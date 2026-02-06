    06.02.2026 06:00
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar počas otváracieho ceremoniálu XXV. zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026.
    Slovensko je oficiálne súčasťou ZOH 2026. Vlajku na San Sire poniesol Tatar
    Hokejistky Fínska.
    Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov
    Nikita Kučerov (vpravo) v zápase Rusko - Česko na MS v hokeji 2019.
    Mali by Rusi na olympiáde medailu? Väčšina hráčov NHL si myslí, že áno
    Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.
    V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas tréningu zjazdu na ZOH 2026.
    Čo ukázala Vonnovej prvej jazda po zranení? Tréner odpovedal aj na fámu, ktorá sa šíri
    Aréna Santagiulia v Miláne.
    Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
    Slovensko je oficiálne súčasťou ZOH 2026. Vlajku na San Sire poniesol Tatar

    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar počas otváracieho ceremoniálu XXV. zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026.
    Fotogaléria (82)
    Slovenská výprava, vlajkonosič je hokejový reprezentant SR Tomáš Tatar počas otváracieho ceremoniálu XXV. zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026.
    Sportnet, TASR|6. feb 2026 o 21:54
    V druhej časti výpravy bola vlajkonosičkou Viktória Čerňanská.

    Slovenskými vlajkonosičmi počas defilé krajín na slávnostnom otváracom ceremoniáli ZOH 2026 boli bobistka Viktória Čerňanská a hokejista Tomáš Tatar.

    Kým Tatar poniesol vlajku na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne, Čerňanská niesla slovenskú zástavu na námestí v Cortine.

    Otvárací ceremoniál bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach.

    Hlavný ceremoniál prebiehal na Štadióne Giuseppeho Meazzu v Miláne, druhý sa odohrával v tradičnom horskom stredisku zimných športov Cortine d’Ampezzo.

    Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Štadión San Siro počas otváracieho ceremoniálu.
    Okrem toho sa konali sprievody aj v ďalších dvoch súťažných centrách - pod skokanskými mostíkmi v Predazze a v Livigne. Slovenská výprava vyšla na plochu ako 75. v poradí.

    „Bolo to úžasné a tie pocity boli naozaj neopísateľné. Naozaj som cítila hrdosť, že som mohla niesť vlajku. Myslela som aj na všetkých športovcov, ktorí sú na rôznych miestach v Taliansku,“ uviedla 23-ročná Čerňanská.

    Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru

