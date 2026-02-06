Už druhá zmena v kanadskej nominácii. Opäť má smolu Černákov spoluhráč

Útočník Caroliny Seth Jarvis doplnil kanadskú nomináciu hokejistov na zimné olympijské hry. V tíme, ktorý turnaj pod piatimi kruhmi začne 12. februára duelom s českou reprezentáciou, nahradil zraneného Braydena Pointa z Tampy Bay.
Oznámili to zástupcovia kanadského olympijského výboru a hokejového zväzu.
Point, ktorý s tímom Lightning získal v rokoch 2020 a 2021 Stanleyho pohár, utrpel v NHL pred viac ako tromi týždňami zranenie nohy a odvtedy nehral. Jarvis bol súčasťou kanadského víťazného tímu na vlaňajšom Turnaji štyroch krajín.
Týždeň pred štartom olympijského turnaja mužov musela Kanada siahnuť už k druhej zmene v nominácii. Kvôli zraneniu prišiel o účasť v Miláne aj Pointov spoluhráč z Tampy Bay Anthony Cirelli, ktorého nahradil útočník Floridy Sam Bennett.
Nad účasťou Pointa v Miláne visel otáznik dlhšie. Dvadsaťdeväťročný útočník sa zranil 12. januára v zápase proti Philadelphii Flyers, keď mu protihráč Cam York spadol nešťastne na pravé koleno.
Klub sa ho snažil dať dokopy, ale napokon sa to nepodarilo. Pre zranenie vypadol z kanadskej nominácii druhý hráč Lightning, na olympijské hry necestuje ani Anthony Cirelli, ktorého nahradil Sam Bennett.
„Je to devastačné, ale na druhej strane Cirelli aj Point ukázali, že nie sú sebeckí. Mohli tlačiť na to, aby išli na olympiádu, ale vedia, že nie sú na sto percent pripravení a radšej sa účasti vzdali, aby mala Kanada väčšiu šancu získať zlato," povedal podľa tsn.ca generálny manažér Tampy Bay Julien BriseBois.
Dvadsaťštyriročný Jarvis v tejto sezóne odohral 48 zápasov, strelil 25 gólov a pridal 18 asistencií. Správu o nominácii do kanadského tímu sa dozvedel vo štvrtok pred zápasom na ľade New Yorku Rangers, kde Carolina vyhrala 2:0.
„Príjemné prerušenie poobedného spánku. Beriem to veľmi vážne, ale v tomto prípade som sa rád zobudil. Možno som znel trochu ospalo, ale v skutočnosti som sa veľmi tešil," povedal Jarvis pre nhl.com.
Program Kanady na ZOH 2026
Tabuľka skupiny A
Zimná olympiáda Miláno 2026
