kira Mária Kapustíkovci.
Zimná olympiáda Miláno 2026
