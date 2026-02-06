    06.02.2026 06:00
    Aréna Santagiulia v Miláne.
    Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
    Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
    Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
    Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazde
    Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
    O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metra
    Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
    Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačom
    Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
    Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOH
    Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril Tatar

    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    SITA|6. feb 2026 o 10:01
    Slováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.

    Slovenský hokejista Tomáš Tatar zažije druhé zimné olympijské hry v kariére. Pred 12 rokmi v Soči bol ešte ako hráč NHL, tentoraz už ako útočník švajčiarskeho Zugu.

    "Vtedy som si neuvedomoval, že olympiáda je taká česť. Navyše som nečakal, že ďalšie dvoje hry budú bez hráčov NHL. Teraz sa snažím vstrebať olympijskú atmosféru a užívať si, že tu môžem byť," povedal 35-ročný rodák z Ilavy pre web sport.cz.

    Po Petrovi Šťastnom, Róbertovi Petrovickom, Žigmundovi Pálffym, Zdenovi Chárovi a Marekovi Hrivíkovi bude len šiestym slovenským hokejistom, ktorý zároveň ponesie vlajku na ceremoniáli.

    "Teším sa na to. Hráči z NHL do Soči dorazili až po slávnostnom otvorení, takže sme ho zmeškali. Som aj futbalový fanúšik. Síce fandím Bayernu Mníchov, ale San Siro je úžasný štadión s veľkolepou históriou," uviedol tretí najproduktívnejší hráč Zugu v tejto sezóne s 30 bodmi.

    V klube hráva aj s Čechmi Dominikom Kubalíkom, Janom Kovářom, Danielom Voženílkom a Davidom Skleničkom. Najmä s prvým menovaným si dobre rozumie, keďže väčšinu ročníka hrali v rovnakej formácii. Priznal, že sa v šatni navzájom dobiedzajú.

    Je to ako hrať vonku na rybníku

    Slováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.

    "Prvý dojem je zvláštny. Nemyslím si, že kvalita ľadu je zlá, puk po ňom dobre kĺže. Ale ľad mi príde akýsi dutý. Keď korčuľujete, tak počujete, ako to duní. Je to ako hrať vonku na rybníku. Možno je to len otázka zvyku a o pár dní mi to už nebude vadiť," dodal pre spomenutý portál.

    Tomáš Tatar počas tréningu.
    Tomáš Tatar počas tréningu.

    Podobné dojmy má aj Libor Hudáček, ktorý je najstarším členom kádra v olympijskom výbere Slovenska.

    "Ľad bol dobrý, všetci sme si pochvaľovali, vyhrali sme bago, tak sme spokojní. Je to však trošku duté, bude počuť každé dupnutie, trošku ako na rybníku, ale inak fajn," opísal pre webstránku denniksport.sk.

    Libor Hudáček počas tréningu v hale ZOH 2026.
    Libor Hudáček počas tréningu v hale ZOH 2026.

    "Viem, že okolo zimáku boli špekulácie. Nemal som pochýb, že to bude v pohode. Je to pekný, veľký štadión.

    Vyskúšali sme si odrazy od mantinelov, lebo ihrisko je menšie, aby sme mali dobrú orientáciu v priestore," priblížil obranca Patrik Koch pre rovnaký web.

    K celej veci sa vyjadril aj brankár Samuel Hlavaj. "Ľad mi príde dutý, vadil mi trošku zvuk, ale inak je hala fajn.

    Bude to len o čosi rýchlejšie, vôbec sa nebude v strednom pásme stáť. Jediné sme si všimli, že sa to dosť odráža od mantinelov," dodal Hlavaj na margo užšieho klziska než je v zámorí.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

