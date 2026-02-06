Legendárna Sáblíková začína rozlúčkovú misiu: Idem sa popasovať so sebou, súperkami aj ľadom

Premiérový štart na olympijských hrách v Miláne čaká v sobotu lúčiaca sa legenda českého rýchlokorčuľovania Martinu Sáblíkovú.
Trojnásobná olympijská víťazka, ktorá s veľkým predstihom oznámila, že po sezóne ukončí kariéru, sa na úvod predstaví v pretekoch na 3000 metrov.
Na tejto trati tridsaťosemročná hviezda získala pod piatimi kruhmi zlatú medailu vo Vancouveri 2010 a striebro v Soči o štyri roky neskôr. V Miláne ale pri šiestej účasti na olympiáde medzi favoritky nepatrí.
"Viem, že na medailové umiestnenie určite nemám. Aj tak ale chcem ísť do závodu s tým, že som pre to urobila maximum, "povedala Sáblíková českým novinárom už na štvrtkovom stretnutí. V ďalších dňoch sa potom chcela tradične sústrediť na preteky.
Sáblíková opäť vynechá ceremoniál
Zverenkyňa trénera Petra Nováka kvôli tomu ako v posledných rokoch zvyčajne vynechá aj dnešné slávnostné otvorenie hier. Rovnako ako na predošlých olympiádach totiž štartuje hneď na začiatku podujatia.
"Hrozne ma mrzí, že aspoň raz program trochu neposunú. Išla by som rada," povedala Sáblíková, ktorá vzhľadom na program odmietla aj možnosť niesť českú vlajku.
Túto česť mala pri otváracom ceremoniáli pri svojom olympijskom debute v roku 2006 v Turíne.
V aktuálnej sezóne Svetového pohára bola Sáblíková na "trojke" najlepšie šiesta a je držiteľkou dvanásteho najlepšieho času na tejto trati. Zároveň je ale stále držiteľkou svetového rekordu.
Uvidíme, ako to dopadne
Rodáčka z Nového Mesta na Morave nechcela špekulovať o tom, či má väčšiu šancu uspieť až pri ďalšom olympijskom štarte na trati 5000 metrov.
Na tejto trati v minulosti mnoho rokov kraľovala, vo Vancouveri a v Soči na nej bola zlatá, v Pchjongčchangu 2018 strieborná a naposledy v Pekingu bronzová.
"Aby som povedala pravdu, tak ja si veľmi neverím ani na jednej trati," konštatovala. "Idem sa tam s tým popasovať. Sama so sebou, so súperkami, s ľadom...
A uvidíme, ako to dopadne. Ako pozerám na tréningoch, tak ony tu jazdia úplne neskutočne a mne pripadá, že ja tam len tak plávam. Uvidíme, ako to dopadne," povedala Sáblíková.
Na trati 3000 metrov skončila pred štyrmi rokmi štvrtá. Preteky vtedy ovládla Irene Schoutenová z Holandska, ktorá v roku 2024 ukončila kariéru.
V Miláne bude medzi favoritky patriť jej krajanka Joy Beuneová, ktorá ovládla vo Svetovom pohári úvodné dve "trojky" v sezóne.
Ďalšími kandidátkami na cenné kovy sú Kanaďanky Isabelle Weidemannová a Valerie Maltaisová alebo domáca hviezda Francesca Lollobrigidaová.
Hlavnou adeptkou na zisk zlatej medaily je ale Ragne Wiklundová z Nórska, ktorá Svetový pohár vyhrala a pred dvoma týždňami v Inzelle porazila Beuneovú o viac ako dve sekundy.
Najrýchlejšia bola aj na predošlom európskom šampionáte. Nórka má medaily z majstrovstiev sveta aj Európy, na olympiáde ale ešte žiadnu nezískala.
