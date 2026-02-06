06.02.2026 06:00
Jacquelin vzdá netradičný hold svojmu idolu. Ukázať, že jeho odkaz žije ďalej, hovorí

Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin.
Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin. (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. feb 2026 o 10:20
ShareTweet0

Na počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou.

Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin vzdá pri pretekoch na olympijských hrách netradičný hold svojmu športovému idolu Marcovi Pantanimu.

Na sociálnych sieťach oznámil, že na počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou, ktorú mu požičala rodina niekdajšieho legendárneho vrchára s prezývkou Pirát.

"Budem mať tú česť udržiavať nažive Pantaniho oheň pri niekoľkých pretekoch," napísal Jacquelin na instagrame. "Počas dvoch týždňov olympijských hier budem nosiť Marcovu náušnicu. Jeho rodina mi ju požičala, aby som s ňou mohol pretekať tu v Taliansku, "dodal.

Náušnice a pirátska šatka spolu s oholenou hlavou patrili neodmysliteľne k Pantaniho ikonickému štýlu. "Cez túto náušnicu, tento doplnok, ktorý ho robil tak jedinečným, vo mne nerezonuje len Marco, ale aj myšlienka súťaživosti.

Odvaha zaútočiť, keď sa nikto iný neodváži," opísal, čo pre neho znamenal Pantani, ktorý zomrel vo februári 2004 na predávkovanie kokaínom vo veku 34 rokov.

Jacquelin, ktorý má v zbierke dve olympijské striebra z minulých hier v Pekingu, prezradil, že Pantaniho eskapády na bicykli ho inšpirovali už ako päťročného chlapca.

"Je to môj spôsob, ako mu vzdať hold. Poďakovať mu. Ukázať mu, že jeho odkaz žije ďalej, že jeho príbeh naučil deti mať lásku k športu, túžbu posúvať svoje hranice, mať odvahu, ísť oproti všetkému, "dodal.

"Ďakujem rodine, že umožnili malému Emilienovi prežiť jeho sen: pretekať v Taliansku na olympijských hrách s Marcom po boku. Grazie, Marco, "dodal.

