06.02.2026 06:00
Deň 0
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.
V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr
Slovensko na ZOH 2026 bude reprezentovať Hektor Kapustík.
Bizarné podozrenia v skokoch na lyžiach: Môžu si športovci „vylepšovať“ výkony injekciami do penisu?
Aréna Santagiulia v Miláne.
Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazde
Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu.
VIDEO: Bátovská Fialková prezradila svoj úsek v štafete. Preteky prinesú zaujímavú novinku
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteSúvisiace

V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.
Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová. (Autor: TASR)
Sportnet|6. feb 2026 o 15:51
ShareTweet1

Petra Vlhová figuruje v nominácii pre tímovú súťaž.

Zväz slovenského lyžovania v piatok zverejnil kompletný súťažný program desiatich reprezentantov, ktorí sa kvalifikovali na ZOH 2026.

Najväčšiu pozornosť vzbudzuje situácia okolo Petry Vlhovej, ktorá by v Cortine d’Ampezzo rada ukončila vyše dvojročné čakanie na súťažný štart. 

V posledných týždňoch sa veľa diskutovalo o tom, či bude 18. februára obhajovať slalomové zlato z Pekingu, no v akcii by mohla byť aj skôr. 

ZSL ju predbežne nominoval aj do tímovej súťaže, v ktorej by išla slalomovú časť a jej mladšia krajanka Katarína Šrobová by sa predstavila v zjazde.

Tá v piatok absolvovala aj druhý tréning zjazdu, v ktorom predviedla opatrnú jazdu a do cieľa prišla na poslednom 41. mieste s mankom vyše 15 sekúnd.

Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
Súvisiaci článok
Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026

Tímová súťaž je na programe v utorok 10. februára, pričom o konečnej nominácii sa rozhodne najneskôr deň pred pretekmi, informoval Sportnet manažér Sekcie alpských disciplín ZSL Michal Rajčan. 

Pokiaľ by Vlhová neštartovala, jej miesto zaujme Rebeka Jančová, ktorá v piatok vynechala tréning zjazdu a podľa rozpisu zväzu bude napokon v kráľovskej disciplíne reprezentovať Slovensko iba Šrobová.

Tá pôjde celkovo až štyri disciplíny s výnimkou obrovského slalomu. V ňom bude mať Slovensko aj mužské zastúpenie vďaka Andreasovi Žampovi.

