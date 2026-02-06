Vonnová sa fotila, tancovala aj išla prvú jazdu. Túto šancu si nenechám ujsť, vraví

Tréningy zjazdárok nie sú počas sezóny veľmi sledované. Výsledky nemajú skoro žiadnu výpovednú hodnotu a ide len o to, aby si lyžiarky otestovali trať.
Piatkový tréning pred olympijským zjazdom bol však výnimkou, keďže lyžiarsku verejnosť mimoriadne zaujímalo, aký výkon podá Lindsey Vonnová.
Štyridsaťjedenročná legenda si pred týždňom v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz v ľavom kolene, no napriek tomu sa nevzdáva svojho olympijského sna, ku ktorému je po piatku opäť o čosi bližšie.
V Cortine vyhrala už 12-krát
Americká hviezda musela na svoju prvú jazdu v Cortine dlho čakať. Úvodný tréning zjazdu bol zrušený a dlho to nevyzeralo dobre aj s tým druhým.
Ako prvá odštartovala Slovinka Ilka Štuhecová, ktorá po páde jazdu nedokončila. Následne sa musela upravovať trať, čo spôsobilo časové zdržanie.
Onedlho však prišlo ďalšie, tentokrát dlhšie prerušenie. To spôsobila hmla, ktorá sa niesla svahom, kde Vonnová dosiahla vo Svetovom pohári až tucet víťazstiev - šesť v zjazde a šesť v super-G.
Chvíle čakania si spolu so svojimi kamarátkami z tímu krátila spoločným selfie, či dokonca krátkou tanečnou choreografiou. Ľavú nohu zapájala pomerne striedmo, no každého zaujímalo, ako tomu bude na trati.
Vonnová sa po takmer dvojhodinovom čakaní predsa len dostala do štartovacej bránky. Keďže však boli intervaly medzi lyžiarkami skrátené, v olympijskom vysielaní bola k dispozícii len druhá časť jej jazdy.
V nej síce urobila chybu a do jednej z bránok sa ledva dostala, no výsledný čas nebol podstatný. Dôležitejšie bolo, ako sa bude v cieli tváriť a či na nej budú badať nejaké známky bolesti.
Vonnová však nedala najavo svoje emócie. Objala sa s krajankou Breezy Johnsonovou a ak aj cítila istý nekomfort, nedala to na sebe poznať.
"Vyzeralo to celkom dobre. Teraz musíme sledovať opuch a zistiť, či má zmysel štartovať v druhom tréningu," povedal jej tréner Aksel Lund Svindal.
Nikto by tomu neveril
Štatisticky dosiahla 11. najlepší čas, ale pred ňou bola napríklad aj Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, ktorá jednu z bránok minula.
Pre Američanku je dôležité, že si po zranení vyskúšala trať v Cortine ešte pred ostrými pretekmi a namiesto obáv zo stavu jej kolena sa usmievala.
"Nič ma nerobí šťastnejšou. Nikto by neveril, že tu budem, ale podarilo sa mi to. Som tu, usmievam sa a bez ohľadu na to, čo sa stane, viem, aké šťastie mám. Túto šancu si nenechám ujsť," napísala na Instagrame.
Druhú šancu otestovať svoju výkonnosť bude mať v sobotu, kedy je naplánovaný posledný tréning zjazdu. Bývalá lyžiarka Viktoria Rebensburgová verí, že Vonnová aj po ťažkom zranení môže mieriť vysoko.
"Samozrejme, pre ľudí zvonku to môže znieť naozaj zvláštne, ale už niekoľko lyžiarok dokázalo, že sa dá pretekať aj s takýmto zranením.
Potrebujete mať dobrý svalový základ a dobrú štruktúru okolo neho. Lindsey to očividne má a v tomto smere je vo výbornej kondícii.
Mimoriadne dôležitá je aj mentálna sila. Musíte veriť sebe aj kolenu, pretože ak to neurobíte, bude to ťažké. Lindsey trať v Cortine zbožňuje a jej veľkým cieľom je získať zlato," vraví expertka Eurosportu.
