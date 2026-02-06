Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov

Keď sa naposledy zišla športová elita na zimných olympijských hrách v Pekingu, podujatie výrazne ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19.
Do hľadísk a na športoviská sa dostalo minimum fanúšikov, športovci sa chránili rúškami a dodržiavali hygienické opatrenia, aby ich vírus neoslabil alebo nevyradil zo súťaže.
Žiadna súťaž, zápas ani preteky však neboli pre ochorenie zrušené či odložené.
ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo už majú prvý, nechcený zápis do histórie.
Hráčky sú v izolácii, trénujú v izbe
V utorok sa fínske hokejistky ešte zabávali v jednom z karaoke barov v Miláne a v stredu už riešili v tíme veľký problém.
Viacero hráčok sa nakazilo norovírusom, ktorý spôsobuje bolesti brucha, hnačky, zvracanie, prípadne horúčky. Hokejistky skončili v izolácii v izbách v olympijskej dedine.
Úvodný zápas Fínok na olympijskom turnaji proti Kanade, ktorý mali odohrať vo štvrtok, odložili na 12. februára. Situácia sa zlepšuje pomaly.
Vo štvrtok trénovalo desať hokejistiek, v piatok o štyri viac. Na sobotu je plánovaný zápas Fínsko - USA.
Izolované hráčky sa v izbách snažia v rámci možností udržiavať v kondícii, od trénera dostávajú inštrukcie cez videohovor.
Spojitosť nákazy s návštevou baru sa nepotvrdila. Rovnako ani informácie švédskeho denníka Aftonbladet, že norovírus už zasiahol aj ženský tím Švédska a USA.
Na objatia nie je vhodný čas
„Okamžite sme zakročili. Zistili sme od fínskych kolegov, kadiaľ sa hráčky presúvajú, ktoré výťahy využívajú, kedy sa zdržujú v práčovni. Veľmi starostlivo si umývame ruky. Nič iné s tým naozaj nemôžeme urobiť,“ povedal pre Expressen manažér tímu Fredrik Joulamo.
Podľa švédskej útočníčky Hildy Svensoon hráčky dodržiavajú bezpečné odstupy. „Myslím, že teraz nie je čas na vrúcne objatia,“ povedala.
Švédky napriek zodpovednému správaniu čelili v piatok kurióznemu problému. Keď sa im počas zápasu proti Nemecku pokazila v šatni toaleta, súperky im odmietli „požičať“ tú svoju a Švédky merali dlhú cestu do svojej tréningovej šatne.
Fínske médiá špekulujú, či situácia nejako zasiahne hráčov mužského tímu. Fíni majú v nominácii okrem jedného hráča iba hokejistov z NHL, do dejiska hier pricestujú v nedeľu.
Podľa tlačovej atašé Fínskej hokejovej federácie Henny Malmbergovej je teoreticky možné, že ak by sa nepodarilo dostať vírus pod kontrolu, hokejistov by ubytovali mimo olympijskej dediny, v hoteli.
Fíni budú prvý súper Slovákov v otváracom zápase turnaja mužov v stredu o 16.10.
Rýchly, odolný a majster v mutáciách
Slovenskému tímu sa vírus zatiaľ vyhol.
„Hráčov sme na to upozornili, zvýšili sme dezinfekčné opatrenia a robíme maximum, aby sa to v našom tíme nevyskytlo. Hlavný problém je dehydratácia organizmu. Ak to športovec dostane, na tri dni ho to určite vyradí,“ vysvetlil po tréningu slovenského tímu v Miláne lekár Pavel Lauko.
Charakteristickým znakom norovírusu je, že sa veľmi ľahko prenáša z človeka na človeka, aj kontaktom s predmetmi, kde sa nachádza (príbor, kľučka, vodovodný kohútik).
Na vyvolanie ochorenia stačí veľmi malá dávka. Pre schopnosť extrémne rýchlo sa šíriť dostal prezývku Ferrari vírusov. Je tiež majster v mutáciách.
„Norovírus je skutočne malý kompaktný balík. Je odolný a ľahko sa nezničí,“ opísala pre Iltalehti docentka Leena Maunulaová z Helsinskej univerzity. Podľa nej však dokážu jednotlivci vírusu odolať, je to ovplyvnené individuálnymi genetickými vlastnosťami každého človeka.
Pomenovanie dostal Norovírus podľa epidémie, ktorá vypukla v roku 1968 v škole v Norwalku v americkom štáte Ohio. Vďaka vynálezu elektrónového mikroskopu v 70. rokoch vedci odhalili vírus vo vzorkách stolice uchovávaných v Norwalku.
