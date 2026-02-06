06.02.2026 06:00
Deň 0
Miláno a Cortina 2026
Aréna Santagiulia v Miláne.
Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazde
Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metra
Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačom
Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOH
VIDEO: Bátovská Fialková prezradila svoj úsek v štafete. Preteky prinesú zaujímavú novinku

Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu.
Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
SITA|6. feb 2026 o 11:17
V konkurencii 21 štafiet Slováci vybehnú zo štvrtého radu s číslom 11. Najprv sa predstavia dvaja muži a po nich dve ženy.

Biatlonové boje v rámci zimnej olympiády v Taliansku odštartujú v nedeľu v Anterselve miešanou štafetou na 4x 6 km, v ktorej sa predstavia v každom tíme dvaja muži a dve ženy. A svoje zastúpenie bude mať aj Slovensko.

V konkurencii 21 štafiet Slováci vybehnú zo štvrtého radu s číslom 11. Vo Svetovom pohári štandardne mixštafetu rozbiehajú ženy a až po nich sa predstavia muži.

Na ZOH 2026 to bude opačne, najprv vybehnú na trať dvaja mužskí zástupcovia a po nich dve ženy. Slovenskú zostavu by mali tvoriť Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková.

Toto kvarteto obsadilo na nedávnych pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave 13. priečku.

V aktuálnej sezóne sa miešaná štafeta uskutočnila aj v jej úvode vo švédskom Östersunde a Slováci tam dobehli na solídnom 10. mieste. Tam tvorili slovenskú zostavu Tomáš Sklenárik, Borguľa a ženské duo Bátovská Fialková a Kuzminová.

"Uvidím, ktorý úsek pobežím. Mám však taký pocit, že posledný. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, ale závisí to aj od toho, čo predvedú predtým moji kolegovia. Pre mňa to bude najmä zapracovanie sa pred individuálnymi pretekmi," uviedla Bátovská Fialková pre Šport STVR.

História slovenských účastí v mixštafete na zimných olympiádach má 12 rokov, na ZOH 2014 v Soči sa uskutočnila táto disciplína vôbec po prvý raz.

A Slovensko tam dobehlo na skvelom šiestom mieste. Kvarteto pretekárov tvorili Jana Gereková, Anastasia Kuzminová, Pavol Hurajt a Matej Kazár.

"Nemecko a Rusko z miest pred Slovákmi neskôr zhodou okolností diskvalifikovali pre problémy s dopingom. Takže história nás zaradila na úžasné štvrté miesto. Zlato vtedy brali Nóri aj s Björndalenom," napísal špecializovaný web Slovenský biatlon.

