    06.02.2026 06:00
    Deň 0
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Hokejistky Fínska.
    Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov
    Nikita Kučerov (vpravo) v zápase Rusko - Česko na MS v hokeji 2019.
    Mali by Rusi na olympiáde medailu? Väčšina hráčov NHL si myslí, že áno
    Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.
    V hre nie je iba štart v slalome. Vlhová sa môže na olympiáde predstaviť aj skôr
    Slovensko na ZOH 2026 bude reprezentovať Hektor Kapustík.
    Bizarné podozrenia v skokoch na lyžiach: Môžu si športovci „vylepšovať“ výkony injekciami do penisu?
    Aréna Santagiulia v Miláne.
    Proba, proba. Uno, due. V olympijskej aréne sa už hrá, ale aj upratuje
    Na snímke sú Mikaela Shiffrinová, hokejisti Kanady a Eileen Gu.
    Top 10 trhákov ZOH: Návrat hokejových hviezd, čínsky supertalent a možno aj tím snov
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteSúvisiace

    Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov

    Hokejistky Fínska.
    Hokejistky Fínska. (Autor: REUTERS)
    Boris Vanya|6. feb 2026 o 18:45
    ShareTweet0

    Fíni špekulujú ako sa situácia dotkne hviezd z NHL.

    Keď sa naposledy zišla športová elita na zimných olympijských hrách v Pekingu, podujatie výrazne ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19.

    Do hľadísk a na športoviská sa dostalo minimum fanúšikov, športovci sa chránili rúškami a dodržiavali hygienické opatrenia, aby ich vírus neoslabil alebo nevyradil zo súťaže.

    Z Milána píše Boris VanyaZ Milána píše Boris Vanya

    Žiadna súťaž, zápas ani preteky však neboli pre ochorenie zrušené či odložené.

    ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo už majú prvý, nechcený zápis do histórie. 

    Hráčky sú v izolácii, trénujú v izbe

    V utorok sa fínske hokejistky ešte zabávali v jednom z karaoke barov v Miláne a v stredu už riešili v tíme veľký problém.

    Viacero hráčok sa nakazilo norovírusom, ktorý spôsobuje bolesti brucha, hnačky, zvracanie, prípadne horúčky. Hokejistky skončili v izolácii v izbách v olympijskej dedine.

    Úvodný zápas Fínok na olympijskom turnaji proti Kanade, ktorý mali odohrať vo štvrtok, odložili na 12. februára. Situácia sa zlepšuje pomaly.

    Vonnovú nezastavilo ani vážne zranenie. Tréner verí v medailu, reagoval aj na fámu
    Súvisiaci článok
    Vonnovú nezastavilo ani vážne zranenie. Tréner verí v medailu, reagoval aj na fámu

    Vo štvrtok trénovalo desať hokejistiek, v piatok o štyri viac. Na sobotu je plánovaný zápas Fínsko - USA.

    Izolované hráčky sa v izbách snažia v rámci možností udržiavať v kondícii, od trénera dostávajú inštrukcie cez videohovor.

    Spojitosť nákazy s návštevou baru sa nepotvrdila. Rovnako ani informácie švédskeho denníka Aftonbladet, že norovírus už zasiahol aj ženský tím Švédska a USA. 

    Na objatia nie je vhodný čas

    „Okamžite sme zakročili. Zistili sme od fínskych kolegov, kadiaľ sa hráčky presúvajú, ktoré výťahy využívajú, kedy sa zdržujú v práčovni. Veľmi starostlivo si umývame ruky. Nič iné s tým naozaj nemôžeme urobiť,“ povedal pre Expressen manažér tímu Fredrik Joulamo.

    Podľa švédskej útočníčky Hildy Svensoon hráčky dodržiavajú bezpečné odstupy. „Myslím, že teraz nie je čas na vrúcne objatia,“ povedala.

    Švédky napriek zodpovednému správaniu čelili v piatok kurióznemu problému. Keď sa im počas zápasu proti Nemecku pokazila v šatni toaleta, súperky im odmietli „požičať“ tú svoju a Švédky merali dlhú cestu do svojej tréningovej šatne. 

    Kuriózny problém Švédok. Pokazil sa im záchod a Nemky im nedovolili použiť ten svoj
    Súvisiaci článok
    Kuriózny problém Švédok. Pokazil sa im záchod a Nemky im nedovolili použiť ten svoj

    Fínske médiá špekulujú, či situácia nejako zasiahne hráčov mužského tímu. Fíni majú v nominácii okrem jedného hráča iba hokejistov z NHL, do dejiska hier pricestujú v nedeľu.

    Podľa tlačovej atašé Fínskej hokejovej federácie Henny Malmbergovej je teoreticky možné, že ak by sa nepodarilo dostať vírus pod kontrolu, hokejistov by ubytovali mimo olympijskej dediny, v hoteli.

    Fíni budú prvý súper Slovákov v otváracom zápase turnaja mužov v stredu o 16.10.

    Rýchly, odolný a majster v mutáciách

    Slovenskému tímu sa vírus zatiaľ vyhol.

    „Hráčov sme na to upozornili, zvýšili sme dezinfekčné opatrenia a robíme maximum, aby sa to v našom tíme nevyskytlo. Hlavný problém je dehydratácia organizmu. Ak to športovec dostane, na tri dni ho to určite vyradí,“ vysvetlil po tréningu slovenského tímu v Miláne lekár Pavel Lauko. 

    Charakteristickým znakom norovírusu je, že sa veľmi ľahko prenáša z človeka na človeka, aj kontaktom s predmetmi, kde sa nachádza (príbor, kľučka, vodovodný kohútik).

    Na vyvolanie ochorenia stačí veľmi malá dávka. Pre schopnosť extrémne rýchlo sa šíriť dostal prezývku Ferrari vírusov. Je tiež majster v mutáciách. 

    „Norovírus je skutočne malý kompaktný balík. Je odolný a ľahko sa nezničí,“ opísala pre Iltalehti docentka Leena Maunulaová z Helsinskej univerzity. Podľa nej však dokážu jednotlivci vírusu odolať, je to ovplyvnené individuálnymi genetickými vlastnosťami každého človeka.

    Pomenovanie dostal Norovírus podľa epidémie, ktorá vypukla v roku 1968 v škole v Norwalku v americkom štáte Ohio. Vďaka vynálezu elektrónového mikroskopu v 70. rokoch vedci odhalili vírus vo vzorkách stolice uchovávaných v Norwalku.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejistky Fínska.
    Hokejistky Fínska.
    Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov
    Boris Vanya|dnes 18:45
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas tréningu zjazdu na ZOH 2026.
    Miroslav Kováčikdnes 15:53
    Čo ukázala Vonnovej prvej jazda po zranení? Tréner odpovedal aj na fámu, ktorá sa šíriLindsey Vonnová absolvovala druhý tréning zjazdu.
    Miroslav Kováčik|dnes 15:53
    Paulína Bátovská Fialková počas stíhacích pretekov v Ruhpoldingu.
    dnes 11:17
    VIDEO: Bátovská Fialková prezradila svoj úsek v štafete. Preteky prinesú zaujímavú novinkuV konkurencii 21 štafiet Slováci vybehnú zo štvrtého radu s číslom 11. Najprv sa predstavia dvaja muži a po nich dve ženy.
    dnes 11:17
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová oslavuje víťazstvo v zjazde v St. Moritzi 2025.
    Nikola Černákovádnes 07:15|4
    Vonnová láka pozornosť, Odermatt čelí domácim. Keď skúsenosť rozhoduje v jedinej jazdePredstavia sa aj dve Slovenky - Jančová a Šrobová.
    Nikola Černáková|dnes 07:15|4
    Snoubordista Radoslav Židek získal na ZOH 2006 v Turíne striebornú medailu.
    Miroslav Kováčikdnes 07:30|1
    O veľkom tíme mohol iba snívať. Prvá slovenská medaila bol šok, rozhodlo pol metraPred takmer 20 rokmi získalo Slovensko prvú medailu na ZOH.
    Miroslav Kováčik|dnes 07:30|1
    Madison Chocková a Evan Bates počas ZOH 2026.
    dnes 15:38
    Američania si podmanili úvodný súťažný deň. O pódiové priečky bojujú aj GruzínciO plný bodový zisk sa postarala dvojica Madison Chocková, Evan Bates v rytmických tancoch.
    dnes 15:38
    Pamätný moment ZOH 1956 v Cortine. Guido Caroli sa potkol o mikrofónový kábel a spadol, ale olympijský oheň zachránil.
    Samuel Gregadnes 07:45|8
    Muž s olympijskou pochodňou sa v Cortine potkol a spadol. Hanbím sa, povedal s plačomSpomienka na pamätný moment z otváracieho ceremoniálu zimnej olympiády 1956.
    Samuel Grega|dnes 07:45|8
    Jozef Ninis.
    dnes 17:22
    Zmenil taktiku, no nebol spokojný. Ninis sa plánuje vrátiť v pretekoch ku klasikeStane sa prvým Slovákom so šiestimi vystúpeniami na ZOH v ére samostatnosti.
    dnes 17:22
    Igor Nemeček.
    dnes 15:18
    Upokojoval som viacerých ľudí. Nemeček o hale: Verím, že aj maličkosti budú v poriadkuBývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček má v Miláne hokejový turnaj pod palcom.
    dnes 15:18
    Amatérski hokejisti USA zdolali na ZOH 1980 vtedajší Sovietsky zväz. Zápas sa nazýva aj zázrak na ľade.
    Matej Hankdnes 08:30
    Zázrak na ľade, hry Walta Disneyho či zlato Nepelu. Toto sú míľniky histórie ZOHPozrite si prehľad najväčších historických udalosti zimných olympijských hier.
    Matej Hank|dnes 08:30
    Japonské hokejistky sa tešia z triumfu.
    dnes 14:59
    Francúzsko neuspelo ani v druhom zápase. Češky padli až v predĺženíV tom prvom podľahlo domácemu Taliansku 1:4.
    dnes 14:59
    Momentka zo ženského hokejového zápasu Švédsko - Nemecko počas ZOH 2026.
    dnes 14:32
    Kuriózny problém Švédok. Pokazil sa im záchod a Nemky im nedovolili použiť ten svojŠvédske hokejistky aj napriek problémom vyhrali nad Nemkami 4:1.
    dnes 14:32
    Na snímke hokejista Adam Ružička počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred zimnými olympijskými hrami v Miláne.
    dnes 14:24|5
    Ružička je veľmi rád za šancu. Som vyrovnanejší človek, povedal k ukončeniu pôsobenia v NHL Na septembrovej kvalifikácii chýbal, ale do konečného olympijského výberu sa dostal.
    dnes 14:24|5
    Švajčiar Marco Odermatt počas tréningu.
    dnes 13:08
    Posledný tréning absolvovala len polovica pretekárov. Darilo sa Čechovi, Odermatt zaostalVäčšina jazdila naplno len niektoré úseky a záver na zjazdovke Stelvio vypustili.
    dnes 13:08
    Talian Amos Mosaner.
    dnes 12:05
    Domáci curleri napravili zaváhanie s Kanadou. Obhajcovia bronzu opäť neuspeliVo svojom treťom zápase na domácom olympijskom turnaji miešaných dvojíc zdolali Švajčiarsko 12:4.
    dnes 12:05
    Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková.
    dnes 11:07
    Legendárna Sáblíková začína rozlúčkovú misiu: Idem sa popasovať so sebou, súperkami aj ľadomAby som povedala pravdu, tak ja si veľmi neverím ani na jednej trati, skonštatovala.
    dnes 11:07
    Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin.
    dnes 10:20
    Jacquelin vzdá netradičný hold svojmu idolu. Ukázať, že jeho odkaz žije ďalej, hovoríNa počesť zosnulého talianskeho cyklistu bude na tratiach v Anterselve bojovať o cenné kovy s náušnicou.
    dnes 10:20
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    dnes 10:01|2
    Ľad v novej aréne zaskočil Slovákov. Ako hrať na rybníku, je to duté, hovoril TatarSlováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy - jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne.
    dnes 10:01|2
    Tomás-Llorenc Guarino Sabaté.
    Titanilla Bőddnes 09:00
    Stresy tesne pred olympiádou. Mimoňov oslobodil internet, problémy má aj majsterka EurópyKrasokorčuliari riešia autorské práva.
    Titanilla Bőd|dnes 09:00
    Olympijský oheň už je v Miláne. Pred gotickou katedrálou Milánsky dóm niesla vo štvrtok pochodeň baletka Nicoletta Manniová.
    Boris Vanyadnes 09:00
    Taká olympiáda ešte nebola. Slovenská medaila je ďaleko ako z Milána do CortinyCeremoniál ZOH 2026 bude na štadióne San Siro.
    Boris Vanya|dnes 09:00
    Brayden Point (vľavo) a Erik Černák oslavujú po strelenom góle.
    dnes 08:00
    Už druhá zmena v kanadskej nominácii. Opäť má smolu Černákov spoluhráčKanada začne turnaj pod piatimi kruhmi 12. februára duelom s českou reprezentáciou.
    dnes 08:00
    Andrea Abodi.
    dnes 16:34
    Veria, že ZOH im pomôžu do ďalších rokov. Taliani sa chcú uchádzať aj o letnú olympiáduTaliansko dosiaľ hostilo letnú olympiádu raz v roku 1960 v Ríme.
    dnes 16:34
    Hokejistky Fínska.
    dnes 17:38
    Dobré správy pre Fínky. Situácia s vírusom sa zlepšuje, na tréningu ich bolo oveľa viacFínsko má v sobotu nastúpiť proti USA.
    dnes 17:38
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejistky Fínska.
    Hokejistky Fínska.
    Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov
    Boris Vanya|dnes 18:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Udrie náhle a rýchlo sa šíri. Fínsky hokejový tím zdevastovalo Ferrari vírusov