V bežeckom lyžovaní sa predstaví trio Peter Hinds, Tomáš Cenek a Mária Danielová, v ski crosse Nikola Fričová a v skokoch na lyžiach súrodenecká dvojica Hektor a Kira Mária Kapustíkovci.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Ikonický milánsky štadión San Siro.online
Ikonický milánsky štadión San Siro.online
ONLINE: Otvárací ceremoniál dnes, Olympiáda Miláno a Cortina a d'Ampezzo 2026 LIVE
dnes 17:00
Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
Miroslav Kováčikdnes 07:30|1
O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metraPred takmer 20 rokmi získalo Slovensko prvú medailu na ZOH.
Miroslav Kováčik|dnes 07:30|1
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas tréningu zjazdu na ZOH 2026.
Miroslav Kováčikdnes 15:53
Vonnová sa fotila, tancovala aj išla prvú jazdu. Túto šancu si nenechám ujsť, vravíLindsey Vonnová absolvovala druhý tréning zjazdu.
Miroslav Kováčik|dnes 15:53
Madison Chocková a Evan Bates počas ZOH 2026.
dnes 15:38
Američania si podmanili úvodný súťažný deň. O pódiové priečky bojujú aj GruzínciO plný bodový zisk sa postarala dvojica Madison Chocková, Evan Bates v rytmických tancoch.
dnes 15:38
Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
Samuel Gregadnes 07:45|7
Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačomSpomienka na pamätný moment z otváracieho ceremoniálu zimnej olympiády 1956.
Samuel Grega|dnes 07:45|7
Igor Nemeček.
dnes 15:18
Upokojoval som viacerých ľudí. Nemeček o hale: Verím, že aj maličkosti budú v poriadkuBývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček má v Miláne hokejový turnaj pod palcom.
dnes 15:18
Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
Matej Hankdnes 08:30
Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOHPozrite si prehľad najväčších historických udalosti zimných olympijských hier.
Matej Hank|dnes 08:30
Japonské hokejistky sa tešia z triumfu.
dnes 14:59
Francúzsko neuspelo ani v druhom zápase. Súperky rozhodli o úspechu počas 80 sekúndV tom prvom podľahlo domácemu Taliansku 1:4.
dnes 14:59
Momentka zo ženského hokejového zápasu Švédsko - Nemecko počas ZOH 2026.
dnes 14:32
Kuriózny problém Švédok. Pokazil sa im záchod a Nemky im nedovolili použiť ten svojŠvédske hokejistky aj napriek problémom vyhrali nad Nemkami 4:1.
dnes 14:32
Na snímke hokejista Adam Ružička počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred zimnými olympijskými hrami v Miláne.
dnes 14:24|4
Ružička je veľmi rád za šancu. Som vyrovnanejší človek, povedal k ukončeniu pôsobenia v NHL Na septembrovej kvalifikácii chýbal, ale do konečného olympijského výberu sa dostal.
dnes 14:24|4
Švajčiar Marco Odermatt počas tréningu.
dnes 13:08
Posledný tréning absolvovala len polovica pretekárov. Darilo sa Čechovi, Odermatt zaostalVäčšina jazdila naplno len niektoré úseky a záver na zjazdovke Stelvio vypustili.
dnes 13:08
Talian Amos Mosaner.
dnes 12:05
Domáci curleri napravili zaváhanie s Kanadou. Obhajcovia bronzu opäť neuspeliVo svojom treťom zápase na domácom olympijskom turnaji miešaných dvojíc zdolali Švajčiarsko 12:4.
dnes 12:05
Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková.
dnes 11:07
Legendárna Sáblíková začína rozlúčkovú misiu: Idem sa popasovať so sebou, súperkami aj ľadomAby som povedala pravdu, tak ja si veľmi neverím ani na jednej trati, skonštatovala.
dnes 11:07
Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin.
dnes 10:20
Jacquelin vzdá netradičný hold svojmu idolu. Ukázať, že jeho odkaz žije ďalej, hovoríNa počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou.
dnes 10:20
Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
dnes 10:01|2
Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril TatarSlováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.
dnes 10:01|2
Tomás-Llorenc Guarino Sabaté.
Titanilla Bőddnes 09:00
Stresy tesne pred olympiádou. Mimoňov oslobodil internet, problémy má aj majsterka EurópyKrasokorčuliari riešia autorské práva.
Titanilla Bőd|dnes 09:00
Olympijský oheň už je v Miláne. Pred gotickou katedrálou Milánsky dóm niesla vo štvrtok pochodeň baletka Nicoletta Manniová.
Boris Vanyadnes 09:00
Taká olympiáda ešte nebola. Slovenská medaila je ďaleko ako z Milána do CortinyCeremoniál ZOH 2026 bude na štadióne San Siro.
Boris Vanya|dnes 09:00
Brayden Point (vľavo) a Erik Černák oslavujú po strelenom góle.
dnes 08:00
Už druhá zmena v kanadskej nominácii. Opäť má smolu Černákov spoluhráčKanada začne turnaj pod piatimi kruhmi 12. februára duelom s českou reprezentáciou.
dnes 08:00
Andrea Abodi.
dnes 16:34
Veria, že ZOH im pomôžu do ďalších rokov. Taliani sa chcú uchádzať aj o letnú olympiáduTaliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme.
dnes 16:34
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Ikonický milánsky štadión San Siro.online
Ikonický milánsky štadión San Siro.online
ONLINE: Otvárací ceremoniál dnes, Olympiáda Miláno a Cortina a d'Ampezzo 2026 LIVE
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr