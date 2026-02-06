Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačom

Olympijský oheň vzplanul v talianskej Cortine d'Ampezzo aj pred 70 rokmi, v roku 1956, keď toto horské mesto hostilo v poradí siedme zimné olympijské hry.
Oheň putoval z rímskeho Kapitolu až do miesta dejiska, kde bol posledným nositeľom pochodne domáci rýchlokorčuliar Guido Caroli.
Caroli korčuľoval na olympijskom štadióne a niesol pritom zapálenú fakľu. Pred čestnou tribúnou sa však potkol o mikrofónový kábel a spadol.
Oheň z ruky nepustil a duchaprítomne ho uchránil. Otriasol sa, postavil a slávnostný oheň zapálil.
Plakal a vravel, že sa hanbí
Ide o jeden z najpamätnejších momentov zimnej olympiády 1956 v Cortine d'Ampezzo a o moment, ktorým sa Caroli preslávil viac ako svojou športovou kariérou.
„Šéf ceremoniálu ma varoval, aby som bol opatrný, ale zároveň povedal, že kábel odpojili. Noc však bola taká chladná, že kábel primrzol a nevedeli ho presunúť. Škoda, že toto mi už nikto nepovedal,“ spomínal Caroli na tento moment.
VIDEO: Guido Caroli s olympijským ohňom a jeho pád v čase 3:38-3:57
Noviny, ktoré pokrývali otvárací ceremoniál, pôvodne o Caroliho páde neinformovali. Moment však zachytili fotografie, ktoré sa dostali do sveta. Caroli sa stal témou v médiách.
„Možno to vyzerá ako malá vec, ale pochybujem, že nejaký športovec sa kedykoľvek cítil viac ponížený,“ písal pre Daily Mirror Peter Wilson.
Ďalší informovali o tom, že Caroli plakal ešte aj potom, keď sa ceremoniál skončil. Novinárom povedal, že sa veľmi hanbí.
Neskôr sa však dočkal pochvaly od talianskeho prezidenta Giovanniho Gronchiho, ktorý ocenil to, ako zachránil olympijský oheň.
Štartoval na troch olympiádach
Taliansky rýchlokorčuliar, ktorý sa narodil v roku 1927, súťažil na troch olympiádach. Tá domáca v roku 1956 bola jeho posledná.
V pretekoch na 500 metrov obsadil 33. miesto, v disciplíne na 1500 metrov skončil 42.
Svoje najlepšie časy v týchto disciplínach dosiahol o rok skôr, čo mu pomohlo kvalifikovať sa na domáce podujatie.
Jeho najlepšie olympijské umiestnenie prišlo v roku 1952 v Osle. V pretekoch na 10-tisíc metrov obsadil 28. priečku.
Z olympiád cenný kov nezískal, ale aj napriek silnej konkurencii v domácej krajine sa mu podarilo získať dva tituly talianskeho šampióna. Po ukončení kariéry sa stal trénerom a neskôr predával automobily.
Hier v Miláne a Cortine sa nedožil
Keď sa hry vrátili do Talianska v roku 2006, Caroli bol vítaným hosťom. Oheň putoval do Turína, ktorý bol dejiskom olympijského zápolenia a aj otváracieho ceremoniálu. Caroli sa aj tam objavil na pódiu, tentokrát s úsmevom na tvári.
Hier vo svojom rodnom Miláne sa už nedožil. Zomrel v roku 2021 94-ročný.
„Miláno je pripravené, nič mu nechýba a Cortina bola úžasná už pred 60 rokmi,“ povedal Caroli v roku 2019, keď Miláno a Cortina vyhrali vo voľbách dejiska ZOH 2026.
Hry slávnostne otvoria v piatok hlavným ceremoniálom na futbalovom štadióne San Siro. Okren neho sa uskutočnia paralelne aj menšie v Cortine d’Ampezzo, Predazze a Livigne.
